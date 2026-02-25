Chai: Chat AI Platform APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 69.8 MB
- Üretici Chai Research
Chai: Chat AI Platform, farklı karakterlerle sınırsız sohbet edebileceğiniz, karakter oluşturma ve AI görsel üretme özellikleri sunan ücretsiz bir yapay zeka chatbot uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Chai: Chat AI Platform, sınırsız mesajlaşma imkânı sunar.
- Chai: Chat AI Platform'da, karakter oluşturma ve paylaşma özelliği bulunmaktadır.
- Chai: Chat AI Platform, AI görsel üretim özelliği içerir.
Chai APK, farklı karakterlerle etkileşime geçebileceğiniz ve yapay zeka destekli sohbet deneyimi yaşayabileceğiniz bir chatbot uygulamasıdır. Gerçekçi konuşma yapısı ve karakter bazlı diyalog sistemi sayesinde farklı kişiliklerle sohbet edebilirsiniz.
Uygulama, kendi karakterlerinizi oluşturma fırsatını da tanır. İster gerçek dünyadan bir karakter ister tamamen hayal ürünü bir kişilik oluşturabilir ve bu karakteri özel olarak kullanabilir veya farklı kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
Chai uygulamasında ayrıca AI görsel oluşturma özelliği bulunur. Metin girdisi vererek, farklı tarzlarda görseller üretebilir ve sınırsız şekilde denemeler yapabilir. Sınırsız mesajlaşma özelliği sayesinde sohbetlerde herhangi bir süre veya mesaj limiti bulunmaz.
Chai: Chat AI Platform APK İndir
Chai: Chat AI Platform, Android cihazlarınız için geliştirilen yapay zeka sohbet uygulamasıdır.
Eğer siz de farklı karakterlerle konuşmak, kendi karakterinizi oluşturmak ve AI görseller üretmek istiyorsanız, Chai: Chat AI Platform'u indirin!
Chai: Chat AI Platform Uygulaması Özellikleri
- Yapay zeka destekli karakter sohbet sistemi
- Sınırsız mesajlaşma özelliği
- Karakter oluşturma ve paylaşma sistemi
- Topluluk tarafından oluşturulan karakterler
- AI görsel oluşturma özelliği
- Gerçekçi ve akıcı sohbet deneyimi
- Farklı kişilik ve senaryolarla etkileşim
- Sürekli güncellenen karakter havuzu
Sıkça Sorulan Sorular
Chai: Chat AI Platform nasıl bir uygulamadır?
Yapay zeka destekli karakterlerle sohbet edebileceğiniz bir chatbot uygulamasıdır.
Chai: Chat AI Platform ücretsiz mi?
Evet, uygulama sınırsız mesajlaşma ile ücretsiz kullanım sunmaktadır.
Chai: Chat AI Platform karakter oluşturma var mı?
Evet, kullanıcılar kendi karakterlerini oluşturabilir ve paylaşabilir.
Chai: Chat AI Platform görsel oluşturma özelliği var mı?
Evet, metin girdisi ile AI destekli görseller oluşturulabilir.