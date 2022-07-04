Orijinal ismi Random Access Memory olan Türkçe ismi ile Rastgele Erişimli Hafıza bilgisayar donanımlarının en önemli parçalarından biridir. İşlemci ve sabit disk arasında görev gören RAM, bir önbellek olduğu için zaman zaman hafızası dolmakta ve performansı düşmektedir.

Bu yüzden RAM temizleme nasıl yapılır, RAM temizleme programları nelerdir? Gibi soruları sizler için yanıtladık. Gelin birlikte RAM temizleme nasıl yapılır bakalım.

RAM Temizleme Programları

RAMRush

CleanMyPC

MemPlus

Advanced PC Cleanup

Advanced System Optimizer

Yukarıda bulunan RAM temizleme programları sayesinde, bilgisayar RAM'inizi temizleyebilir ve daha iyi performanslar alabilirsiniz.

RAMRush

RAMRush Programı sayesinde bilgisayarınızı daha hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. RAMRush, en iyi RAM temizleme programları arasında yer almaktadır. Ücretsiz uygulama Ftweak firması tarafından geliştirilmiştir.

CleanMyPC

RAM Temizlemenin yanı sıra bilgisayarınızda bulunan gereksiz kayıt defterlerini de temizlemeye yarar. CleanMyPC Programı sayesinde birçok işlevi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MemPlus

RAM'inizi kolay bir şekilde optimize edebileceğiniz bu program, fazla RAM tüketen programları bulabilir ve işe yaramayan uygulamaları ona göre kontrol edebilmenizi sağlar.

Advanced PC Cleanup

Bilgisayarınızdaki RAM'i temizleyebilir ve gereksiz birçok dosyayı bu program sayesinde cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

Ram Temizleme işlemlerinde son kullanacağımız uygulama Advanced System Optimizer. En iyi RAM temizleme programlarında yer bulan uygulama bilgisayarınızdaki kasma, donma gibi sorunları ortadan kaldırabilir ve RAM'inizin performansını yükseltebilirsiniz.

iPhone'da RAM Temizleme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarlarda olduğu gibi mobil cihazlarda da RAM bulunmakta. Aslında mobil cihazlarda bir bilgisayardır. Aşadaki işlemleri takip ederek iPhone RAM temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone Cihazınızın güç düğmesine basılı bir şekilde tutun.

Karşınıza; "Kapatmak için kaydır" yazısı gelecektir.

yazısı gelecektir. Güç düğmesine basılı tutmayı bırakın.

Daha sonra Ana ekran düğmesine basılı tutun.

Ana ekranınız açılınca basılı tutmayı bırakabilirsiniz.

RAM temizleme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Eğer iPhone Cihazınızda Ana Ekran Düğmesi Yok İse Aşağıdaki İşlemleri Yapın

Cihazınızın ayarlar bölümüne gidin.

Erişebilirlik kısmına gelin.

AssistiveTouch özelliğini pasif halden aktif hale getirin.

özelliğini pasif halden aktif hale getirin. iPhone'nunuzun güç düğmesine basılı bir şekilde tutun.

Karşınıza; "Kapatmak için kaydır" yazısı gelecektir.

yazısı gelecektir. Güç düğmesine basılı tutmayı bırakın.

"AssistiveTouch" seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Ana ekran düğmesine basılı tutun.

Ana ekranınız açılınca düğmeye basmayı bırakabilirsiniz.

RAM temizleme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Android Cihazlarda RAM Temizleme Nasıl Yapılır?

Mobil cihazlarda Android kısmında uygulamar çok daha fazla RAM tüketmekte. Aşağıda Android cihazınızı hızlandırmak için yapmanız gerekenleri bulabilirsiniz.

Uygulamaların Bellek Kullanımlarını Kontrol Etmek

Cihazınızdan ayarlar bölümüne gelin.

Pil ve cihaz bakımı seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Açılan sayfadan; "Hafıza" bölümüne girin.

En çok kullanan uygulamalar karşınıza çıkacaktır.

Şimdi temizle diyerek Android RAM temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanılmayan Mobil Uygulamaları Kaldırma

Kullanmadığınız mobil uygulamaya gelin.

Uygulamanın üzerine basılı tutun.

Kaldır seçeneğine tıklayın.

"Bu uygulamanın yüklemesini kaldırmak istiyor musunuz?" Sorusu gelecektir.

Sorusu gelecektir. Tamam seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu yazımızda RAM temizleme işlemi nasıl yapılır? Öğrenmiş olduk sizler RAM temizleme işlemi yaparken hangi programları kullanıyorsunuz veya neler yapıyorsunuz. Bizler ile görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.