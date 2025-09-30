Car Dealership Simulator 2
Otomobil galerisi işlettiğiniz Car Dealership Simulator 2, gerçekçi ticaret öğelerini içerisinde barındıran bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, oyuncuların sıfırdan kendi işini kurduğu ve işlettiği bir araba alım satım ve yönetim simülasyonudur. Temel amaç, araçları piyasadan alıp kârla satmak ve işi otomotiv pazarının zirvesine taşımaktır.
- Oynanış sadece satıştan ibaret değildir; araçları almak için pazarlık yapmayı, hasarlı araçları tamir ve modifiye etmeyi ve kirlenen araçları yıkayarak satışa hazır hale getirmeyi içerir.
- Oyun şu anda Erken Erişim (Early Access) aşamasındadır ve oyuncuların en iyi fırsatları bulmak için farklı galerileri ve ikinci el pazarlarını keşfedebileceği geniş bir açık dünya sunar.
Car Dealership Simulator 2, otomobil ticareti yaptığınız gerçekçi bir simülasyon oyunudur. Ucuza araba alın, modifiye edin ve stratejik satışlarla galerinizi büyütmeye çalışın. Sadece yeni araçlar değil, aynı zamanda yeni galeriler de satın alacaksınız.
Geniş ve detaylı bir şekilde geliştirilen Car Dealership Simulator 2, satış işlemlerinin tüm noktalarını içerisinde barındırmaktadır. Müşterilerinize arabaları gösterin, test sürüşüne çıkın ve en iyi fiyattan satın!
Piyasada binlerce araç bulunuyor. Araçların arasında en ucuz ve en performanslı olanı bulmalı ve kazancınızı ekleyerek satmalısınız. Yaptığınız her satıştan sonra galerinizi genişletin, lüks arabalar alın ve müşteri portföyünüzü zenginleştirin.
Car Dealership Simulator 2 İndir
Car Dealership Simulator 2'de, hasarlı araçları modifiye ederek daha kazançlı satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Sadece galerinize gelen müşterilere değil, aynı zamanda internetteki müşterilere de arabalarınızı tanıtmalısınız. Bu nedenle, araçların fotoğraflarını çekmeli ve internete ilan vermelisiniz.
Siz de Car Dealership Simulator 2 indirin ve kendi otomobil satış dükkanınızın sahibi olun!
Car Dealership Simulator 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows(64-bit)
- İşlemci: İntel Core i5 3.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1060 6GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun ana türü ve temel amacı nedir?
Oyun, oyuncuların kendi galerilerini kurup işlettiği, araba alım satım, modifikasyon ve iş yönetimi odaklı bir simülasyondur. Temel amaç, stratejik satışlarla otomotiv pazarının zirvesine çıkmaktır.
Oyunda araba alım satımı nasıl işler?
Oyuncular, açık dünya içindeki farklı galerilerden ve ikinci el pazarlarından araç satın alır, her bir aracı detaylı inceler ve en yüksek kârı elde etmek için müşterilerle pazarlık yaparak satışları yönetir.
Arabalar üzerinde modifikasyon ve bakım yapma imkanı var mı?
Evet, sadece alıp satmakla kalmazsınız; araçların dış görünümünü özelleştirebilir, hasarlı araçları tamir edebilir ve kirlenen araçları yıkayarak her aracı showroom kalitesine getirebilirsiniz.
Car Dealership Simulator 2'nin ilk oyuna göre ana yenilikleri nelerdir?
İkinci oyun, işinizi büyütmek için fırsatlar bulabileceğiniz geniş ve detaylı bir açık dünya deneyimi, daha fazla araç çeşidi ve satın alınabilecek yeni galeriler sunar.
Oyun şu anda erken erişimde mi ve tam sürümde neler planlanıyor?
Evet, oyun şu anda Erken Erişim (Early Access) aşamasındadır ve geliştiriciler, tam sürümde daha çeşitli araçlar, mağaza yükseltmeleri ve ek yan görevler eklemeyi planlamaktadır.