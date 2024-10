Children of Morta APK

Aksiyon rol yapma deneyimi yaşatan Children of Morta APK'da, karakterlerinizi geliştirin ve Rea diyarındaki düşmanlarınızı alt edin!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Children of Morta APK, oynanabilir 7 farklı karakter arasında geçiş yapabileceğiniz bir aksiyon rol yapma oyunudur. Mobil cihazlar için çıkış yapan ve Rea diyarında geçen bu yapımda, olağanüstü kahraman ailesini yönetin ve karşınıza çıkan düşmanları alt edin.

Uzak bir diyarda geçen hikaye, içerisinde fazlasıyla aksiyon barındırmaktadır. Mağaralarda, zindanlarda ve ıssız yollarda düşman sürülerini kesip biçerek ilerleyin. Rogue-lite oynanoşa sahip olan Children of Morta'daki tüm karakterler, farklı özelliklere sahiptir.

Children of Morta'nın tam sürümünde, ilerledikçe erişebileceğiniz DLC'ler bulunuyor. Ancient Spirits ve Paws and Claws gibi DLC'leri devam sürümleri olarak deneyimleyebilir ve Children of Morta'nın hikayesine devam edebilirsiniz.

Children of Morta APK İndir

Her birinin kendine has yetenekleri bulunan 7 karakter, dövüş tarzı ve kişilik açısından benzersiz bir yapıdadır. Rea diyarındaki ilerlemenizde her karakterinizi gitgide geliştirin ve tüm ailenin teçhizatlarını en iyi hale getirin. 2D piksel çizimler ve özenle geliştirilen animasyonlarla birlikte, ARPG deneyimini mükemmel bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Henüz daha çevrimiçi oynanışı içerisinde barındırmayan Children of Morta, yakındaki güncellemelerle birlikte çevrimiçi oynanışa kavuşacaktır. Gitgide gelişen ve oyunculara mobil aksiyon rol yapma deneyimi yaşatan Children of Morta APK'yı indirin ve siz de diyarın en güçlü ailesi olun!