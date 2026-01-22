Blox World APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 409.2 MB
- Üretici Thinkplay
-
Roblox benzeri oyunlar arasında yer alan Blox World APK, eğlenceli mini oyunları ve geniş çaplı açık dünya haritasını oyunculara sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, içinde barındırdığı mini oyunlar, günlük giriş ödülleri veya anketler aracılığıyla kullanıcıların "puan" toplamasını sağlar.
- Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, gerçek zamanlı sohbet çevirisidir.
- Oyuncular kendi dünyalarını tasarlayabilir, mini oyunlara katılabilir ve çeşitli görevleri tamamlayarak "Robling" adı verilen oyun içi para birimini kazanabilirler.
Blox World APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Kendi dünyalarınızı yaratabildiğiniz bu oyunda, arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve beraber mini oyunlar oynayabilirsiniz. Ayrıca, otomatik dil çevirisi sayesinde, farklı ülkelerdeki oyuncularla da zorlanmadan iletişim kurabilirsiniz.
Dünyanızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Topladığınız nesneleri kullanarak evler inşa edin, mini oyunlar oluşturun veya her gün yenilenen görevleri tamamlamaya çalışın.
Blox World APK, oyunculara her gün ödüllü görev sistemi sunmaktadır. Farklı türden görevleri oyunculara sunan Blox World oyununda, ödül kazanarak kaynaklarınız geliştirebilir ve yapılar inşa edebilirsiniz.
Blox World APK İndir
Roblox benzeri oyun olarak da tanımlayabileceğimiz Blox World APK, karakter görünümü açısından da benzerlik taşımaktadır. Her şeyde olduğu gibi karakterinizi de geliştirebilir ve görünümünü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Siz de Blox World APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli dünyaya adım atın!
Blox World Oyunu Özellikleri
- Roblox benzeri yapı
- Geniş çaplı açık dünya haritası
- Her gün yenilenen görevler
- Yapı inşa etme
- Mini oyunlar oluşturma
- Otomatik dil çevirisi
Sıkça Sorulan Sorular
Blox World ile Roblox arasında bir bağ var mı?
Hayır. Blox World, Thinkplay tarafından geliştirilen bağımsız bir uygulamadır. Görsel olarak benzerlik gösterse de Roblox Corporation ile resmi bir ortaklığı yoktur.
"Robling" nedir, gerçek Robux'a dönüşür mü?
Robling, uygulamanın kendi para birimidir. Uygulama bazen "ödül" vaadiyle pazarlansa da, kazanılan bu birimlerin resmi Roblox hesabına "Robux" olarak aktarılması genellikle mümkün değildir; sadece Blox World içinde kullanılır.
Oyun tamamen ücretsiz mi?
Evet, indirmek ve temel özellikleri kullanmak ücretsizdir. Ancak daha hızlı ilerlemek veya özel eşyalara sahip olmak için VIP üyelik ve uygulama içi satın alma seçenekleri sunulmaktadır.
Blox World güvenli mi?
Uygulama 13 yaş ve üzeri için önerilmektedir. Çevrimiçi bir sosyal platform olduğu için tanımadığınız kişilerle iletişim kurarken kişisel bilgilerinizi paylaşmamanız ve güvenlik ayarlarına dikkat etmeniz önemlidir.
Kendi oyunlarımı veya dünyamı yaratabilir miyim?
Evet. Blox World, oyunculara belirli araçlar sunarak kendi mekanlarını tasarlama ve bu mekanlarda diğer oyuncuları ağırlama imkanı tanır.