Cleanup
Cleanup uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir hafıza temizleme uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu uygulama; gereksiz dosyaları silerek telefon hafızasını boşaltmayı ve cihazı hızlandırmayı amaçlayan bir “cleaner” uygulamasıdır.
- Uygulama cihazındaki dosyaları analiz ederek: Büyük dosyaları, kullanılmayan uygulamaları gereksiz verileri tespit eder ve silmene yardımcı olur.
- Cache temizleme, gereksiz dosya silme ve RAM optimizasyonu gibi özellikler sunar.
Telefonunuzdaki gereksiz dosyaları silebileceğiniz Cleanup, 60 saniyeden kısa sürede depolama alanınızı temizleyebilmektedir. Fotoğraflarınızı, videolarınızı, gereksiz dosyaları veya uygulamaları istediğiniz gibi silebilir ve telefonunuzda yer açabilirsiniz.
Otomatik temizleme özelliği sayesinde herhangi bir seçim yapmadan tek bir tuşla işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik, telefonunuzdaki önemli dosyalara zarar vermeden kapsamlı bir temizlik sağlar. Kopya fotoğrafları algılar, büyük boyutlu videoları sıkıştırır ve depolama alanını geri kazandırır.
Kullanıcı dostu arayüzü ile ön plana çıkan Cleanup, oyunlaştırılmış bir temizleme sistemi sunmaktadır. Karşınıza çıkan fotoğrafları, sanki bir dating app gibi sağa veya sola kaydırarak depolama alanınızı yönetebilirsiniz. Sola kaydırdığınız fotoğraflar silinirken, sağa kaydırdığınız fotoğraflar ise saklanır.
Depolama alanınızı işgal eden bir diğer şey ise videolardır. Büyük boyutlu videoları tek bir tuşla yarı yarıya sıkıştırabilir ve kapsamlı bir temizlik sağlayabilirsiniz.
Cleanup Uygulaması Özellikleri
- Android için hafıza temizleyici uygulaması
- Büyük boyutlu videoları sıkıştırma
- Aynı fotoğrafları otomatik silme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Benzer ekran görüntülerini ve videoları silme
Sıkça Sorulan Sorular
Android Cleaner ne işe yarar?
Telefon hafızasını temizler, gereksiz dosyaları siler ve performansı artırmayı hedefler.
Android Cleaner güvenli mi?
Google Play’de olsa da izinlerine dikkat etmek gerekir. Güvenilir geliştirici olması önemli.
Android Cleaner gerçekten hızlandırır mı?
Kısmen evet, ama mucize beklememek lazım. Asıl etki depolama boşaltmadır.
Android Cleaner gerekli mi?
Çoğu Android telefonda zaten temizlik araçları vardır, bu yüzden şart değildir.
Android Cleaner internet olmadan çalışır mı?
Temizlik işlemleri çalışır, ancak bazı özellikler ve reklamlar için internet gerekir.