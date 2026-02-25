Arkadaşlarınızla birlikte araba tamir edebileceğiniz Car Service Together, kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 10 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Dükkanını büyütmek için yeni ekipmanlar alabilir, araçlara profesyonel boyama ve modifiye işlemleri yapabilirsin.

Biriniz motoru indirirken diğeriniz frenleri kontrol edebilir, üçüncünüz ise yeni parçaların siparişini verip müşteriyle pazarlık yapabilir.

Sadece yağ değiştirmekle kalmıyorsun; alternatör, buji, oksijen sensörü gibi ince parçalara kadar inen detaylı bir montaj sistemi var.

Car Service Together, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz co-op bir araba tamir etme simülasyonudur. Sıfırdan başlayarak işinizi büyümeye çalıştığınız bu oyunda, en iyi araç servisini oluşturun ve müşterilerinizin araçlarını tamir edin. İster 4 oyuncuya kadar çok oyunculu oynayabilir, isterseniz de tek başınıza tamir deneyimi yaşayabilirsiniz.

Gerçekçi motor arızlarından fren sistemlerine kadar her türlü sorunla karşılaşacaksınız. Kırık olan parçaları değiştirmeli, eski parçaları yeni hale getirmeli ve arabaları iyi duruma getirmelisiniz.

Car Service Together'da, iş yükünüzü eşit bir şekilde paylaşmalısınız. Her oyuncu farklı parça ve alan için kendini geliştirmeli ve işine yoğunlaşmalıdır. Sadece tamir değili, aynı zamanda detaylı araba yıkama ve bakım işlemleri de Car Service Together'da bulunmaktadır.

Car Service Together İndir

Araçları tamir ettikten sonra test sürüşüne çıkarmalısınız. Herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmeli, fren performansını ve hızlanmayı denetlemelisiniz.

Tabii tüm bunları yaparken dükkanınızı da büyütmelisiniz. Para kazandıkça yeni ekipmanlar, yetenekli çalışanlar ve daha büyük dükkanlar satın almalısınız.

Siz de Car Service Together indirin ve arkadaşlarınızla mükemmel bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Car Service Together Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 and Windows 11, 64-bit versions only.

Windows 10 and Windows 11, 64-bit versions only. İŞLEMCI: X64 architecture with SSE2 instruction set support

X64 architecture with SSE2 instruction set support BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: DX10, DX11, and DX12-capable GPUs - Minimum 6GB VRAM

DX10, DX11, and DX12-capable GPUs - Minimum 6GB VRAM DIRECTX: Sürüm 10

Sürüm 10 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 6 GB kullanılabilir alan