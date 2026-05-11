Cafe Business Manager
Simülasyon oyunları arasında yer alan Cafe Business Manager, oyunculara kafe işletme deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Cafe Business Manager, oyunculara boş bir alandan başlayarak kendi kafesini kurma fırsatı sunuyor.
- Oyunda çalışan işe alabiliyor, maaş belirleyebiliyor, görev dağılımı yapabiliyor ve işletmenin günlük gelir-gider dengesini yönetebiliyorsunuz.
- Oyun 10 Nisan 2026 tarihinde Erken Erişim olarak çıktı.
Cafe Business Manager, kendi kafenizi kurabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Caos Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyunda, menü oluşturmalı ve müşterilerinize servis yapmalısınız.
Kafenizde sadece kahve değil, çeşitli yiyecek ve farklı içecekleri de satacaksınız. Kekler, atıştırmalıklar, küçük kahvaltılıklar ve aklınıza ne geliyorsa hazırlayın ve rafınızda sergileyin.
Kafenizi kazanç sağlayan bir duruma getirdiyseniz, artık yeni çalışanlar işe alabilirsiniz. Çalışanlarınızla motivasyon açısından ilgilenmeli, maaşlarını sorunsuz bir şekilde yatırmalı ve görev dağılımı yapmalısınız. Ayrıca, ilerleyen süreçlerde birden fazla çalışan işe alarak kendinizi daha da geri plana alabilirsiniz.
Her şeyin başına dönecek olursak; kafenizin inşasını yapacak, dekore edecek ve hayalinizdeki gibi tasarlayacaksınız. Masalar, sandalyeler, fırınlar ve diğer eşyalarla kafenizi özelleştirin. Gittikçe geliştirdiğiniz işletmenize, yeni bir kat ekleyebilir ve teras oluşturabilirsiniz.
Cafe Business Manager Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit)
- İŞLEMCI: Intel i5-4570 / AMD Ryzen 3 1200
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560 (4 GB VRAM)
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 7 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Cafe Business Manager nasıl bir oyun?
Kafe kurma, işletme yönetimi ve ekonomi odaklı simülasyon oyunudur.
Cafe Business Manager ne zaman çıktı?
Oyun 10 Nisan 2026 tarihinde Steam’de Erken Erişim olarak yayınlandı.
Cafe Business Manager Türkçe destekliyor mu?
Evet, Steam sayfasına göre Türkçe arayüz desteği bulunuyor.
Cafe Business Manager multiplayer var mı?
Hayır, şu anda tek oyunculu olarak sunuluyor.
Cafe Business Manager yorumları nasıl?
Steam kullanıcı incelemeleri genel olarak “Çok Olumlu” seviyesindedir.