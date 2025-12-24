Tamindir, 2025'in En'lerini Seçti: İşte Yılın En İyi Telefonu, Bilgisayarı ve Çok Daha Fazlası

Aralık ayı geldi çattı ve teknoloji dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2025, yapay zekanın hayatımızın merkezine yerleştiği ve oyun dünyasında güç dengelerinin değiştiği bir yıl oldu. Peki bu yıla damga vuranlar neler oldu?

2025 yılı teknoloji dünyasında neler getirdi? Hangi ürünler öne çıktı, hangi trendler hayatımızı değiştirdi? Tamindir editör ekibi olarak yılı baştan sona inceledik ve yılın trendleri ile en iyilerini sizler için bir araya getirdik.

Tamindir 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Adaylar ve Kazananlar

Tamindir olarak bu yıl çıkan pek çok harika ürünü inceleme şansımız oldu. Bunları yıl içerisinde sitemizde, YouTube kanalımızda ve sosyal medya hesaplarımızda sizlerle paylaştık. Ancak bu harika yılı kapatmadan geriye doğru bir bakmak ve en iyileri ödüllendirmek istedik. İşte 2025'in en iyileri!

Yılın Telefonu - Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

Apple iPhone 17 Pro Max

Huawei Pura 80 Ultra

Xiaomi 17 Pro Max

2025'te akıllı telefon pazarındaki rekabet hiç olmadığı kadar fazlaydı. Zor olsa da bu yılın en iyi telefonlarını dört modele kadar indirmeyi başardık. Listemizde yer alan telefonların her biri yılın en iyileri ve birbirleri arasındaki fark çok az.

Ancak bir telefonu yılın en iyisi yapan birden çok faktör vardır. Biz de performans, kamera, batarya, ekran, yazılım, erişilebilirlik ve fiyat dahil bütün bu faktörleri inceledikten sonra Tamindir Ödülleri kapsamında yılın telefonu olarak Samsung Galaxy S25 Ultra'yı seçtik.

Yılın Kulaklığı - AirPods Pro 3

Huawei FreeBuds Pro 5

Apple AirPods Pro 3

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. nesil)

Huawei FreeArc

2025, tam kablosuz kulaklıklar arasındaki rekabetin yoğun olduğu bir yıl oldu. Özellikle Huawei cephesinden oldukça başarılı kulaklık modelleri gördük. Ancak yine tüm detayları inceledikten sonra ödülü AirPods Pro 3'e verme karar aldık.

Şirketin geçtiğimiz eylül ayında iPhone 17'lerle birlikte tanıttığı bu kulaklık modeli, ses kalitesi ve ANC özellikleriyle rakiplerinin bir tık önüne geçmeyi başardı. Yine de belirtmekte fayda var ki FreeBuds Pro 5, Çin pazarının dışına çıktığında durum değişebilir.

Yılın Bütçe Dostu Telefonu - POCO F7

Apple iPhone 16e

Samsung Galaxy S25 FE

Honor 400 Pro

POCO F7

2025 yılında pek çok harika telefon gördüğümüzden bahsettik. Ancak bunların hepsi "Yılın Telefonu" kategorisini alacak kadar kusursuz değildi. Yine de bütçe dostu fiyat/performans kralı telefonları ödüllendirmesek olmazdı.

POCO F7, bu yıl çıkan telefonlar arasında fiyatı ve fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle Tamindir Yılın Bütçe Dostu Telefonu ödülünü almaya hak kazanıyor. Güçlü işlemcisi, AMOLED ekranı ve 90W hızlı şarj desteği olan telefon, tam bir performans canavarı.

Yılın Akıllı Saati - Huawei Watch 5

Apple Watch Ultra 3

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)

Huawei Watch 5

Huawei Watch GT 6 Pro

2025'in en iyi akıllı saat modelini seçmek oldukça zor. Bunun en büyük nedeniise bu yol birbirinden harikaa modeller görmüş olmamız. Samsung'un yenilediği Galaxy Watch Ultra ve Apple'ın Watch Ultra 3'ü hepsi harika modeller.

Ancak tıpkı diğer ürinlerde olduğu gibi akıllı saatlerde de zirveyi ölçmek için farklı faktörleri göz önünde bulundurmak gerek. Bunu yaptığımızda da söyleyebilirz ki Huawei Watch 5, fiyatı ve sunduğu özelliklerle 2025'in en iyi akıllı saat modeli.

