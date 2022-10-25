Mobil cihazlarda gerçekçi bir araba yarışı oyunu oynamak isteyenler için Apex Racing APK size bu fırsatı sunuyor.

Abdullah Yılmaz - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stres atmak istiyorsanız ve gerçekçi bir grafiklere sahip araba yarışı oyunu oynamak istiyorsanız, Apex Racing APK oyununa bir göz atabilirsiniz. Öyle ki oyunun görsellerinden de görebileceğiniz üzere oldukça gerçekçi bir görünüm sunmaktadır.

Gerçekçi bir araba yarışı oyunnu özellikle mobil cihazlarda ya paralı oluyor ya da yüksek seviyede depolama istemektedir. Ancak, Apex Racing APK diğer oyunlara göre çok daha düşük depolama istemektedir.

Apex Racing APK İndir

Apex Racing APK indirdiğinizde çevrim içi oynamanız gerektiğini şimdiden söyliyelim. Ancak, gerçekçi bir oyun olması Apex Racing APK'nin büyük bir avantajı olarak görülebilir. Hemen hemen her oyunda olduğu gibi bu oyunda da oyun içi satım alımlar mevcut bulunuyor.

Kendi arabalarını özelleştirebileceğin ve bu sayede pisttin tozunu atabileceğin Apex Racing APK aynı zamanda farklı kamera görünümleri ile karşımıza gelmektedir.

Oyun grafikleri iyi olmuş olsa da arayüzü pek iyi durmuyor. Her araba yarışı oyununda olduğu gibi sağ ve sol tarafta gaz ve fren bulunurken, sağ üst köşede hız göstergesi sol üst köşede ise bir harita bulunmaktadır. Oyunda haritanın bulunması oldukça iyi. Çünkü diğer türlü oyuncular yapacakları hamleleri önceden göremeyecekti.

Araba yarışı oyunlarında araç renklerini sahaya göre seçmeniz gerektiğini de söylemeden geçmeyelim. Çünkü bazen saha ve araç renkleri birbirine girmekte ve oynanışa etki etmektedir. Siz de gerçekçi bir araba yarışı oyunu oynamak istiyorsanız Apex Racing APK indirebilir ve hünerlerinizi gösterebilirsiniz.