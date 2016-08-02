Batman - The Telltale Series bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur

Can Erdil Şentürk - 9 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Batman - The Telltale Series eğer favori süper kahramanınız Batman ise size sürükleyici bir hikaye sunacak bir macera oyunu.

Daha önceden The Walking Dead, Game of Thrones, Minecraft: Story Mode gibi başarılı macera oyunlarına imzasını atan ve bu alanda bir hayli başarılı olan Telltale Games tarafından geliştirilmiş bir başka oyun olan Batman - The Telltale Series, daha önceki Batman oyunlarından bir hayli farklı bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Önceki Batman oyunları genellikle aksiyon oyunu türündeydi. Fakat Telltale'in geliştirmiş olduğu bu Batman oyunu bize daha çok hikaye odaklı bir oynanış sunuyor. Oyunda heyecanı genel olarak aksiyon değil, yapılacak kritik seçimler yaratıyor.

Batman - The Telltale Series bize Kara Şovalye Batman ve arkasındaki isim olan Bruce Wayne'in yerine geçme imkanı vermekte. Bu kahramanla Gotham City'de atıldığımız macerada suç dünyasının izlerini araştırırken kahramanımızı alt üst edecek Bruce Wayne'in dünyası ile ilgili izler de keşfedeceğiz. Bir yandan da kararlılığımızı koruyarak Gotham'a adaleti getirebilmek için mücadele etmeye devam etmemiz gerekecek. Maceramız boyunca aldığımız kararlar ve harekete geçirdiğimiz eylemler hikayenin gidişini ve nasıl sonlandığını belirleyecek.

Bölümler halinde tasarlanan Batman - The Telltale Series'i satın aldıktan sonra tüm bölümlere erişebiliyorsunuz; fakat bölümler belli aralıklarla yayınlanıyor. İlk aşamada ilk bölüm yayınlanıyor, sonrasında ise 2., 3., 4. ve 5. bölümlere önümüzdeki aylarda herhangi bir ücret ödemeden erişebileceksiniz.

Batman - The Telltale Series Sistem Gereksinimleri

- 64 Bit Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHZ Intel Core 2 Duo işletim sistemi

- 3 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvida GTS 450+ ekran kartı

- DirectX 11