Yılın Dizüstü Bilgisayarı - M5 MacBook Pro

Apple M5 MacBook Pro

Asus Zenbook 14 OLED

HP ZBook X G1i 16

Lenovo ThinkBook 16p

Yılın laptop modelini seçmek oldukça zor. Bunun temel nedeni buradaki "dizüstü bilgisayar" tanımının biraz geniş olması. Monster, MSI ve ASUS gibi üreticiler harika bilgisayarlar üretiyorlar. Ancak bu kategoride daha taşınabilir olanları ön planda tuttuk.

Bunu yaptığımızda ise elimizde Apple, ASUS, HP ve Lenovo'dan harika modeller kaldı. Ancak bir şey kesin ki Apple'ın son yıllarda yaptığı en iyi şey bilgisayar üretmek. Elbette ki HP ya da Asus'un modelleri bazı şeyleri Apple'dan daha iyi yapıyor olabilir. Ancak her şeyi iyi yapan M5'li MacBook Pro, Tamindir Yılın Dizüstü Bilgisayarı ödülünün sahibi oluyor.

Yılın VPN'i - Surfshark VPN

Surfshark VPN

NordVPN

CyberGhost VPN

ProtonVPN

Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız VPN bir gizlilik aracı değil. Discord, Roblox ve zaman zaman Instagram gibi platformlara erişmek için kullanmak zorunda kaldığımız bir can simidi. Bu doğrultuda Tamindir Yılın VPN'i ise Surfshark VPN.

NordVPN, CyberGhost ve ProtonVPN kesinlikle harika araçlar ve her biri zaten en iyiler arasında olduğu için bu listede. Ancak Surfshark'ın sunduğu sınırsız cihaz özelliği ve uygun fiyatlandırması onu rakiplerinden bir adım ileri götürerek 2025'in en iyi VPN servisi yapıyor.

Yılın Tableti - Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)

Apple iPad Pro 13

Samsung Galaxy Tab S10 FE+

Xiaomi Pad 7 Ultra

Bir zamanlar sadece daha büyük ekranlı telefon hissiyatı veren tabletler, günümüzde bunun çok ötesine geçti. Öyle ki MatePad Pro 13.2 ya da iPad Pro gibi modelleri artık sadece kişisel değil, profesyonel anlamda kullanmak da mümkün.

Bu gelişmeler doğrultusunda Tamindir Yılın Tableti ödülünün kazananı ise Huawei MatePad Pro 13.2 oluyor. 13.2 inç OLED ekranı, Kirin işlemcisi, fiyatı ve bu fiyata rağmen kutudan çıkan klavye ile MatePad Pro 13.2, tam bir teknoloji harikası.

Yılın Oyun Bilgisayarı - ASUS ROG Strix Scar 18

MSI Titan 18 HX AI

ASUS ROG Strix Scar 18

Monster Semruk S6

Lenovo Legion Pro 7

Daha taşınabilir modelleri bir kenra koyduğumuza göre yılın oyun bilgisayarına oy verme zamanı geldi. Yine belirtmekte fayda var ki masaüstü bilgisayarlar hazır ve OEM sistem fiyat farkları nedeniyle bu listenin dışında bırakılmış ve oyuncu laptopları baz alınmıştır.

ASUS'un ROG Strix Scar 18'i dev Mini LED ekranı, Intel Core Ultra 9 işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 5090 işlemcisiyle kelimenin tam anlamıyla bir performans canavarı. Listedeki her model kendince harika olsa da Strix Scar 18 Tamindir'in Yılın Oyuncu Bilgisayarı seçimi.

Yılın Oyun Telefonu - Nubia Red Magic 11 Pro

Asus ROG Phone 9 FE

Nubia Red Magic 11 Pro

Infinix GT 30 Pro

Nubia RedMagic 10 Air

Oyunculara hitap eden ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Oyun telefonları da bu trendin bir parçası. Biz de performans tutkunları için bu kategoriyi de Tamindir Ödülleri listemize dahil ettik. Ancak iPhone 17 Pro Max gibi modelleri değil, sadece aktif soğutma gibi doğrudan oyunculara hitap eden modelleri seçtik.

Oldukça ilgi çekici olan tasarımı, ekran altı kamera teknolojisi, aktif soğutma çözümleri ve tetik tuşları ile bizim seçimimiz ise Nubia Red Magic 11 Pro oldu. Kelimenin tam anlamıyla bir teknoloji harikası olan Magic 11 Pro ülkemizde satılmıyor. Ancak 10 Air gibi bazı modelleri bulmak mümkün.

