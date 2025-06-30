PEAK, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir tırmanma oyunudur. Dağa tırmanın, hayatta kalmaya çalışın ve her gün yenilenen haritaya uyum sağlayın!

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla sinir bozucu ama eğlenceli oyunlar oynamayı seviyor musunuz? PEAK, en ufak hatanın bile sonunuzu getirebileceğini bir tırmanma oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda, dağa tırmanmaya çalışın ve birbirinize yardım edin.

Tırmanma yolculuğunuz tek gün sürmeyecek. Uzun bir süre tırmanacak ve hatta günlerinizi dağda geçirebileceksiniz. Bu yolculukta, yemeğinizi iyi ayarlamalı, yiyecek toplamalı ve hayatta kalmak için çaba göstermelisiniz.

Yaşayacağınız her küçük aksilik dayanıklılığınızı tüketecek ve tırmanmanızı zorlaştıracaktır. Dağa tırmanın, sarmaşıklardan ilerleyin ve çeşitli hayatta kalma öğelerini keşfedin.

PEAK İndir

PEAK oyununda harita her 24 saatte bir değişir. Her gün yeni düzeni anlamaya çalışın ve farklı tırmanma deneyimi yaşayın. Toplamda 4 arkadaşınızla birlikte tırmanış yapabileceğiniz PEAK, karakter özelleştirmelerini de içerisinde barındırmaktadır. Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve eğlenceli gözükebilirsiniz.

Oyun içerisinde çok fazla tırmanma malzemesi bulunuyor. Kamp ateşi yakın, kısa şekerlemeler yapın ve etraftaki yiyecekleri yerken iki kez düşünün.

Siz de PEAK indirerek, arkadaşlarınızla birlikte mükemmel bir tırmanma deneyimi yaşayabilirsiniz.

PEAK Sistem Gereksinimleri