Chia Chat with AI Friends APK

Chai Chat with AI APK, farklı yapay zekalar ile sohbet etmenize olanak tanıyan bir sohbet uygulamasıdır.

Görkem Gülen - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin günlük yaşantımıza iyice entegre olmaya başladığını görüyoruz. Bu teknolojiler hayatımızı hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra onlarla sohbet etmemize de olanak sağlıyor. İşte bunun en popüler ve başarılı örneklerinden biri karşımızda: Chai Chat with AI APK.

Chai Chat with AI APK İndir

Chai Chat with APK, kullanıcılarına dünyanın dört bir yanından sohbet yapay zekarıyla iki lafın belini kırma fırsatını tanıyor ve bu konuda gerçekten iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamaya ilk girdiğinizde sizden üyelik işlemlerinizi tamamlamanız, ardından da cinsiyetinizi ve ilgi alanlarınızı seçmeniz isteniyor. Bu aşamanın ardından uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Chai Chat with AI APK'yı üç farklı şekilde kullanmanız mümkün. Bunlardan ilki uygulama geliştiricileri tarafından oluşturulan sohbet botlarını kullanmak; ikincisi diğer kullanıcılar tarafından geliştirilen sohbet botlarını kullanmak; üçüncüsü ise kendi sohbet botunuzu bizzat kendiniz yaratmak. İşte uygulamayı farklı kılan özellik de tam olarak bu: kendi sohbet botunuzu özgürce tasarlayabiliyorsunuz.

Kendi sohbet botunuzu yaratma aşamasında karşınıza 3 farklı aşama çıkıyor. 'Basic' isimli ilk aşamada botunuzun profil fotoğrafını ve adını seçiyorsunuz. 'Details' isimli ikinci aşamaya botunuzu tanımlamakla başlıyorsunuz. Sohbet botunuzun konuşmaya nasıl başlayacağını (hangi cümle ile) kendiniz belirleyebileceğiniz gibi bunu bizzat yapay zekanın kendisine de bırakabiliyorsunuz. 'Prompt' isimli son aşamada sohbet botunuzun karakterini oluşturuyorsunuz. Bunu yaparken sohbet botunuz ile ilgili iki farklı bölümü doldurmanız gerekiyor: ilk bölümde sohbet botunuzun her zaman hatırlayacağı gerçekleri yazmanız gerekiyor. Örnek olarak vermek gerekirse: Eliza senin terapistin, 25 yaşında ve Liz adında bir kedisi var. Bu kısmı ne kadar detaylı bir şekilde doldurursanız sohbet botunuz bir o kadar güçlü bir bilince sahip oluyor. İkinci bölümde yeni konuşmaları şekillendirmek için bir bilgi sistemi girmeniz gerekiyor. Örnek olarak vermek gerekirse: Eliza ile konuşuyorum çünkü çok yalnız hissediyorum.

Tüm bu aşamaları tamamladıktan sonra sohbet botunuz konuşmaya hazır olacak. Sohbet botunuzu ister sadece kendiniz kullanabilir isterseniz de başka kullanıcılara da sunabilirsiniz.

Sonuç olarak Chai Chat with AI APK'nın oldukça başarılı ve eğlenceli bir uygulama olduğunu söylemek mümkün. Özelilkle sohbet ettiğiniz yapay zekaların her birinin farklı karakterlere ve farklı hikayelere sahip olduğunu rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Sizlere verdikleri cevaplar çoğu zaman özgün ve kusursuza yakın ancak ne yazık ki uygulamanın Türkçe dil desteği bulunmuyor. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ancak ücretsiz versiyonda her 2.30 saatte sadece 70 adet mesaj atma hakkınız var. Bu sınırlara takılmak istemiyorsanız da uygulamanın size sunmuş olduğu iki farklı ücretli plandan yararlanabilirsiniz:

Premium: 214,99TL (Aylık Abonelik) - 2619,99TL (Yıllık Abonelik)

214,99TL (Aylık Abonelik) - 2619,99TL (Yıllık Abonelik) Ultra: Aylık 559,99 TL (Aylık Abonelik) - 5069,99TL (Yıllık Abonelik)