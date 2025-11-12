Battlefield REDSEC
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Electronic Arts
-
Ücretsiz yayınlanan Battlefield REDSEC, battle royale gibi farklı oyun modlarına ev sahipliği yapan bir FPS oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, Battlefield serisinin köklü oynanışını ücretsiz olarak sunar.
- Serinin imza özelliklerinden olan yıkım mekaniği, bu oyunda "Taktiksel Yıkım" olarak öne çıkarılmıştır.
- Oyun, Battlefield Studios tarafından geliştirilmiş ve serinin yayıncısı olan Electronic Arts tarafından yayınlanmıştır.
Battlefield REDSEC, Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz bir battle royale oyunudur. Battlefield serisinin eşsiz oynanışını ücretsiz bir şekilde sunan bu oyunda, üç farklı ana mod bulunmaktadır. Battle royale modunun haricinde oyuncuların kendi deneyimlerini yaratabileceği portal modu ve eleme görevlerini içerisinde barındıran Gaunlet modu oyunculara sunuluyor.
100 oyuncunun hayatta kalma mücadelesi verdiği Battlefield REDSEC oyununda, 2'li ve 4'lü bir şekilde oyunlara katılabilirsiniz. Alışılmış battle royale yapısını koruyan REDSEC, çeşitli özellikleriyle fazla acımasız tasarlanmış diyebiliriz.
Diğer battle royale oyunlarından bildiğimiz güvenli alan, sadece hasar vurarak canınızı yavaşça azaltan bir yapıya sahiptir. Lakin bu oyunda, güvenli alan dışında kalmanız anında ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle haritaya odaklanmanız, gideceğiniz yeri önceden planlamanız ve hızlı hareket etmeniz gerekmektedir.
Battlefield REDSEC İndir
Battlefield 6 ile entegre çalışan REDSEC, kazandığınız ödülleri de ana oyuna taşımaktadır. Deneyim puanlarınızı, silah ustalıklarını, kozmetik eşyalarını ve diğer her şeyi Battlefield 6'ya taşıyabilirsiniz.
Gerçekçi patlama efektler, yıkılabilir nesneler ve hızlı tempolu oynanışıyla ön plana çıkan Battlefield REDSEC'i indirerek, siz de ücretsiz bir şekilde battle royale deneyimi yaşayabilirsiniz.
Battlefield REDSEC Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB Kullanılabilir Alan
- İlave Notlar: TPM 2.0 Etkin, UEFI GÜVENLİ ÖNYÜKLEME Etkin, HVCI/VBS Kapasiteli
Sıkça Sorulan Sorular
Battlefield REDSEC'i oynamak için ücret ödemem gerekiyor mu?
Hayır, oyun tamamen ücretsiz oynanabilir (Free-to-Play) bir modelle piyasaya sürülmüştür. Ancak, karakterler, silah paketleri ve kozmetik aksesuarlar gibi sanal öğeleri satın almak için uygulama içi satın alım (Battlefield Coins) seçenekleri mevcuttur.
Oyunda hangi ana modlar bulunuyor?
Üç ana mod bulunmaktadır: 1) Battle Royale (Büyük yıkım ve hızlı takım oyunu içeren), 2) Gauntlet (Görevleri tamamlamak için yarışılan eleme tarzı yeni bir mod) ve 3) Portal (Oyuncuların kendi benzersiz deneyimlerini yaratabildiği kum havuzu modu).
Battlefield REDSEC, diğer platformlarda çapraz oynanabilirliğe sahip mi?
Evet, oyunun Steam sayfasında Çapraz Platform Çok Oyunculu (Cross-Platform Multiplayer) özelliğini desteklediği belirtilmiştir, bu da farklı platformlardaki oyuncuların birlikte oynayabileceği anlamına gelir.
Taktiksel Yıkım özelliği tam olarak ne işe yarıyor?
Taktiksel Yıkım, harita üzerindeki bazı yapıların stratejik olarak yok edilmesine izin verir. Bu sayede oyuncular, düşman hatlarını bozmak, yeni geçitler açmak veya düşmanın sığınaklarını ortadan kaldırmak gibi oyun dengesini değiştiren avantajlar elde edebilirler.
Oyunun hikayesi veya haritası nerede geçiyor?
Oyunun ana haritası, Güney Kaliforniya'da, plajlar ve yerleşim yerlerinin arasına gizlenmiş devasa, gizli bir askeri tesis olan Fort Lyndon adlı yerde geçmektedir. Hikaye, bu "REDSEC" tesisindeki sırları koruma veya ele geçirme mücadelesine odaklanmıştır.