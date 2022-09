Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile, Battle Royale modu ile hem Android hem de iOS platformuna gelmeye hazırlanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon oyunlarının efsanevi isimleri arasında yer alan Activision yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyun yayıncısının 2020 yılında Battle Royale modu ile piyasaya sürdüğü Call of Duty: Warzone günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor. Hem konsol hem de bilgisayar platformu için geliştirilen Call of Duty: Warzone, ücretsiz bir Battle Royale modu olarak duyurulmuştu. Dünyanın dört bir yanındaki konsol ve bilgisayar oyuncularını gerçek zamanlı olarak karşı karşıya getiren yapım, şimdi de mobil platforma çıkış yapmaya hazırlanıyor. Hem Android hem de iOS platformu için duyurulan Call of Duty: Warzone Mobile, Google Play üzerinde ön kayıtlara açıldı.

Call of Duty: Warzone Mobile Özellikleri

Farklı operatörler,

Çeşitli silahlar,

Gerçekçi hareket kabiliyeti,

Birbirinden farklı haritalar,

120 oyuncu aynı haritada,

Mobil platform için özel etkinlikler,

Kontrol özelleştirme,

Oyun listeleri,

Gerçek zamanlı oynanış,

HD kaliteli grafikler,

Yüksek kaliteli grafik açıları ile aksiyon severleri aynı atmosfer de bir araya getirecek olan Call of Duty: Warzone Mobile, Android platformu için Google Play üzerinde ön kayıtlara açıldı. Bünyesinde çok sayıda farklı haritaya ve mobil platforma özel içeriklere yer verecek olan mobil aksiyon oyunu, tam 120 farklı ve gerçek oyuncuyu aynı harita üzerinde buluşturacak. Oyunun konsol ve bilgisayar sürümünde olduğu gibi mobil sürümde de amaç hayatta kalan son oyuncu olmak olacak. Battle Royale deneyimini baştan sona değiştirecek olan Android hayatta kalma oyunu mobil oyunculara çeşitli etkinlikler ve bu etkinlikler ile de çeşitli ödüller dağıtacak. Bu etkinliklerin mobil platforma özel olacağını da unutmadan belirtelim.

Aksiyonun tavan yapacağı oyunda rekabette oldukça çetin geçecek. Türkçe dil desteğine sahip olması beklenen oyun kendine has operatör ve silahlara da ev sahipliği yapacak.

Call of Duty: Warzone Mobile İndir

Çok sayıda hava ve kara aracının da yer alacağı yapımda düzenli içerik güncellemeleri de olacak. Oyuncular uçaktan atlayarak haritaya inecek ve hayatta kalabilmek için her yolu deneyecekler. Call of Duty: Warzone Mobile yakında mobil platform için lansmana çıkacak.