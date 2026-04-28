Chained Wheels
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici Karga Games
Chained Wheels, zincirlerle bağlı olan araçları kontrol etmeye çalıştığınız bir co-op oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Chained Wheels, iki oyuncunun birbirine zincirlenmiş iki aracı kontrol ettiği çevrim içi co-op sürüş oyunudur.
- Oyunda off-road bölgeler, dar geçitler, köprüler, hava koşulları ve fizik tabanlı bulmacalar bulunuyor.
- Chained Wheels özellikle arkadaşla oynandığında komik anlar, bol düşüş ve kaotik kurtarma sahneleriyle dikkat çekiyor.
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar arıyorsanız, tam üstüne bastınız diyebiliriz. Chained Wheels, kaotik sürüş deneyimi sunan bir co-op oyunudur. Birbirinize zincirlenmiş bir şekilde ilerleyeceksiniz. Bu da, oyunu eğlenceli hale getiren en büyük unsurdur.
Arkadaşınızla birlikte zorlu arazileri geçecek, engelleri aşacak ve çıkış yolunu bulmaca çalışacaksınız. Sadece eğlence severler için değil, aynı zamanda Off-road yapmayı seven oyuncular için de bire birdir.
Şunu unutmayın ki, arkadaşınız düşerse siz de düşersiniz. Zincirle bağlı olduğunuz için her gazlamanızda dikkatli olmalı ve uçurumlardan aşağı düşmemeye çalışmalısınız.
Sadece arazinin zorluklarıyla değil, çeşitli hava ve toprak olaylarıyla da karşılaşacaksınız. Yeryüzünden çıkan gazlar, hortumlar ve çeşitli doğal afetler oyunu daha da zorlaştırmaktadır.
Oynanış tarafına bakacak olursak; hem gerçekçi bir sürüş deneyimi hem de eğlence dolu bir fizik modellemesiyle geliştirilmiş diyebiliriz.
Eğer sabırlı biriyseniz, mutlaka Chained Wheels indirin ve arkadaşlarınızla zorlu engelleri aşmaya çalışın!
Chained Wheels Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 8/10/11 (64-Bit)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz or AMD R5 1600X @ 3.5 GHz or equivalent
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1080 or equivalent
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 5 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Chained Wheels nasıl bir oyun?
İki kişinin birlikte oynadığı fizik tabanlı co-op araç sürüş ve macera oyunudur.
Chained Wheels tek başına oynanır mı?
Temel deneyim iki kişilik co-op üzerine kurulu olduğu için arkadaşla oynamak önerilir.
Chained Wheels ne zaman çıktı?
Oyun 27 Mart 2026 tarihinde Steam’de çıkış yaptı.
Chained Wheels zor mu?
Evet, koordinasyon ve sabır gerektiren zorlu bir oyun olarak öne çıkıyor.
Chained Wheels Türkçe destekliyor mu?
Evet, Steam sayfasına göre Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazı desteği bulunuyor.