Yılın Robot Süpürgesi - Dreame X50 Ultra

Dreame X50 Ultra

Roborock Qrevo CurvX

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone

Xiaomi Vacuum 5 Pro

Robot süpürgeler kuşkusuz sahip olduğumuz en büyük yardımcımız. Neyse ki bu konuda oldukça şanslıyız çünkü her bütçeye uygun harika robot süpürge modelleri var. Anca en iyisini seçecek olursak karşımızda dört model var.

Söz konusu dört model arasında bizim favorimiz ve Tamindir Yılın Robot Süpürgesi ödülünü alan ürün Dreame X50 Ultra. Ancak listedeki her ürünün en az bir diğeri kadar iyi olduğunun altını çizmekte fayda var.

Yılın Oyunu - Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

Hollow Knight: Silksong

Ghost of Yōtei

Clair Obscur: Expedition 33

Geldik Tamindir Yılın Oyunu ödülüne. 2025, oyunlar için harika bir yıldı. Bu yıl adından en çok söz ettiren oyunlar EA gibi dev şirketlerden değil, Warhorse Studios, Team Cherry ve Sandfall Interactive gibi daha küçük geliştiricilerin elinden çıktı.

Ne yazık ki bu durum kimi seçersek seçelim aklımızın diğerinde kalmasında neden oldu. Kingdom Come: Deliverance II ve Hollow Knight: Silksong harika oyunlar. Ancak muhteşem hikayesi ve sıra tabanlı ile arası bile olmayan insanları sıra tabanlı oyunları sevdiren yapısı ile Clair Obscur: Expedition 33 bizim için Yılın Oyunu oldu.

Yılın Mobil Oyunu - Destiny: Rising

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Uma Musume Pretty Derby

Mobil oyun dünyası 2025'te büyük bir evrim geçirdi. Artık mobil oyunlar sadece basit zaman geçirme araçları değil, konsol ve PC oyunlarıyla yarışabilecek seviyede deneyimler sunuyor. Bu yıl piyasaya çıkan mobil oyunlar arasında favorimizi seçmek oldukça zordu.

Destiny: Rising ise etkileyici grafikleri, derin karakter özelleştirme seçenekleri ve zengin hikaye içeriğiyle oyun, mobil oyunculara tam bir AAA deneyimi yaşatıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Destiny: Rising, Tamindir Yılın Mobil Oyunu ödülünün hak eden kazananı oluyor.

Yılın Online Oyunu - Arc Raiders

Arc Raiders

Delta Force

Battlefield 6

Split Fiction

2025 yılı, online oyunlar açısından oldukça güzel geçti. Efsane FPS oyunu Delta Force'un online olarak geri dönmesi, rakibi Call of Duty'nin aksine çok iyi bir çıkış yapıp oyuncuların gözdesi olan Battlefield 6 ve yılın bombası Arc Raiders.

Ancak bize göre bu yılın zirvesindeki isim Split Fiction oldu. Yıllardır iki kişilik oyunlar geliştiren ve artık öldü denilen bir türü yeniden hayatımıza sokan şirket, sevdiğiniz bir insan ile untulmaz bir deneyim sunması ve bunun için oyunu iki kez almanıza gerek duyulmaması nedeniyle Tamindir Yılın Online Oyunu ödülünü alıyor.

Yılın Yapay Zeka Aracı - Gemini

Gemini

ChatGPT

Manus

Perplexity

2025, yapay zekanın hayatımızın her alanına girdiği bir yıl oldu. Üretkenlikten araştırmaya, yaratıcı içerik üretiminden kod yazmaya kadar pek çok alanda yapay zeka araçları vazgeçilmez hale geldi. Yılın Yapay Zeka Aracı kategorisinde dört güçlü aday var.

Ancak Gemini'nin sunduğu çok yönlülük, Google Workspace entegrasyonu ve gerçek zamanlı bilgi erişimi onu 2025'in en kullanışlı yapay zeka aracı haline getirdi. Tüm bunlar göz önüne alındığında Tamindir Yılın Yapay Zeka Aracı ödülünün sahibi Gemini diyebiliriz.

Not: Bu kategorideki araçların çıkış tarihine değil, 2025'te kullanılabilirliğine ve başarısına odaklanılmıştır.

