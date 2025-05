Her yıl gerçekleşen trajik bir olayı sonlandırmaya çalıştığınız Clair Obscur: Expedition 33, oyunculara harika bir hikaye ve sıra tabanlı savaş deneyimi sunuyor.

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı bir rol yapma oyunudur. Belle Époque dönemi Fransası'ndan ilham alan karanlık bir fantezi dünyasında geçen bu oyun, hem görsel hem de hikaye açısından etkileyici bir deneyim sunmaktadır.

Clair Obscur: Expedition 33'de, her yıl gerçekleşen "Gommage" adlı olay tüm şehri sarsmıştır. Ressam olarak bilinen gizemli bir varlık, her yıl binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Her yıl monolite bir yaş sayısı yazar ve bu yaştan büyük olan herkes yok olur.

Bu trajik döngüyü sona erdirmek için kurulan Expedition 33, Ressam'ı durdurmak için yola çıkar. Ana karakter Gustave ve ekibi, bu ölümcül döngüyü kırmak için zorlu bir maceraya atılırlar.

Sıra tabanlı savaş sistemine ev sahipliği yapan bu oyunda, benzersiz bir savaş deneyimi yaşayacaksınız. Oyuncular, düşman saldırılarını gerçek zamanlı olarak savuşturabilir, karşı saldırılar gerçekleştirebilir ve özel yetenekler kullanabilirler.

Her karakterin kendine özgü yetenek ağaçları ve oyun tarzları bulunur. Örneğin, büyücü Lune elementsel Lekeler oluştururken, kılıç ustası Maelle farklı duruşlar arasında geçiş yaparak saldırı ve savunma yeteneklerini değiştirir. Hikaye ve oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunan Clair Obscur: Expedition 33'ün görselliğine de hayran kalacaksınız.

