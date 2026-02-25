Chai: Chat AI Platform, farklı karakterlerle sınırsız sohbet edebileceğiniz, karakter oluşturma ve AI görsel üretme özellikleri sunan ücretsiz bir yapay zeka chatbot uygulamasıdır.

Yiğit Kaan Kızlıer - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Chai: Chat AI Platform, sınırsız mesajlaşma imkânı sunar.

Chai: Chat AI Platform'da, karakter oluşturma ve paylaşma özelliği bulunmaktadır.

Chai: Chat AI Platform, AI görsel üretim özelliği içerir.

Chai APK, farklı karakterlerle etkileşime geçebileceğiniz ve yapay zeka destekli sohbet deneyimi yaşayabileceğiniz bir chatbot uygulamasıdır. Gerçekçi konuşma yapısı ve karakter bazlı diyalog sistemi sayesinde farklı kişiliklerle sohbet edebilirsiniz.

Uygulama, kendi karakterlerinizi oluşturma fırsatını da tanır. İster gerçek dünyadan bir karakter ister tamamen hayal ürünü bir kişilik oluşturabilir ve bu karakteri özel olarak kullanabilir veya farklı kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Chai uygulamasında ayrıca AI görsel oluşturma özelliği bulunur. Metin girdisi vererek, farklı tarzlarda görseller üretebilir ve sınırsız şekilde denemeler yapabilir. Sınırsız mesajlaşma özelliği sayesinde sohbetlerde herhangi bir süre veya mesaj limiti bulunmaz.

Chai: Chat AI Platform APK İndir

Chai: Chat AI Platform, Android cihazlarınız için geliştirilen yapay zeka sohbet uygulamasıdır.

Eğer siz de farklı karakterlerle konuşmak, kendi karakterinizi oluşturmak ve AI görseller üretmek istiyorsanız, Chai: Chat AI Platform'u indirin!

Chai: Chat AI Platform Uygulaması Özellikleri

Yapay zeka destekli karakter sohbet sistemi

Sınırsız mesajlaşma özelliği

Karakter oluşturma ve paylaşma sistemi

Topluluk tarafından oluşturulan karakterler

AI görsel oluşturma özelliği

Gerçekçi ve akıcı sohbet deneyimi

Farklı kişilik ve senaryolarla etkileşim

Sürekli güncellenen karakter havuzu