CarX Highway Racing APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz çok oyunculu yarış oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mükemmel grafikler ve gerçekçi sürüş mekaniğiyle ön plana çıkan CarX Highway Racing APK, oyunculara farklı modlarda efsanevi yarış deneyimi yaşatıyor. Arabalarla dolu olan trafikte yarışın, farklı oyun modlarını deneyin ve 40'dan fazla arabayı garajınıza katın.

Seçebileceğiniz birçok çeşitte araba bulunuyor. Bu arabaların her biri gerçek hayattan esinlenmiştir. Nissan, Mustang ve Mercedes gibi ikonikleşmiş arabaların sahibi olun ve gerekli yükseltmeleri yapın. Süper güçlü araçlardan pikaplara kadar uzanan kapsamlı seçenek yelpazesi bulunuyor. İstediğiniz herhangi bir aracın kilidini açarak mükemmel yarışlara katılabilirsiniz.

CarX Highway Racing'de oynayabileceğiniz farklı türden birçok mod bulunuyor. İçerisinde barındırdığı modlar şu şekildedir:

Sokak yarışları

Polis modu

Serbest sürüş modu

Benzersiz etkinlikler

Gece ve gündüz modu

Farklı ülke seçimleri

Çevrimiçi yarış modları

Zaman saldırısı

Liderlik tablosu ve lig yükselme

Her ne kadar araçlar ve grafikler açısından oyunculara iyi bir geri dönüş sunsa da, fizik ve kontrol yapısı bu araçların kaderini belirleyecek en önemli unsurlardandır. Lakin bu etkeni de mükemmel bir şekilde oyuncularla buluşturan CarX Highway Racing, kullanıdığınız her arabada size farklı bir his yaşatmaktadır.

CarX Highway Racing APK İndir

İlgi çekici modları oyunculara sunan CarX APK, polis olarak suçluları kovaladığımız bir bölümü de içerisinde barındırıyor. Polisin yerine geçin, yollardaki yasa dışı hareketleri gözlemleyin ve kovalamaya başlayın. Tabii polis olarak kovalamanın yanı sıra polisten kaçtığınız bir modda bu yarış oyununda mevcuttur.

Bir numaralı mobil yarış oyunları arasında yer alan CarX Highway Racing APK'yı indirin ve siz de gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayın.

CarX Highway Racing Oyunu Özellikleri