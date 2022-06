Blade of Chaos

Blade of Chaos ile gerçek zamanlı bir savaş dünyasına adım atacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Blade of Chaos Android platformu için Google Play üzerinde ön siparişlere açıldı. UnlockGame tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak Android oyuncularına sunulacak olan Blade of Chaos apk indir, milyonları hedefliyor olacak. Fantastik bir dünyaya ev sahipliği yapacak olan oyunda seviye sistemi olacak.

Birbirinden farklı karakter modelleri ile mobil oyunculara rekabet dolu bir ortam sunacak olan mobil aksiyon oyunu, sürükleyici bir oynanışa ev sahipliği yapacak. Oyuncular yapım içerisinde karakterlerini geliştirebilecek, seviyelerini yükselterek daha güçlü bir hale getirebilecekler. Oyun İngilizce olarak oynanabilecek.

Blade of Chaos APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Gerçek zamanlı oynanış,

Fantastik bir dünya,

Farklı karakterler ve özellikleri,

Seviye sistemi,

Hoş görsel efektler,

PvP maçları,

Rekabetçi ortam,

UnlockGame tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz haftalarda Android kullanıcıları için ön kayıtlara açılan Blade of Chaos apk, ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek. Düzenli olarak alacağı güncellemeler ile yepyeni içerikleri oyuncularına sunacak olan yapım, rekabetçi ortamı ile dünyanın dört bir yanındaki mobil oyunculara erişebilecek. Milyonlarca oyuncuyu ortak bir platformda karşı karşıya getirmeyi planlayan Blade of Chaos apk yükle, ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya da ulaşabilecek.

OYun içerisinde oyunculara çeşitli görevler de sunulacak. Oyuncular yaptıkları görevler eşliğinde karakterlerini geliştirebilecek, daha güçlü bir hale getirebilecekler. İngilizce dil desteğine sahip olacak olan oyunda, oyuncular karşılıklı olarak PvP maçlarına da katılabilecekler.

Blade of Chaos APK İndir

Oynaması ücretsiz olarak Google Play üzerinde lansmana çıkmaya hazırlanan Blade of Chaos apk, suanda ön kayıtlarda yer alıyor. Önümüzdeki günler içerisinde lansmana çıkacak olan RYO oyunu, fantastik bir oynanışa ev sahipliği yapacak. Oyun için şimdiden ön kayıt oluşturabilir ve oyun lansmana çıkınca anında bildirim ile haberdar olabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.