Yılın YouTuber'ı - Ruhi Çenet

MrBeast

Ruhi Çenet

Orkun Işıtmak

Marques Brownlee (MKBHD)

Yılın YouTuber'ı ödülünü vermek gerçekten zor. Çünkü dünyanın en büyük video içerik kütüphanesinde herkese göre bir içerik üretici var. Biz de listemize YouTube'ın kralı MrBeast, global videolarının sayısı artan ve ünü ülkemizi aşan Ruhi Çenet, yalan makinesi videolarıyla yıla damga vuran Orkun Işıtmak ve kişisel favorimiz MKBHD var.

Tamindir Yılın YouTuber'ı ödülünün sahibi ise Ruhi Çenet. Elbette ki Ruhi Çenet, MrBeast gibi kanallara kıyasla daha küçük bir kanal. Buna rağmen 2025'te Türkiye'nin en büyük kanalı olan ve dublaj seçenekleri ile videoları yüz milyonlar seviyesinde izlenen Çenet, zirveye oturmayı başardı.

Yılın Yayıncısı - IShowSpeed

IShowSpeed

Kai Cenat

Hype

Ibai

Twitch ve Kick gibi canlı yayın platformları 2025'te de büyümeye devam etti ve yayıncılar milyonlarca izleyiciyle buluştu. Biz de bu platformlardaki içerik üreticiler arasında Yılın Yayıncısı ödülünü vermek için dört isim belirledik.

Listedeki her isim oldukça başarılı olsa da bir yayıncı hem ülkemizdeki hem de globaldeki etkisiyle tacı taktı. 2025'te Türkiye'yi ziyaret ettiği yayınıyla da çok konuşulan IShowSpeed, Tamindir Yılın Yayıncısı ödülünün kazananı oldu.

Yılın Antivirüs Programı - Avast

Avast

Bitdefender

Norton 360

Kaspersky

2025, siber güvenlik tehditlerinin de zirve yaptığı bir yıl oldu. Bu doğrultuda güçlü bir antivirüs programına sahip olmak ise her zamankinden daha kritik hale geldi. Biz de sizler için bu yıl kullanabileceğini en iyi antivirüs programlarını Tamindir Ödülleri içeriğimize dahil ettik.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Avast, Tamindir Yılın Antivirüs Programı ödülünün sahibi oldu. Oldukça işlevsel olan Avast'a Windows ve Mac dahil pek çok farklı platformda erişmeniz mümkün.

Not: Bildiğiniz üzere her gün yeni bir antivirüs çıkmıyor. Bu nedenle bu kategoride de araçların çıkış tarihine değil, 2025'te kullanılabilirliğine ve başarısına odaklanılmıştır.

Yılın Hayal Kırıklığı - The Friend

The Friend

Ultrahuman Rare Luxury Smart Ring

Bosch Revol AI Smart Crib

Swippitt

Her yıl büyük vaatlerle piyasaya çıkan ancak beklentileri karşılayamayan onlarca yeni ürün çıkıyor. 2025 yılında da maalesef böyle ürünler gördük ve Tamindir Yılın Hayal Kırıklığı kategorisinde dört güçlü aday var.

The Friend, yapay zeka destekli arkadaşlık robotu olarak tanıtıldığında büyük ilgi gördü. Yalnızlığı azaltmak ve duygusal destek sağlamak gibi iddialı vaatlerle gelen cihaz, pratikte sınırlı ve yapay bir deneyim sundu. Yüksek fiyatı ve vaatler ile gerçekler arasındaki uçurum sayesinde The Friend, Tamindir Yılın Hayal Kırıklığı ödülünün sahibi oldu.

Yılın Şifre Yönetim Programı - Keeper

Keeper

1Password

Bitwarden

Dashlane

Günümüzde hatırlamamız gereken yüzlerce farklı şifre var. Ancak bunu yapmak neredeyse imkansız. Tam bu noktada ise devreye kullandığınız cihaz fark etmeksizin her yerde kullanabileceğiniz şifre yönetim programları giriyor.

Yılın Şifre Yönetim Programı kategorisinde dört güçlü aday var. Ancak Keeper, sunduğu gelişmiş güvenlik özellikleri ve sıfır bilgi mimarisiyle rakiplerinden sıyrılıyor. LastPass gibi veri ihlali skandalları da yaşatmayan uygulama, Tamindir Yılın Şifre Yönetim Programı ödülünün sahibi oldu.

Tamindir 2025 Trendleri: Geçen Yıl Neler Oldu?

Yılın en iyi ürün, yazılım ve hizmetlerine oy verdiğimize göre geçen senenin trendlerine bir göz atabilirz. Her yıl olduğu gibi 2025'te de her ay milyonlarca insan aradığını Tamindir'de buldu.

