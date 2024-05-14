CarX Highway Racing APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 728 MB
- Üretici CarX Technologies, LLC
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CarX Highway Racing APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz çok oyunculu yarış oyunları arasında yerini alıyor.
Mükemmel grafikler ve gerçekçi sürüş mekaniğiyle ön plana çıkan CarX Highway Racing APK, oyunculara farklı modlarda efsanevi yarış deneyimi yaşatıyor. Arabalarla dolu olan trafikte yarışın, farklı oyun modlarını deneyin ve 40'dan fazla arabayı garajınıza katın.
Seçebileceğiniz birçok çeşitte araba bulunuyor. Bu arabaların her biri gerçek hayattan esinlenmiştir. Nissan, Mustang ve Mercedes gibi ikonikleşmiş arabaların sahibi olun ve gerekli yükseltmeleri yapın. Süper güçlü araçlardan pikaplara kadar uzanan kapsamlı seçenek yelpazesi bulunuyor. İstediğiniz herhangi bir aracın kilidini açarak mükemmel yarışlara katılabilirsiniz.
CarX Highway Racing'de oynayabileceğiniz farklı türden birçok mod bulunuyor. İçerisinde barındırdığı modlar şu şekildedir:
- Sokak yarışları
- Polis modu
- Serbest sürüş modu
- Benzersiz etkinlikler
- Gece ve gündüz modu
- Farklı ülke seçimleri
- Çevrimiçi yarış modları
- Zaman saldırısı
- Liderlik tablosu ve lig yükselme
Her ne kadar araçlar ve grafikler açısından oyunculara iyi bir geri dönüş sunsa da, fizik ve kontrol yapısı bu araçların kaderini belirleyecek en önemli unsurlardandır. Lakin bu etkeni de mükemmel bir şekilde oyuncularla buluşturan CarX Highway Racing, kullanıdığınız her arabada size farklı bir his yaşatmaktadır.
CarX Highway Racing APK İndir
İlgi çekici modları oyunculara sunan CarX APK, polis olarak suçluları kovaladığımız bir bölümü de içerisinde barındırıyor. Polisin yerine geçin, yollardaki yasa dışı hareketleri gözlemleyin ve kovalamaya başlayın. Tabii polis olarak kovalamanın yanı sıra polisten kaçtığınız bir modda bu yarış oyununda mevcuttur.
Bir numaralı mobil yarış oyunları arasında yer alan CarX Highway Racing APK'yı indirin ve siz de gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayın.
CarX Highway Racing Oyunu Özellikleri
- Gerçekçi grafikler ve fizik yapısı
- Farklı türden araçlar
- Birçok eğlenceli mod
- Çevrimiçi yarışlar
- Liglere katılım ve yarış müsabakaları
- Basit kontroller
- Aralıklarla eklenen oyun içi etkinlikler
- Araç yükseltmeleri
- Paris, Fransa, ABD ve Rusya gibi ülkelerde yarış deneyimi