Batman - The Telltale Series
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 1,139
- Üretici Telltale Games
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Batman - The Telltale Series bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur
Batman - The Telltale Series eğer favori süper kahramanınız Batman ise size sürükleyici bir hikaye sunacak bir macera oyunu.
Daha önceden The Walking Dead, Game of Thrones, Minecraft: Story Mode gibi başarılı macera oyunlarına imzasını atan ve bu alanda bir hayli başarılı olan Telltale Games tarafından geliştirilmiş bir başka oyun olan Batman - The Telltale Series, daha önceki Batman oyunlarından bir hayli farklı bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Önceki Batman oyunları genellikle aksiyon oyunu türündeydi. Fakat Telltale'in geliştirmiş olduğu bu Batman oyunu bize daha çok hikaye odaklı bir oynanış sunuyor. Oyunda heyecanı genel olarak aksiyon değil, yapılacak kritik seçimler yaratıyor.
Batman - The Telltale Series bize Kara Şovalye Batman ve arkasındaki isim olan Bruce Wayne'in yerine geçme imkanı vermekte. Bu kahramanla Gotham City'de atıldığımız macerada suç dünyasının izlerini araştırırken kahramanımızı alt üst edecek Bruce Wayne'in dünyası ile ilgili izler de keşfedeceğiz. Bir yandan da kararlılığımızı koruyarak Gotham'a adaleti getirebilmek için mücadele etmeye devam etmemiz gerekecek. Maceramız boyunca aldığımız kararlar ve harekete geçirdiğimiz eylemler hikayenin gidişini ve nasıl sonlandığını belirleyecek.
Bölümler halinde tasarlanan Batman - The Telltale Series'i satın aldıktan sonra tüm bölümlere erişebiliyorsunuz; fakat bölümler belli aralıklarla yayınlanıyor. İlk aşamada ilk bölüm yayınlanıyor, sonrasında ise 2., 3., 4. ve 5. bölümlere önümüzdeki aylarda herhangi bir ücret ödemeden erişebileceksiniz.
Batman - The Telltale Series Sistem Gereksinimleri
- 64 Bit Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi
- 2.4 GHZ Intel Core 2 Duo işletim sistemi
- 3 GB RAM
- 1 GB video belleğe sahip Nvida GTS 450+ ekran kartı
- DirectX 11
Batman APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,493
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici Telltale Games
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Sürükleyici hikayesi ve oynanışıyla karşımıza çıkan Batman APK, beş bölümden oluşan bir Batman mobil oyunudur.
Batman APK, popüler film serisinin mobil cihazlara uyarlanmış olan bir süper kahraman oyunudur. Gotham şehrinin koruyucusu yarasa adamın mobil oyunu Batman The Telltale Series APK, oyunculara beş bölümlük macera sunmaktadır. İlk bölümü ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Batman The Telltale Series'de, Kara Şövalye lakaplı kahramanımız olan Batman'in arkasındaki isim olan Bruce Wayne'in Gotham'a adalet getirme mücadelesine tanık oluyoruz.
Çocukluğunda ailesi gözleri önünde katledilen Bruce Wayne, ailesinden kalan mirası devralarak Gotham'ı suçtan arındırmaya yemin ediyor. Bruce Wayne'in bu suçla mücadele sürecine tanık olduğumuz oyunda hangi kararları alacağını biz belirliyoruz.
The Walking Dead, Game of Thrones ve Minecraft: Story Mode gibi oyunların geliştiricisi olan Telltale Games, bu oyunlarda kullandığı karakteristik oyun yapısını Batman - The Telltale Series'de de kullanıyor. Oyunda hikaye zincirinde ilerlemek için karşımıza çıkan diyaloglara kritik cevaplar vermemiz gerekiyor. Bulmacaları çözmek için de farklı tercihler yapabiliyoruz. İşte bu seçimler hikayenin nasıl ilerlediğini belirlemekte.
Batman APK İndir
Batman - The Telltale Series bir dizi gibi bölümler halinde yayınlanan bir oyundur. Realm of Shadows, Children of Arkham, New World Order, Guardian of Gotham ve City of Light Batman Mobile'in bölümleridir.
Siz de Batman APK indirin ve heyecan dolu filmin ardından tüm karakter kontrollerini elinize alın!
Batman - The Telltale Series'de Hangi Karakterler Yer Alıyor?
Batman’i oynayan baş karakterimiz Bruce Wayne'dir. Wayne, aynı zamanda Enterprises’ın CEO’su ve Wayne Fortune’ın varisidir. Servetini kanunsuz olarak faaliyetlerini finanse etmek için kullanıyor. Wayne, operasyonlarında uşağı ve eski koruyucusu Alfred Pennyworth ve Wayne Enterprises’ın teknoloji başkanı Lucius Fox’dan yardım alıyor.
Wayne ayrıca Bölge Savcısı ve Belediye Başkanı adayı Harvey Dent ve Gotham gazetesi muhabiri Vicki Vale’nin ortağıdır. Batman olarak Gotham şehri polis departmanında bir teğmen olan James Gordon’dan ve yetenekli hırsız Seliha Kyle/kedi kadından da zaman zaman yardım alıyor.
Serinin ana düşmanları Lady Arkham adında maskeli bir figür tarafından yönetilen Arkham’ın Çocukları adlı bir organizasyon. Grubun üyeleri arasında Oswald Cobblepot/Penguen ve Roland Desmond/Blockbuster bulunuyor. Oyunda yaygın olarak görülen suçlular arasında Falcone suç Ailesinin başı Carmine Falcone ve Gotham şehrinin kötücül Belediye Başkanı Hamilton Hill yer alıyor. Arkham Asylum’da hüküm giymiş seri katil Victor Zsasz, eski vantrilok Arnold Wesker, gizemli John Doe dahil çeşitli mahkumlarla tanışıyoruz.
Batman - The Telltale Series
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 119
- DOSYA BOYUTU 1.12 GB
- Üretici Telltale Games
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Batman - The Telltale Series mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur
Batman - The Telltale Series eğer farklı ve bir o kadar da sürükleyici bir Batman oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil oyun.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bu macera oyunu aslında ilk olarak bilgisayar versiyonuyla çıkış yapmıştı ve büyük beğeni kazanmıştı. Oyunu geliştiren Telltale Games daha önceden bizi Walking Dead ve Game of Thrones gibi ünlü dizilerin başarılı video oyunlarıyla tanıştırmış, Minecraft Story Mode gibi oyunları beğenimize sunmuştu. Batman - The Telltale Series'de de firma yine aynı formülle karşımıza çıkıyor; bu oyunda yapacağımız seçimle oyunun nasıl ilerleyeceğini ve nasıl sonlanacağını belirliyoruz.
Batman - The Telltale Series'de kahramanımız Bruce Wayne'in dünyasını alt üst edecek keşifler yaparken Gotham şehrinin karanlık tarafıyla yüzleşeceğiz. Oyunda tanıştığımız karakterlerle diyaloglar kurarken bu diyaloglarda kritik seçimler yapacağız ve bu seçimler oyundaki hikayenin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. Batman - The Telltale Series, diğer Telltale oyunları gibi aksiyonun ön planda olmadığı bir yapım. Batman - The Telltale Series'da daha çok bulmaca çözme ve kafa karıştırıcı durumlar içerisinden çıkma yeteneklerimizi sergileyeceğiz.
Batman - The Telltale Series tıpkı dizilerde olduğu gibi sezonlar ve bölümler halinde yayınlanan bir oyun. Batman - The Telltale Series tatmin edici bir grafik kalitesi ve başarılı seslendirmelerle birlikte geliyor.