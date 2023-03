Call of Duty: Infinite Warfare Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

FPS türündeki popüler video oyununu açmaya çalışırken problem yaşayan pek çok oyuncu, Call of Duty: Infinite Warfare açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun cevabını merak ediyor. Hazırladığımız rehberde sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık.

Call of Duty serisi oyunları arasında ön plana çıkan Call of Duty: Infinite Warfare'de bazen bazı hatalar ortaya çıkabiliyor. Bu hatalar arasında Call of Duty: Infinite Warfare oyun başlamıyor da yer alıyor. Eğer siz de bu problemle karşılaştıysanız aşağıdaki yöntemlere göz atabilirsiniz.

Call of Duty: Infinite Warfare Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

PC'yi kapatıp açın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Güvenlik Duvarı'nı kapatın.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü devre dışı bırakın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

PC'yi Kapatıp Açın

Call of Duty: Infinite Warfare oyun başlamıyor problemiyle karşılaştıysanız ilk olarak bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Bu yöntem, söz konusu sorunun düzelmesine yardımcı olabilir.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

PC'yi kapatıp açmanıza rağmen oyun hâlâ çalışmıyorsa yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bu yöntem ile sorun çözülürse oyunun simgesine sağ tıklayarak "Özellikler" menüsüne girin.

Özellikler penceresinde Uyumluluk sekmesini açın. "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Böylelikle oyunu her defasında yönetici olarak çalışacaktır.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise oyunu uyumluluk modunda çalıştırmaktır. Bu yöntem için öncelikle oyunun simgesine sağ tıklayın ve ardından Özellikler menüsünü görüntüleyin. Açılan pencereden Uyumluluk sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin ve eski Windows sürümlerinden birine tıklayın. Uygula butonuna basın. Son olarak "Tamam" butonuna basın.

Güvenlik Duvarı'nı Kapatın

Arama kutucuğundan Denetim Masası aracını görüntüleyin. Sistem ve Güvenlik kategorisine girin ve ardından "Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü açın. "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

Bir sonraki adımda "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğine basın. Problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer problem çözülmezse Güvenlik Duvarı'nı yeniden etkinleştirin.

Virüs Taraması Yapın

Bilgisayara zararlı yazılım bulaşmış olabilir. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların çalışmamasına yol açabilir. Antivirüs programları, sistemde yer alan kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve temizler. Dolayısıyla PC'de zararlı yazılım olup olmadığını anlamak ve eğer varsa temizlemek için virüs taraması yapmayı deneyebilirsiniz.

Antivirüsü Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik yazılımı, oyunun düzgün şekilde çalışmasına engel oluyor olabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakın. Eğer sorun düzelmezse antivirüsü tekrar aktif hâle getirin.

Sürücüleri Güncelleyin

Sorunun kaynağı, PC'nizdeki güncel olmayan sürücüler olabilir. Bu nedenden dolayı sürücüleri güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni görüntüleyebilir ve güncel olmayan sürücüye sağ tıklayabilirsiniz. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine tıkladıktan sonra ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

Driver güncelleme programları, söz konusu süreci çok kolay hâle getiriyor. Bu yazılımlar güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve güncelleme işlemini gerçekleştirir. Eğer yukarıdaki adımlarla uğraşmak istemiyorsanız sürücü güncelleme programı kullanabilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

PC'nizde yüklü olan Windows işletim sistemini güncellemek için Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlara girin. Bir sonraki adımda Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisini görüntüleyin. "Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna basın ve hemen ardından güncelleme işlemini yapın.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa ve Call of Duty: Infinite Warfare oyun başlamıyor problemi devam ediyorsa söz konusu yapımı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Bu yazıda Call of Duty: Infinite Warfare açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunu cevapladık. Eğer problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.