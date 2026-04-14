Cleanup uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir hafıza temizleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 25 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Bu uygulama; gereksiz dosyaları silerek telefon hafızasını boşaltmayı ve cihazı hızlandırmayı amaçlayan bir “cleaner” uygulamasıdır.

Uygulama cihazındaki dosyaları analiz ederek: Büyük dosyaları, kullanılmayan uygulamaları gereksiz verileri tespit eder ve silmene yardımcı olur.

Cache temizleme, gereksiz dosya silme ve RAM optimizasyonu gibi özellikler sunar.

Telefonunuzdaki gereksiz dosyaları silebileceğiniz Cleanup, 60 saniyeden kısa sürede depolama alanınızı temizleyebilmektedir. Fotoğraflarınızı, videolarınızı, gereksiz dosyaları veya uygulamaları istediğiniz gibi silebilir ve telefonunuzda yer açabilirsiniz.

Otomatik temizleme özelliği sayesinde herhangi bir seçim yapmadan tek bir tuşla işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik, telefonunuzdaki önemli dosyalara zarar vermeden kapsamlı bir temizlik sağlar. Kopya fotoğrafları algılar, büyük boyutlu videoları sıkıştırır ve depolama alanını geri kazandırır.

Cleanup İndir

Kullanıcı dostu arayüzü ile ön plana çıkan Cleanup, oyunlaştırılmış bir temizleme sistemi sunmaktadır. Karşınıza çıkan fotoğrafları, sanki bir dating app gibi sağa veya sola kaydırarak depolama alanınızı yönetebilirsiniz. Sola kaydırdığınız fotoğraflar silinirken, sağa kaydırdığınız fotoğraflar ise saklanır.

Depolama alanınızı işgal eden bir diğer şey ise videolardır. Büyük boyutlu videoları tek bir tuşla yarı yarıya sıkıştırabilir ve kapsamlı bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Siz de Cleanup indirin ve Android cihazlarınızı en iyi şekilde temizleyin!

Cleanup Uygulaması Özellikleri

Android için hafıza temizleyici uygulaması

Büyük boyutlu videoları sıkıştırma

Aynı fotoğrafları otomatik silme

Kullanıcı dostu arayüz

Benzer ekran görüntülerini ve videoları silme