Call of Duty Black Ops 6

Hemen Call of Duty Black Ops 6 indirin ve bu benzersiz FPS oyununu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Treyarch tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Her sene merakla beklenen yapımlardan biri olan Call of Duty, Black Ops markasını 4 yıl aradan sonra tekrar devam ettiriyor.

Serinin hayranlarını ve yeni oyuncuları aynı anda etkilemeye çalışan bu oyunda çeşitli yenilikler bulunuyor. Bunların en dikkat çekeni ise artık oyundaki karakterimiz çok daha çevik ve her yöne özgürce hareket edebiliyor. Geri geri koşabiliyor, yerde sürünürken her yöne doğru aniden dönebiliyor ve genel olarak her yöne doğru çok daha seri bir şekilde ivmelenebiliyoruz. Bu da eminiz ki oyuna büyük bir dinamizm katacaktır.

Çok oyunculu modu, her zamanki gibi serinin en güçlü yönlerinden biri. Geniş harita seçenekleri, çeşitli silah ve ekipman kombinasyonları ile oyunculara çok geniş strateji ve taktik geliştirme imkanı sunacak olan bu oyunda tek kişilik oyun ve zombi modu da bulunacak.

En önemlisi de, Call of Duty Black Ops 6 ilk günden Game Pass’te yer alacak. Bu da demek oluyor ki pek çok kişi Call of Duty Black Ops 6’yı satın almadan, Game Pass abonelikleri dahilinde oynayabilecekler. Ülkemizdeki pek çok oyuncunun Game Pass abonesi olduğu düşünüldüğünde bu pek çok kişi için oldukça sevindirici bir haber.

Call of Duty Black Ops 6 İndir

Call of Duty Black Ops 6 indirilmeye henüz açılmadı. 25 Ekim 2024 tarihinde indirilmeye açılacak. Vakti gelince de Call of Duty Black Ops 6'yı indirerek, benzersiz bir savaş deneyimi ve bitmeyen aksiyonun tadını çıkarın!

Call of Duty Black Ops 6 Sistem Gereksinimleri

Call of Duty Black Ops 6 Sistem Gereksinimleri maalesef henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu tarz gelişmeleri anında öğrenmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.