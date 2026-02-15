BLASTit: Block Puzzle Game APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 163.3 MB
- Üretici Smart Media4U Technology Pte.Ltd.
-
Android için blok bulmaca oyunları arasında yer alan BLASTit APK, klasik blok yerleştirme oynanışını modern stratejiyle birleştirerek beyin geliştirici ve eğlenceli bir puzzle deneyimi sunar.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, klasik block puzzle türünü modern stratejiyle birleştirir.
- İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir.
- Kısa oyun seansları için uygundur.
BLASTit APK, klasik blok bulmaca oyunlarını seven oyuncular için modern sistemlerle beraber hazırlanmış strateji odaklı bir puzzle oyunudur. Blok yerleştirme mekaniğini koruyan yapı ile oyuncuları ileriye dönük düşünmeye ve hamlelerini dikkatle planlamaya teşvik eder.
8x8’lik oyun alanında sabit şekilleri doğru noktalara yerleştirerek satır ve sütunları temizlemeyi hedefleyen BLASTit, hem kısa süreli oyunlar hem de uzun oynanışlar için uygun bir yapı sunar.
BLASTit APK İndir
BLASTit APK, alan yönetimi ve kombinasyon kurma üzerine kurulu bir bulmaca deneyimi sunar. Klasik block puzzle ve Tetris benzeri oyunları sevenler için hem tanıdık hem de yenilikçi bir oynanış sağlar.
Eğer strateji ve beyin geliştirici oyunlardan hoşlanıyorsanız, siz de BLASTit APK'yı indirin!
BLASTit Oyunu Özellikleri
- Android için blok bulmaca oyunu
- Klasik blok yerleştirme oynanışı
- 8x8 oyun alanı
- Sabit bloklar
- Strateji ve planlama odaklı mekanik
- Minimalist ve modern arayüz
- Sonsuz skor ve tekrar oynanabilirlik
Sıkça Sorulan Sorular
BLASTit ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir.
Oyun zor mu?
Öğrenmesi kolaydır ancak ustalaşması zordur. Zorluk, oyuncunun stratejisine göre artar.
BLASTit oynamak için internet gerekli mi?
Hayır. BLASTit offline olarak oynanabilir.