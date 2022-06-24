Birbirinden farklı araç modellerine sahip olan CarX Street, gerçekçi bir yarış deneyimi sunacak.

Doğukan Çağlakpınar - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan ve bünyesinde birbirinden farklı araç modelleri bulunduran CarX Street için geri sayım başladı. Steam üzerinde Windows platformu için sergilenmeye başlanan yarış oyunu, bilgisayar oyuncularına aksiyon dolu anlar sunacak. Gelmiş geçmiş en iyi yarış oyunlarından bir tanesi olmaya aday olacak olan yapım, fantastik dünyası ve gerçekçi motor sesleri ile yarış severlere adrenalin dolu anlar sunacak.

Steam üzerinde Windows platformu için sergilenmeye başlanan ve fiyat etiketi henüz belli olmayan CarX Street indir, 8 Eylül 2022'de ilk kez görücüye çıkacak. CarX Technologies LLC tarafından geliştirilen ve yine bu ekip tarafından yayınlanacak olan araba yarış oyunu hem tek oyunculu hem de MMO olarak çok oyunculu bir şekilde oynanabilecek. Merakla beklenen yarış oyunun İngilizce ve Rusça olmak üzere iki farklı dil desteği yer alacak. Tam sürüm olarak karşımıza çıkış yapması beklenen yarış oyunu, rekabetçi ortamı ile oyunculara sürükleyici bir yarış ortamını deneyimletecek.

CarX Street Özellikleri

Birbirinden farklı araç modelleri,

İngilizce ve Rusça dil seçenekleri,

Gerçekçi kaza görüntüleri,

Araç modifiye etme,

Araç performans yükseltme,

Çeşitli şehir içi yarış yolları,

Gece ve gündüz döngüsü,

Görsel efektler,

Ses efektleri,

Zengin içerik,

Gerçek zamanlı ve tek oyunculu yarışlar,

Devasa çok oyunculu yarış oyunları arasında gösterilen ve milyonlarca oyuncuya ulaşması beklenen CarX Street için artık geri sayım başladı. 8 Eylül 2022'de Steam üzerinde Windows platformu için yayınlanacak olan yapım, gerçekçi kaza görüntüleri ile oyuncularına gerçek bir yarış deneyimi sunacak. Fantastik görsel efektlerine ek olarak oyunculara dilerlerse gündüz dilerlerse de gece yarışma fırsatı veren y apım, çeşitli şehiriçi yarış haritaları ile de nefesleri kesecek. Grafikleri bakımından oldukça tatmin edecek olan yapım, birbirinden farklı araç modelleri ile de her kesimden yarışçının gözüne hitap edecek. Yarışçılarına araçlarını modifiye etme fırsatı da veren yapım, bu yönü ile de epey sevilecek gibi görünüyor. Rekabetçi yapısı ile dünyanın dört bir yanındaki oyunculara hitap eden yapım, sürükleyici bir yarış ortamı sunacak.

CarX Street İndir

Windows için Steam üzerinde sergilenmeye başlanan CarX Street, 8 Eylül 2022'de lansmana çıkacak. Henüz fiyat etiketi belli olmayan yapım, önümüzdeki haftalar içerisinde ön siparişlere de açılacak.

CarX Street Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel i5 4590 or AMD Ryzen3 1200

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB (GeForce 950GT / AMD R9 270)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Sound card compatible with DirectX® 9.0с

İlave Notlar: The application’s stability is not guaranteed on Intel HD Graphics and AMD HD Radeon on-board graphics cards.

CarX Street Önerilen Sistem Gereksinimleri