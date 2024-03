Chat with RTX Nedir? Nasıl Kullanılır? ChatGPT'den Daha mı İyi?

Son dönemde yapay zeka denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Nvidia, sadece donanım alanında değil artık yazılım alanında da öncü bir firma haline geldi. Genellikle donanımları ile tanıdığımız bu marka yapay zekaya olan büyük katkısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yayınladıkları Chat with RTX isimli yazılım sayesinde Nvidia’dan ileride daha çok bahsedeceğiz gibi gözüküyor.

Her güne yeni bir yapay zeka haberiyle uyandığımız şu günlerde Nvidia da kendi modelini tanıttı. Chat with RTX ismindeki bu yapay zeka modeli ileride büyük bir öneme sahip olabilir. Peki Chat with RTX nedir? Gelin sizin için detaylı bir şekilde anlatalım

Chat with RTX Nedir?

Chat with RTX, Nvidia’nın kendi yapay zeka uygulamasıdır. ChatGPT ve Gemini gibi yazı tabanlı dil modellerinin aksine Chat with RTX kendi sisteminiz içerisinde çalışıyor. Diğer pek çok dil modeli bulut tabanlı bir sistemi benimsemişken Chat with RTX sizin donanımınızın gücünden faydalanıyor.

Chat with RTX’in kendi donanımınızı kullanması hem bir avantaj hem de bir dezavantaj. Eğer her ay bir yapay zeka uygulamasına para ödemek istemiyorsanız ve bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmak istemiyor, mahrem bir şeylerle uğraşıyorsanız Chat with RTX’ın bu özelliği büyük bir avantaj. Buna karşın eğer 3000 ya da 4000 serisi bir ekran kartınız yoksa bu uygulamayı kullanamıyorsunuz.

Chat with RTX’ı efektik bir şekilde kullanmak için gerçekten iyi bir sisteminiz olması şart. Aksi halde her şey çok yavaş ilerleyecektir. Chat with RTX’i denemek isteyen kullanıcıların aşağıdaki sistem gereksinimlerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Eğer aşağıdaki gereksinimleri bilgisayarınız karşılıyorsa Nvidia’nın bu yapay zeka aracını kullanabileceksiniz.

Chat with RTX Sistem Gereksinimleri

Platform : Windows

: Windows Ekran Kartı : En az 8 GB VRAM'e sahip NVIDIA GeForce RTX 30 veya 40 Serisi Ekran Kartı ya da NVIDIA RTX Ampere veya Ada Nesil Ekran Kartı

: En az 8 GB VRAM'e sahip NVIDIA GeForce RTX 30 veya 40 Serisi Ekran Kartı ya da NVIDIA RTX Ampere veya Ada Nesil Ekran Kartı RAM : 16 GB veya üzeri

: 16 GB veya üzeri İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 Sürücü : 535.11 veya üzeri

: 535.11 veya üzeri Dosya Boyutu: 35 GB

35 GB’lık bir alan kaplayan Chat with RTX 16 GB veya üzeri bir RAM’e de ihtiyaç duyuyor. Sisteminiz bu özellikleri karşılıyorsa Chat with RTX’e bir şans verebilirsiniz.

Chat with RTX Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Chat with RTX’in sitesine giderek Chat with RTX’i bilgisayarınıza indirmeniz gerekmekte. Gerekli kurulumları ve ayarlamaları otomatik olarak kendisi yapacak. Bu noktada biraz beklemeniz gerekecektir. Daha sonra tıpkı diğer chatbotlardaki gibi ilgili alanlara prompt yazarak yapay zeka ile iletişime geçebiliyorsunuz.

Chat with RTX vs. ChatGPT

Tabii ki ChatGPT benzeri bir yapay zeka modeli çıktığı zaman herkes kıyas yapmak ister. Üzülerek belirtmekte fayda var ki Chat with RTX şu an daha emekleme aşamasında. ChatGPT alternatifleri ile de kıyaslandığı zaman sınıfta kalıyor. Chat with RTX Türkçe dilini algılamada epey sorun yaşıyor, yazdığınız Türkçe metinlere zaman zaman İngilizce cevap verebiliyor.

Tüm komutları İngilizce verdiğiniz zaman da yine rakipleri ile kıyaslandığında çok iç açıcı sonuçlar veremiyor. Haliyle şu an Chat with RTX’i sadece deneme amacıyla kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz bir yapay zeka aracı olmaktan çok öte bir durumda.

Chat with RTX’in şu an yetersiz bir durumda olduğunu belirttik ancak bu durum çok kısa bir süre sonra değişebilir. Zira pek çok yapay zeka modeli ilk çıktığı zaman oldukça zayıf bir çıkış yapıyor. İnsanlar tarafından kullanıldıkça ve geliştirilmeye devam ettikçe bu tarz uygulamalar çok iyi yerlere gelebiliyor. Sora bunun en iyi örneğidir.

Buna ek olarak, Nvidia gibi çok büyük bir şirketin bu yazılımın arkasında durması da Chat with RTX’e olan umutları yeşertiyor. Bu nedenle sistemi yeten herkesin Chat with RTX’e bir şans vermesinde fayda var. Zira sisteminizin içinde çalışan bir yapay zeka modeli bulut temelli çalışan diğer yapay zeka araçlarından pek çok açıdan avantajlı olabilir.

Tüm bunların ışığında, Chat with RTX şu an oldukça ham bir ürün. Nvidia’nın desteği ve ilgisiyle ileride adından çok daha fazla söz ettirebilir. Bu nedenle Chat with RTX’i takipte kalmakta fayda var. Bundan birkaç yıl sonra Chat with RTX yapay zeka pazarında oldukça büyük bir paya sahip olabilir.

Chat with RTX ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Chat with RTX’i denediniz mi? Chat with RTX ileride ChatGPT’nin yerini alabilir mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.