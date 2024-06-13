Aşırı Gerçekçi Araba Oyunu: BeamNG.drive Sistem Gereksinimleri

BeamNG.drive sistem gereksinimleri, gerçekçi araba oyununda sorunsuz bir deneyim elde edilebilmesi için önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım bileşenleri, gereksinimleri karşılayamazsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Bu da oyun deneyimini doğrudan etkiler.

Gerçekçi otomobil oyunu BeamNG.drive'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte gerçekçi oynanış sistemi ve etkileyici grafikleriyle öne çıkan popüler oyuna dair merak edilen detaylar!

BeamNG.drive Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 Service Pack 1 64-bit

: Windows 7 Service Pack 1 64-bit İşlemci : AMD FX 6300 3.5Ghz veya Intel Core i3-6300 3.8Ghz

: AMD FX 6300 3.5Ghz veya Intel Core i3-6300 3.8Ghz RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : AMD Radeon HD 7750 ya da NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

: AMD Radeon HD 7750 ya da NVIDIA GeForce GTX 550 Ti DirectX: Sürüm 11

BeamNG Drive'ın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD FX 6300 3.5Ghz veya Intel Core i3-6300 3.8Ghz işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD FX 6300 3.5Ghz veya Intel Core i3-6300 3.8Ghz'e ihtiyaç duyuluyor.

BeamNG Drive Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit İşlemci : AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz / Intel Core i7-6700 3.4Ghz veya daha iyisi

: AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz / Intel Core i7-6700 3.4Ghz veya daha iyisi RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran Kartı : AMD R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970

: AMD R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX: Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az AMD R9 290 veya NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz, Intel Core i7-6700 3.4Ghz veya daha iyi bir işlemci isteniyor. Bunların yanı sıra en az 32 GB RAM gerekiyor.

BeamNG.drive Kaç GB?

BeamNG.drive'ın yüklenebilmesi için en az 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

BeamNG.drive Fiyatı Ne Kadar?

Direksiyon seti ile oynanan oyunlar arasında yer alan BeamNG.drive Steam'de 12,49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. BeamNG tarafından geliştirilen oyun 2015 yılında erken erişim olarak piyasaya sürüldü.

Bu rehberde BeamNG Drive kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Gerçekçi araba oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın