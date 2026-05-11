Simülasyon oyunları arasında yer alan Cafe Business Manager, oyunculara kafe işletme deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Cafe Business Manager, oyunculara boş bir alandan başlayarak kendi kafesini kurma fırsatı sunuyor.

Oyunda çalışan işe alabiliyor, maaş belirleyebiliyor, görev dağılımı yapabiliyor ve işletmenin günlük gelir-gider dengesini yönetebiliyorsunuz.

Oyun 10 Nisan 2026 tarihinde Erken Erişim olarak çıktı.

Cafe Business Manager, kendi kafenizi kurabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Caos Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyunda, menü oluşturmalı ve müşterilerinize servis yapmalısınız.

Kafenizde sadece kahve değil, çeşitli yiyecek ve farklı içecekleri de satacaksınız. Kekler, atıştırmalıklar, küçük kahvaltılıklar ve aklınıza ne geliyorsa hazırlayın ve rafınızda sergileyin.

Kafenizi kazanç sağlayan bir duruma getirdiyseniz, artık yeni çalışanlar işe alabilirsiniz. Çalışanlarınızla motivasyon açısından ilgilenmeli, maaşlarını sorunsuz bir şekilde yatırmalı ve görev dağılımı yapmalısınız. Ayrıca, ilerleyen süreçlerde birden fazla çalışan işe alarak kendinizi daha da geri plana alabilirsiniz.

Cafe Business Manager İndir

Her şeyin başına dönecek olursak; kafenizin inşasını yapacak, dekore edecek ve hayalinizdeki gibi tasarlayacaksınız. Masalar, sandalyeler, fırınlar ve diğer eşyalarla kafenizi özelleştirin. Gittikçe geliştirdiğiniz işletmenize, yeni bir kat ekleyebilir ve teras oluşturabilirsiniz.

Eğer siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Cafe Business Manager indirin ve kendi kafenizi istediğiniz gibi oluşturun!

Cafe Business Manager Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İŞLEMCI: Intel i5-4570 / AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4570 / AMD Ryzen 3 1200 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 (4 GB VRAM)

NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 (4 GB VRAM) DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 7 GB kullanılabilir alan