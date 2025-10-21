Business Simulator 2026
Business Simulator 2026, farklı sektörleri içerisinde barındıran kapsamlı bir iş kurma simülasyonudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, temel olarak bir Simülasyon ve Strateji oyunudur. Amacınız, küçük bir sermaye ile başlayıp şehirde bir iş imparatorluğu kurmaktır.
- Business Simulator 2026, klasik yönetim simülasyonlarından farklı olarak birinci şahıs (FPS) bakış açısına sahip 3D bir ortamda geçer.
- Oyun, HOGO Games tarafından geliştirilmiştir ve Erken Erişim aşamasında yayınlanmıştır (Çıkış tarihi 10 Kasım 2025).
Oyunculara kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşatan Business Simulator 2026, farklı sektörlerde iş kurmaya olanak tanıyor. Kendi şirketinizi oluşturun, sektörünüzü seçin ve diğer markalarla rekabet edin. En başarılı bulduğunuz sektörü seçmeli ve pazarı iyi analiz etmelisiniz.
Şirketinizi sıfırdan kuracağınız için çeşitli zorluklar yaşamamanız elde değildir. Finansal zorlukların üstesinden gelin, yavaş yavaş büyüyün ve rakiplerinizi geride bırakın. Üretim, pazarlama, satış ve önemli olan tüm yönetim birimlerinde doğru kararlar almalısınız.
Açtığınız herhangi bir dükkanınızı kazanç makinesine dönüştürün. Stratejik yatırımlar yapın ve kazanamayacağınız sektörlere bulaşmayın. Operasyonlarınızı büyütmek istiyorsanız, daha fazla çalışan işe almalı ve görev yerlerini belirlemelisiniz.
Alışılagelmiş bir simülasyon deneyimi sunmak yerine hemen hemen her sektörü içerisinde barındıran Business Simulator 2026, ticari zekanızı ve planlama yeteneklerinizi test ediyor.
Business Simulator 2026 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10
- İşlemci: i5 3550 / RYZEN 5 2500X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD R9 270X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun temelinde ne tür bir işletme kurabilirim ve kâr elde etmek için ne yapmalıyım?
Küçük bir sermaye ile başlayarak şehirdeki dükkanlarda market, kafe veya diğer perakende işletmeleri kurabilirsiniz. Kâr elde etmek için ana odağınız ürün fiyatlarını rekabete ve talebe göre doğru ayarlamak, envanteri yönetmek ve müşteri çekmek için pazarlama faaliyetleri yürütmek olmalıdır.
İşimi büyütürken yönetim görevlerini nasıl yerine getirmeliyim?
Oyun, işletme yönetimini hem birinci şahıs (3D) hem de stratejik seviyede sunar. Başlangıçta, rafları doldurmak, kasada durmak ve temizlik gibi görevleri bizzat siz yapmalısınız. İşletmeniz büyüdükçe, bu görevleri otomatik hale getirmek ve holdinginizi yönetmek için personel (yönetici, kasiyer vb.) işe almalı ve otomasyon sistemleri kurmalısınız.
Oyunda sadece işimi mi yönetiyorum, yoksa karakterimin kişisel hayatı da var mı?
Oyun, sadece iş yönetimi değil, aynı zamanda karakterinizin yaşamını da içerir. Karakterinizi özelleştirebilir, kazandığınız parayla ev ve araba satın alabilir ve kıyafet değiştirebilirsiniz.
Business Simulator 2026'nın diğer iş simülasyonlarından farkı nedir?
En büyük fark, klasik strateji/yönetim arayüzlerinin ötesine geçerek size işletmenizi 3D, birinci şahıs (FPS) bakış açısıyla fiziksel olarak deneyimleme imkanı vermesidir.
Oyun hala Erken Erişim'de mi? Tam sürüm ne zaman çıkacak?
Evet, oyun Erken Erişim (Early Access) aşamasındadır. Geliştirici, tam sürümün tahmini olarak 6 ay içinde (Kasım 2025'ten itibaren) yayınlanmasını planladığını belirtmiştir.