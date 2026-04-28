Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Chained Wheels, iki oyuncunun birbirine zincirlenmiş iki aracı kontrol ettiği çevrim içi co-op sürüş oyunudur.

Oyunda off-road bölgeler, dar geçitler, köprüler, hava koşulları ve fizik tabanlı bulmacalar bulunuyor.

Chained Wheels özellikle arkadaşla oynandığında komik anlar, bol düşüş ve kaotik kurtarma sahneleriyle dikkat çekiyor.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar arıyorsanız, tam üstüne bastınız diyebiliriz. Chained Wheels, kaotik sürüş deneyimi sunan bir co-op oyunudur. Birbirinize zincirlenmiş bir şekilde ilerleyeceksiniz. Bu da, oyunu eğlenceli hale getiren en büyük unsurdur.

Arkadaşınızla birlikte zorlu arazileri geçecek, engelleri aşacak ve çıkış yolunu bulmaca çalışacaksınız. Sadece eğlence severler için değil, aynı zamanda Off-road yapmayı seven oyuncular için de bire birdir.

Şunu unutmayın ki, arkadaşınız düşerse siz de düşersiniz. Zincirle bağlı olduğunuz için her gazlamanızda dikkatli olmalı ve uçurumlardan aşağı düşmemeye çalışmalısınız.

Chained Wheels İndir

Sadece arazinin zorluklarıyla değil, çeşitli hava ve toprak olaylarıyla da karşılaşacaksınız. Yeryüzünden çıkan gazlar, hortumlar ve çeşitli doğal afetler oyunu daha da zorlaştırmaktadır.

Oynanış tarafına bakacak olursak; hem gerçekçi bir sürüş deneyimi hem de eğlence dolu bir fizik modellemesiyle geliştirilmiş diyebiliriz.

Eğer sabırlı biriyseniz, mutlaka Chained Wheels indirin ve arkadaşlarınızla zorlu engelleri aşmaya çalışın!

Chained Wheels Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 8/10/11 (64-Bit)

İŞLEMCI: Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz or AMD R5 1600X @ 3.5 GHz or equivalent

BELLEK: 8 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1080 or equivalent

DIRECTX: Sürüm 12

DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan