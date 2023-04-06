YouTube Super Chat Nedir? Nasıl Çalışır?

YouTube Super Chat özelliğiyle birlikte hem içerik oluşturucularına maddi açıdan destek olunmasını hem de daha kolay bir şekilde etkileşime geçilmesini sağlıyor. Peki, Super Chat olarak adlandırılan özellik nedir?

Video yükleme siteleri denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri olan YouTube, özellikle son birkaç yıldır içerik oluşturucuların, toplulukları ile daha fazla etkileşim kurmasına ve daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olmak için çeşitli özellikler ekliyor.

Öne çıkan özellikler arasında Super Chat ve Super Stickers yer alıyor. Bu yazıda canlı yayın etkinlikleri esnasında sohbet ekranında karşılaşılan özelliklerin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını açıkladık.

YouTube Super Chat Nedir?

Super Chat, izleyicilerin belirli bir ücret ödeyerek canlı yayın esnasında yorumlarını öne çıkarabilmesini sağlar. Böylelikle canlı yayın başlatan kişi, Super Chat özelliği kullanılarak gönderilen yorumlara kolayca erişebilir.

Bildiğiniz üzere canlı yayın esnasında çok fazla sayıda mesaj gönderilebiliyor ve bu durum, içerik oluşturucuların tüm mesajları okuyamamasına neden oluyor. Super Chat, mesajların daha kolay şekilde fark edilmesini sağlar.

Söz konusu özellik kullanılarak gönderilen mesajlar arka plan rengine sahip olur. Bunun yanı sıra sohbet ekranının üst kısmında profil resmi ve para miktarını içeren bir buton yer alır. Butonun üzerine tıklanarak mesaj görüntülenebilir.

YouTube Super Chat Nasıl Çalışır?

YouTube'u ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Bir canlı yayını görüntüleyin.

Para simgesine tıklayın.

"Super Chat" seçeneğini seçin.

Para miktarını belirleyin.

Mesajınızı yazın.

"Satın al ve gönder" butonuna basın.

Super Chat özelliğini kullanabilmek için popüler video paylaşım hizmeti YouTube'u açın ve ardından üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Mevcut Google hesabınız ile YouTube'a giriş yapabilmeniz mümkün.

Hesabınıza girdikten sonra bir canlı yayını açın ve sohbet ekranının alt kısmında konumlanan para simgesinin üzerine tıklayın. Açılan pencereden "Super Chat" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda para miktarını belirleyin ve mesajınızı yazın. Son olarak "Satın al ve gönder" butonuna basın.

YouTube Super Stickers Nedir?

Super Stickers (Süper Çıkartmalar), izleyicilerin canlı yayın esnasında belirli bir ücret karşılığında çıkartma gönderebilmesine olanak tanır. Bu sayede izleyiciler, sevdikleri içerik oluşturucularına maddi açıdan destek olabilir.

YouTube Super Stickers Nasıl Çalışır?

YouTube'u açın.

Hesabınıza girin.

Bir canlı yayını görüntüleyin.

Sohbet ekranındaki para simgesine basın.

"Super Stickers" seçeneğine tıklayın.

Bir tane çıkartma seçin.

Gönder butonuna basın.

YouTube'da Süper Çıkartmalar özelliğini kullanmak için öncelikle bir canlı yayını görüntülemeniz gerekiyor. Sohbet ekranında bulunan para simgesinin üzerine tıklayın ve ardından "Super Stickers" seçeneğine basın. Bir adet çıkartma seçtikten sonra Gönder butonuna tıklayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Super Chat özelliğine dair merak dilen bazı soruları cevaplayacağız.

YouTube Super Chat İçin Ne Kadar Para Veriliyor?

İçerik oluşturucuların Super Chat özelliğinden elde ettiği kazanç, izleyiciler tarafından gönderilen para miktarına göre değişiklik gösteriyor.

YouTube Super Chat Kimler İçin Uygun?

Para kazanma özelliği etkin olan, en az 1000 takipçiye sahip, 4000 saati aşkın izlenme süresine ulaşan, 18 yaşından büyük kişiler YouTube'un Studio sayfası üzerinden Super Chat özelliğini aktif hâle getirebilir.

Super Chat'te Nasıl Ödeme Alınır?

YouTube'un Studio sayfasında yer alan "Para Kazanma" sekmesi üzerinden kanal aracılığıyla elde ettiğiniz kazançlara erişebilirsiniz. "Super" bölümünden Super Chat ve Super Sticker kullanılarak ne kadar para gönderildiğini öğrenebilirsiniz. Ödemeler için Adsense sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazıda YouTube Super Chat ve Super Stickers ile ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık. Peki, söz konusu özellikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.