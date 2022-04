Call of Duty: Black Ops 4 indir, kesinlikle ekim ayında en çok yapılan arama olmaya aday.

Ramazan Tugay Kahraman - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Call of Duty: Black Ops 4 indir tuşuna basmak için önümüzde çok az bir zaman kaldı. 12 Ekim 2018 itibarıyla bilgisayar platformları için yayınlanacak olan FPS oyunu, şimdiden tam not almayı başardı. Aksiyon ve gerilim dolu bir oynanışa sahip olan yapım, sürükleyici yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birbirinden farklı silah modellerinin yanı sıra zengin haritası ile milyonlara hitap eden aksiyon oyunu güncellemeler ile içeriğini zenginleştirmeye de devam ediyor.

Call of Duty: Black Ops 4 Özellikleri

Birbirinden farklı silahlar,

Zengin bir harita,

Düzenli güncellemeler,

Çarpıcı grafikler,

Hoş ses efektleri,

Sürükleyici bir atmosfer,

Farklı dil seçenekleri,

Treyarch tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen birinci kişi bakış açılı nişancı oyunu Call of Duty: Black Ops 4, birçok sürprizi beraberinde getirmişti. İlk olarak hikaye modundan yoksun olacağı söylenen oyun, eskisi gibi bir noktadan başlayan ve film gibi akan bir hikaye modunun yerine, parça parça farkı bölümlere yer vereceğini belirtimişti. Black Ops 2 ve Black Ops 3 arasında yaşananları ele alacak olan bölümlerin, bir sırayla girmeyeceği, hepsinin kendine has olacağı söylendi.

Yıllardır Call of Duty oyunlarında yer alan Zombie modunun, Black Ops 4’te de olacağını hatırlatan Activision, ilk etapta üç farklı haritayla oyuncuların karşısına çıkacağını söyledi. Voyage of Despair, Blood of the Dead ve IX olmak üzere farklı haritalar barındıracak olan zombie modunun sonraki günlerde farklı haritalarla destekleneceği ifade edildi.

2017 yılında başlayan ve 2018’de katlanarak büyüyen Battle Royale akımına kapılan Call of Duty: Black Ops 4’te Blackout ismiyle Battle Royale modu olacağı ve oyuncuların istedikleri kadar bu modda zaman geçirebilecekleri söylendi.

Call of Duty: Black Ops 4 İndir

PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanan Call of Duty: Black Ops 4 piyasaya çıkması ile birlikte milyonlara ulaştı. Günümüze kadar milyonlarca adet kopya satan ve oyuncuları gerçek zamanlı olarak bir araya getiren yapım dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam ediliyor. Oyuncular sürükleyici bir atmosferde hayatta kalmanın yollarını ararken, yepyeni içeriklerinde tadını çıkarmaya devam ediyorlar.