Biz, hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ancak 2026'ya geçmeden önce geçtiğimiz yıl neler yaptığımıza birlitkte bakmak istedik. İşte Tamindir'in 2025 macerasında yaşadıkları!

En Çok Kullanılan İşletim Sistemi

2025'te Tamindir takipçileri farklı işletim sistemi kullanan cihazlarla sitemizi ziyaret etti. Bunlar arasında Android kullanıcıları yüzde %45.9 zirveyi aldı. Onun hemen ardından ise Windows kullanıcıları %32.46 ile ikinci oldu.

iiOS'tan gelenler ziyaretçilerimiz ise %20.99'la üçüncü sırada yer aldı. Linux ve macOS kullananlar ise küçük ama sadık bir kitle oluşturdu. Sırasıyla %1.64 ve %0.89'luk kullanıcılarımız bu platformlardan geldi.

En Çok İndirilen Oyun ve Uygulamalar

Tamindir'den 2025 yılında milyonlarca uygulama indirildi. Bunlar arasında en çok tercih edilen ise Avast Antivirus oldu. İkinciliği uzun zamandır ülkemizde yasaklı olan Roblox aldı. Üçüncülük ise milyonların favoris Instagram Aero oldu.

Minecraft yine favori uygulamardan biri olarak dördüncü sıradayken, yıllara meydan okuyan oyun GTA V ise 2026'da çıkması beklenen GTA 6 öncesi oynamak isteyenler nedeniyle yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerinin Cinsiyet Dağılımı

Teknoloji her ne kadar erkeklerin daha ilgili olduğu bir alan olsa da Tamindir ziyaretçileri bu konuda da ezber bozdu. Tamindir ziyaretçilerinin %62,5'ini erkekler oluştururken, kadın ziyaretçilerimizin oranı ise yüzde 37.5 ile oldukça yüksek

Tamindir Ziyaretçileri Hangi Ülkelerde Yaşıyor?

Tamindir her ne kadar Türkiye merkezli bir platform olsa da dünyanın her yerinden ziyaretçisi var. Özellikle de Türk nüfusunun fazla olduğu ülkelerden oldukça fazla sayıda ziyaretçi alıyoruz.

Buna göre ziyaretçilerimizin %67.3'ü Türkiye'den, %10.85 İran'dan, %4.78'i Almanya'dan ve %2.87'si Hollanda'dan. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ise %2.79 ile beşinci sırada.

En Çok Ziyaretçi Gelen Şehirler

Peki zirvede olan şehirler hangileri? Siteye en çok İstanbullular girdi, %18.79 ile açık ara önde. Ankara %9.73'le ikinci sırada. Tahran'ın %6.74 ile üçüncü sırada olması oldukça ilginç. İzmir ve Adana da sırasıyla %5.43 ve %2.69 oranlarıyla listenin devamında yer aldı.

Tamindir Kullanıcılarının Yaş Dağılımı

Tamindir takipçilerinin yaş dağılımına baktığımızda ziyaretçilerimizin çoğunun 18-24 yaş aralığında olduğunu söylemek mümkün. Onu 35-44 ve 25-34 takip ederken, sıralama 45-54 ve 55-64 şeklinde devam ediyor.

Buradan yola çıkarak ziyaretçilerimizin büyük bir bölümünün gençlerden ve genç yetişkinlerden oluştuğunu söylemek mümkün. Ancak kullanıcılarımızın büyük kısmının yaş aralığı bilinmediğinden bu sayılara kesin demek pek mümkün değil.

En Çok Okunan Haber

Tamindir'in 2025'te en çok okunan haberi "İkinci Elde En Çok Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu" içeriğimiz oldu. Araba alırken küçük bir servet ödeyen ve yatırımlarının değer kaybına uğramasını istemeyen okurlarımız bu habere yoğun ilgi gösterdi.

En Çok Okunan Blog

Yılın VPN'i ödülünü verirken de belirttiğimiz üzere Türkiye'de VPN bir güvenlik tercihi değil zorunluluk. Bu nedenle en çok okunan blog içeriğimizin bir VPN içeriği olması kimseyi şaşırtmadı. Eğer konuyu merak ederseniz siz de göz atabilirsiniz.

En Çok İzlenen Video

Tamindir'in 2025 yılında en çok izlenen videosu ise sene başında yayınladığımız ve yılın devlerini kıyasladığımız video oldu. Dilerseniz siz de iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra videomuza göz atabilirsiniz.