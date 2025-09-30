Otomobil galerisi işlettiğiniz Car Dealership Simulator 2, gerçekçi ticaret öğelerini içerisinde barındıran bir simülasyon oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, oyuncuların sıfırdan kendi işini kurduğu ve işlettiği bir araba alım satım ve yönetim simülasyonudur. Temel amaç, araçları piyasadan alıp kârla satmak ve işi otomotiv pazarının zirvesine taşımaktır.

Oynanış sadece satıştan ibaret değildir; araçları almak için pazarlık yapmayı, hasarlı araçları tamir ve modifiye etmeyi ve kirlenen araçları yıkayarak satışa hazır hale getirmeyi içerir.

Oyun şu anda Erken Erişim (Early Access) aşamasındadır ve oyuncuların en iyi fırsatları bulmak için farklı galerileri ve ikinci el pazarlarını keşfedebileceği geniş bir açık dünya sunar.

Car Dealership Simulator 2, otomobil ticareti yaptığınız gerçekçi bir simülasyon oyunudur. Ucuza araba alın, modifiye edin ve stratejik satışlarla galerinizi büyütmeye çalışın. Sadece yeni araçlar değil, aynı zamanda yeni galeriler de satın alacaksınız.

Geniş ve detaylı bir şekilde geliştirilen Car Dealership Simulator 2, satış işlemlerinin tüm noktalarını içerisinde barındırmaktadır. Müşterilerinize arabaları gösterin, test sürüşüne çıkın ve en iyi fiyattan satın!

Piyasada binlerce araç bulunuyor. Araçların arasında en ucuz ve en performanslı olanı bulmalı ve kazancınızı ekleyerek satmalısınız. Yaptığınız her satıştan sonra galerinizi genişletin, lüks arabalar alın ve müşteri portföyünüzü zenginleştirin.

Car Dealership Simulator 2 İndir

Car Dealership Simulator 2'de, hasarlı araçları modifiye ederek daha kazançlı satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Sadece galerinize gelen müşterilere değil, aynı zamanda internetteki müşterilere de arabalarınızı tanıtmalısınız. Bu nedenle, araçların fotoğraflarını çekmeli ve internete ilan vermelisiniz.

Siz de Car Dealership Simulator 2 indirin ve kendi otomobil satış dükkanınızın sahibi olun!

Car Dealership Simulator 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows(64-bit)

İşlemci: İntel Core i5 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan