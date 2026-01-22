Roblox benzeri oyunlar arasında yer alan Blox World APK, eğlenceli mini oyunları ve geniş çaplı açık dünya haritasını oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, içinde barındırdığı mini oyunlar, günlük giriş ödülleri veya anketler aracılığıyla kullanıcıların "puan" toplamasını sağlar.

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, gerçek zamanlı sohbet çevirisidir.

Oyuncular kendi dünyalarını tasarlayabilir, mini oyunlara katılabilir ve çeşitli görevleri tamamlayarak "Robling" adı verilen oyun içi para birimini kazanabilirler.

Blox World APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Kendi dünyalarınızı yaratabildiğiniz bu oyunda, arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve beraber mini oyunlar oynayabilirsiniz. Ayrıca, otomatik dil çevirisi sayesinde, farklı ülkelerdeki oyuncularla da zorlanmadan iletişim kurabilirsiniz.

Dünyanızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Topladığınız nesneleri kullanarak evler inşa edin, mini oyunlar oluşturun veya her gün yenilenen görevleri tamamlamaya çalışın.

Blox World APK, oyunculara her gün ödüllü görev sistemi sunmaktadır. Farklı türden görevleri oyunculara sunan Blox World oyununda, ödül kazanarak kaynaklarınız geliştirebilir ve yapılar inşa edebilirsiniz.

Blox World APK İndir

Roblox benzeri oyun olarak da tanımlayabileceğimiz Blox World APK, karakter görünümü açısından da benzerlik taşımaktadır. Her şeyde olduğu gibi karakterinizi de geliştirebilir ve görünümünü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Siz de Blox World APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli dünyaya adım atın!

Blox World Oyunu Özellikleri

Roblox benzeri yapı

Geniş çaplı açık dünya haritası

Her gün yenilenen görevler

Yapı inşa etme

Mini oyunlar oluşturma

Otomatik dil çevirisi