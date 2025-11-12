Ücretsiz yayınlanan Battlefield REDSEC, battle royale gibi farklı oyun modlarına ev sahipliği yapan bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, Battlefield serisinin köklü oynanışını ücretsiz olarak sunar.

Serinin imza özelliklerinden olan yıkım mekaniği, bu oyunda "Taktiksel Yıkım" olarak öne çıkarılmıştır.

Oyun, Battlefield Studios tarafından geliştirilmiş ve serinin yayıncısı olan Electronic Arts tarafından yayınlanmıştır.

Battlefield REDSEC, Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz bir battle royale oyunudur. Battlefield serisinin eşsiz oynanışını ücretsiz bir şekilde sunan bu oyunda, üç farklı ana mod bulunmaktadır. Battle royale modunun haricinde oyuncuların kendi deneyimlerini yaratabileceği portal modu ve eleme görevlerini içerisinde barındıran Gaunlet modu oyunculara sunuluyor.

100 oyuncunun hayatta kalma mücadelesi verdiği Battlefield REDSEC oyununda, 2'li ve 4'lü bir şekilde oyunlara katılabilirsiniz. Alışılmış battle royale yapısını koruyan REDSEC, çeşitli özellikleriyle fazla acımasız tasarlanmış diyebiliriz.

Diğer battle royale oyunlarından bildiğimiz güvenli alan, sadece hasar vurarak canınızı yavaşça azaltan bir yapıya sahiptir. Lakin bu oyunda, güvenli alan dışında kalmanız anında ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle haritaya odaklanmanız, gideceğiniz yeri önceden planlamanız ve hızlı hareket etmeniz gerekmektedir.

Battlefield REDSEC İndir

Battlefield 6 ile entegre çalışan REDSEC, kazandığınız ödülleri de ana oyuna taşımaktadır. Deneyim puanlarınızı, silah ustalıklarını, kozmetik eşyalarını ve diğer her şeyi Battlefield 6'ya taşıyabilirsiniz.

Gerçekçi patlama efektler, yıkılabilir nesneler ve hızlı tempolu oynanışıyla ön plana çıkan Battlefield REDSEC'i indirerek, siz de ücretsiz bir şekilde battle royale deneyimi yaşayabilirsiniz.

Battlefield REDSEC Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)

Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 55 GB Kullanılabilir Alan

55 GB Kullanılabilir Alan İlave Notlar: TPM 2.0 Etkin, UEFI GÜVENLİ ÖNYÜKLEME Etkin, HVCI/VBS Kapasiteli