Car Service Together
- Üretici V12 Studio
Arkadaşlarınızla birlikte araba tamir edebileceğiniz Car Service Together, kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Dükkanını büyütmek için yeni ekipmanlar alabilir, araçlara profesyonel boyama ve modifiye işlemleri yapabilirsin.
- Biriniz motoru indirirken diğeriniz frenleri kontrol edebilir, üçüncünüz ise yeni parçaların siparişini verip müşteriyle pazarlık yapabilir.
- Sadece yağ değiştirmekle kalmıyorsun; alternatör, buji, oksijen sensörü gibi ince parçalara kadar inen detaylı bir montaj sistemi var.
Car Service Together, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz co-op bir araba tamir etme simülasyonudur. Sıfırdan başlayarak işinizi büyümeye çalıştığınız bu oyunda, en iyi araç servisini oluşturun ve müşterilerinizin araçlarını tamir edin. İster 4 oyuncuya kadar çok oyunculu oynayabilir, isterseniz de tek başınıza tamir deneyimi yaşayabilirsiniz.
Gerçekçi motor arızlarından fren sistemlerine kadar her türlü sorunla karşılaşacaksınız. Kırık olan parçaları değiştirmeli, eski parçaları yeni hale getirmeli ve arabaları iyi duruma getirmelisiniz.
Car Service Together'da, iş yükünüzü eşit bir şekilde paylaşmalısınız. Her oyuncu farklı parça ve alan için kendini geliştirmeli ve işine yoğunlaşmalıdır. Sadece tamir değili, aynı zamanda detaylı araba yıkama ve bakım işlemleri de Car Service Together'da bulunmaktadır.
Car Service Together İndir
Araçları tamir ettikten sonra test sürüşüne çıkarmalısınız. Herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmeli, fren performansını ve hızlanmayı denetlemelisiniz.
Tabii tüm bunları yaparken dükkanınızı da büyütmelisiniz. Para kazandıkça yeni ekipmanlar, yetenekli çalışanlar ve daha büyük dükkanlar satın almalısınız.
Siz de Car Service Together indirin ve arkadaşlarınızla mükemmel bir simülasyon deneyimi yaşayın!
Car Service Together Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 and Windows 11, 64-bit versions only.
- İŞLEMCI: X64 architecture with SSE2 instruction set support
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: DX10, DX11, and DX12-capable GPUs - Minimum 6GB VRAM
- DIRECTX: Sürüm 10
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 6 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Tek başıma oynayabilir miyim?
Kesinlikle. Arkadaşların yoksa tüm dükkanın patronu ve tek ustası olarak kariyerine solo devam edebilirsin.
Demo sürümü hala var mı?
Evet, oyunu satın almadan önce denemek istersen Steam sayfasında ücretsiz bir demosu da bulunuyor.
Hangi parçayı değiştireceğimi nasıl anlarım?
Tab tuşuna basarak müşteri raporunu açın. Rapor, araçtaki sorunlu bölgeleri listeler. Eğer araçtan 16 inçlik bir kaliper söktüyseniz, yerine mutlaka aynı boyutta ve türde bir kaliper takmanız gerekir. Yanlış boyutta parça takarsanız sistem hata verir.
Dükkanımı nasıl büyütebilirim?
Kazandığınız paralarla sadece parça almazsınız; dükkanın yanındaki ek alanları kiralayabilir, yeni liftler ekleyebilir, boya fırını veya profesyonel yıkama istasyonu kurarak verdiğiniz hizmet çeşitliliğini artırabilirsiniz.
Oyunda kaç tane araç var?
Erken Erişim başlangıcında 13 farklı araç bulunmaktadır. Geliştirici ekip, tam sürümde bu sayıyı 30'un üzerine çıkarmayı planlıyor.