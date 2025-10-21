Business Simulator 2026, farklı sektörleri içerisinde barındıran kapsamlı bir iş kurma simülasyonudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, temel olarak bir Simülasyon ve Strateji oyunudur. Amacınız, küçük bir sermaye ile başlayıp şehirde bir iş imparatorluğu kurmaktır.

Business Simulator 2026, klasik yönetim simülasyonlarından farklı olarak birinci şahıs (FPS) bakış açısına sahip 3D bir ortamda geçer.

Oyun, HOGO Games tarafından geliştirilmiştir ve Erken Erişim aşamasında yayınlanmıştır (Çıkış tarihi 10 Kasım 2025).

Oyunculara kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşatan Business Simulator 2026, farklı sektörlerde iş kurmaya olanak tanıyor. Kendi şirketinizi oluşturun, sektörünüzü seçin ve diğer markalarla rekabet edin. En başarılı bulduğunuz sektörü seçmeli ve pazarı iyi analiz etmelisiniz.

Şirketinizi sıfırdan kuracağınız için çeşitli zorluklar yaşamamanız elde değildir. Finansal zorlukların üstesinden gelin, yavaş yavaş büyüyün ve rakiplerinizi geride bırakın. Üretim, pazarlama, satış ve önemli olan tüm yönetim birimlerinde doğru kararlar almalısınız.

Açtığınız herhangi bir dükkanınızı kazanç makinesine dönüştürün. Stratejik yatırımlar yapın ve kazanamayacağınız sektörlere bulaşmayın. Operasyonlarınızı büyütmek istiyorsanız, daha fazla çalışan işe almalı ve görev yerlerini belirlemelisiniz.

Business Simulator 2026 İndir

Alışılagelmiş bir simülasyon deneyimi sunmak yerine hemen hemen her sektörü içerisinde barındıran Business Simulator 2026, ticari zekanızı ve planlama yeteneklerinizi test ediyor.

Eğer siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Business Simulator 2026 indirin ve kendi şirketinizi zirve noktaya ulaştırın!

Business Simulator 2026 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10

Windows (64-bit) 10 İşlemci: i5 3550 / RYZEN 5 2500X

i5 3550 / RYZEN 5 2500X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD R9 270X

NVIDIA GTX 1050 / AMD R9 270X DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan