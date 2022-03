Call of Duty: Modern Warfare 2019 İndir: Efsane FPS, Aksiyon Shooter oyunu Call of Duty Modern Warfare geri döndü!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC’ye indirip oynayabileceğiniz en iyi FPS oyunu. Infinity Ward tarafından geliştirilen, Activision tarafından yayınlanan Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare’da dünyadaki güç dengelerini etkileyecek olan heyecanlı bir hikayede Tier One üyelerinin rolünü üstleniyorsunuz. Risk düzeyi hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Windows PC, Xbox One ve PlayStation 4’de oynanabilir olan yeni Call of Duty oyunu Call of Duty: Modern Warfare 2019’da Tier One’ın ölümcül bir harekatçısı olarak küresel güç dengesini sağlıyorsunuz. Yeni yapım, sınırları zorlayan ve seriye yeni bir boyut kazandıran içgüdüsel bir tek oyunculu hikaye görevi sunuyor. Avrupa’nın ikonik simgelerinden ve Orta Doğu’un sıcak bölgelerinden geçerek çeşitli uluslararası uzman ajanlar ve özgürlük savaşçılarıyla birlikte nefes kesen gizli operasyonlara katılıyorsunuz.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Oyun Modları

Yeni Call of Duty: Modern Warfare oyunu Campaign ve Multiplayer mod içeriyor. Harekat modunda sınırları zorlayan ve kuralları çiğneyen sadece Modern Warfare’ın sunacağı içgüdüsel ve ilgi çekici bir tek oyunculu harekatı denemleyerken; Çok Oyunculu modda dünyanın en iyileriyle kapışıyor, Eşli modda kıdemli oyuncuların ve yeni başlayanların erişebileceği bir dizi seçkin operasyon için ekip kurup birlikte oynuyorsunuz.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Karakterleri

Call of Duty: Modern Warfare 2019 karakterleri arasında; İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) için faaliyet gösteren Captain John Price, Urzik milislerinin lideri olarak özgürlük mücadelesi veren Komutan Farah Karim, tecrübeli CIA ajanı Alex, halkı için bağımsızlığı kovalayan The Wolf ve eski bir İngiliz Ordusu Subayı olan Çavuş Kyle Garrick yer alıyor. SAS Tier-1 özel kuvvetleri gece ve düşmanı tanıyan teknolojilere sahipken, Katar Terörist grubu her an her yerde kitlesel zayiat vermeye eğilimli bir gruptan oluşuyor. CIA Ajanları yerli ve uluslararası ortak kuvvetler için istihbarat sağlıyor. Urzik Milis Özgürlük savaşçıları vatanlarını işgalci ve teröristlere karşı koruyor. Barkov’un Kuvvetleri birlikleri ve askerleri General’in acımasız işlerini yerine getiriyorlar.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Sürümleri

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC, Standard Edition, Operator Edition ve Operator Enhanced Edition olmak üzere üç sürümle geliyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Standart Edition İçeriği: Digital Standard Edition, Call of Duty: Modern Warfare ve özel oyun içi savaş bıçağı içerir.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Operator Edition İçeriği: Digital Operator Edition; Call of Duty: Modern Warfare, özel oyun içi savaş bıçağı ve Operator paketleri içerir.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Operator Enhanced Edition İçeriği: Digital Operator Enhanced Edition; Call of Duty: Modern Warfare, özel oyun içi savaş bıçağı, Operator paketleri ve 3.000 Call of Duty Puanı içerir.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC ön sipariş verirseniz, Black Ops 4 Blackout'ta Klasik Captain Price karakterinin kilidini açıyorsunuz.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

DirectX 12 uyumlu sistem gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1709 veya daha yeni)

İşlemci: Intel Core i3 4340 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB veya AMD Radeon HD 7950

Bellek: 8GB RAM

HDD: 175GB boş alan

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

DirectX 12 uyumlu sistem gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son Hizmet Paketi)

İşlemci: Intel Core i5 2500k veya AMD Ryzen R5 1600x

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Bellek: 12GB RAM

HDD: 175GB boş alan

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Çıkış Tarihi

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC platformuna 25 Ekim 2019’da çıkış yapacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 Çıktı

Sürükleyici atmosferi ile çıkış yapan başarılı aksiyon oyunu çıkış yapması ile birlikte milyonlarca oyuncuya ulaştı. Konsol ve bilgisayar platformunda başarılı bir çıkış yakalayan yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak savaşacak, hayatta kalmanın yolunu arayacaklar. Düzenli olarak güncellemelerde alan yapım uzun bir süre daha başarılı gidişatına devam edecek gibi görünüyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 PC Trailer