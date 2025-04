Sürükleyici hikayesi ve oynanışıyla karşımıza çıkan Batman APK, beş bölümden oluşan bir Batman mobil oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Batman APK, popüler film serisinin mobil cihazlara uyarlanmış olan bir süper kahraman oyunudur. Gotham şehrinin koruyucusu yarasa adamın mobil oyunu Batman The Telltale Series APK, oyunculara beş bölümlük macera sunmaktadır. İlk bölümü ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Batman The Telltale Series'de, Kara Şövalye lakaplı kahramanımız olan Batman'in arkasındaki isim olan Bruce Wayne'in Gotham'a adalet getirme mücadelesine tanık oluyoruz.

Çocukluğunda ailesi gözleri önünde katledilen Bruce Wayne, ailesinden kalan mirası devralarak Gotham'ı suçtan arındırmaya yemin ediyor. Bruce Wayne'in bu suçla mücadele sürecine tanık olduğumuz oyunda hangi kararları alacağını biz belirliyoruz.

The Walking Dead, Game of Thrones ve Minecraft: Story Mode gibi oyunların geliştiricisi olan Telltale Games, bu oyunlarda kullandığı karakteristik oyun yapısını Batman - The Telltale Series'de de kullanıyor. Oyunda hikaye zincirinde ilerlemek için karşımıza çıkan diyaloglara kritik cevaplar vermemiz gerekiyor. Bulmacaları çözmek için de farklı tercihler yapabiliyoruz. İşte bu seçimler hikayenin nasıl ilerlediğini belirlemekte.

Batman APK İndir

Batman - The Telltale Series bir dizi gibi bölümler halinde yayınlanan bir oyundur. Realm of Shadows, Children of Arkham, New World Order, Guardian of Gotham ve City of Light Batman Mobile'in bölümleridir.

Siz de Batman APK indirin ve heyecan dolu filmin ardından tüm karakter kontrollerini elinize alın!

Batman - The Telltale Series'de Hangi Karakterler Yer Alıyor?

Batman’i oynayan baş karakterimiz Bruce Wayne'dir. Wayne, aynı zamanda Enterprises’ın CEO’su ve Wayne Fortune’ın varisidir. Servetini kanunsuz olarak faaliyetlerini finanse etmek için kullanıyor. Wayne, operasyonlarında uşağı ve eski koruyucusu Alfred Pennyworth ve Wayne Enterprises’ın teknoloji başkanı Lucius Fox’dan yardım alıyor.

Wayne ayrıca Bölge Savcısı ve Belediye Başkanı adayı Harvey Dent ve Gotham gazetesi muhabiri Vicki Vale’nin ortağıdır. Batman olarak Gotham şehri polis departmanında bir teğmen olan James Gordon’dan ve yetenekli hırsız Seliha Kyle/kedi kadından da zaman zaman yardım alıyor.

Serinin ana düşmanları Lady Arkham adında maskeli bir figür tarafından yönetilen Arkham’ın Çocukları adlı bir organizasyon. Grubun üyeleri arasında Oswald Cobblepot/Penguen ve Roland Desmond/Blockbuster bulunuyor. Oyunda yaygın olarak görülen suçlular arasında Falcone suç Ailesinin başı Carmine Falcone ve Gotham şehrinin kötücül Belediye Başkanı Hamilton Hill yer alıyor. Arkham Asylum’da hüküm giymiş seri katil Victor Zsasz, eski vantrilok Arnold Wesker, gizemli John Doe dahil çeşitli mahkumlarla tanışıyoruz.