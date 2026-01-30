Yükseklik tutkunlarının çok seveceği Cairn, gerçekçi bir hayatta kalma ve tırmanma oyunudur.

Sadece zirveye ulaşmak yetmez; zirvede hayatta kalmanız gerekir.

Oyunda Aava adlı bir dağcıyı canlandırıyorsunuz. Hiç kimsenin tırmanamadığı "Mount Kami" adlı devasa bir dağa tırmanarak hayatının hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Heyecan dolu bir tırmanma oyunu olarak karşımıza çıkan Cairn, gerçekçi bir tırmanma deneyimi sunuyor. Devasa bir dağ olan Kami Dağı'na tırmandığınız bu oyunda, hem tırmanış yeteneklerinizi sergilemeli hem de hayatta kalmaya çalışmalısınız. Rotanızı iyi oluşturun, kaynak toplayın ve aynı zamanda açlıkla savaşın.

Uzun süren bu tırmanış, bedensel olarak da karakterinizi yorabilir. Bu nedenle her daim besin seviyenizi üstte tutmalısınız. Kaynak bulmak için kamp kurup keşif yapabilir ve daha fazla yiyecek, su ve yeni barınak arayabilirsiniz.

Oynanış açısından mükemmel tasarlanan Cairn, görsel tarafta da oyuncuları mest eden bir yapıya sahiptir. Çizgi roman tarzındaki grafiklerle ön plana çıkan Cairn, ünlü sanatçı Mathieu Bablet'in eseridir.

Gerçekçi simülasyon deneyimi yaşamaya hazır mısınız? En küçük taş parçası artık sizin hayatınızı taşıyor. Tutunacak en iyi yerleri bulup basit kontrollerle ilerlemeli ve ayaklarınızı doğru yerlere yerleştirmelisiniz. Tabii tüm bunları yaparken, tırmanış boyunca sizi hayata bağlayacak olan emniyet hatlarını ve istasyonlarını bizzat kurmanız gerekiyor.

Cairn Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700 (4 * 3400), AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 Ti (4096 MB), Radeon RX 570 (8192 MB)

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan