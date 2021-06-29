Contra Returns, efsanevi yandan kaydırmalı shoot 'em up oyunu Contra'nın mobil sürümü. Contra Returns, Android Google Play'de!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Contra Returns, shoot ‘em up arcade türünde yılların eskitemediği oyunlardan Contra’nın mobil cihazlarda oynanabilen versiyonu. Tencent Timi Studio tarafından Konami lisansı altında geliştirilen, Garena Indonesia tarafından yayınlanan yüksek kalitede grafiklerle yandan kaydırmalı aksiyon shooter ve rol yapma oyunu (rpg) öğelerine sahip efsanevi klasik oyunun son sürümü.

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Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, B, A, Ekstra can almanızı sağlayan bu gizli kodu hatırladınız mı? 30 yıllık bir aradan sonra bildiğiniz ve sevdiğiniz Contra geri döndü! Ünlü Japon oyun şirketi KONAMI ve dünya lideri oyun geliştiricisi TIMI tarafından geliştirilen Contra Returns, klasik Contra deneyimini mobil platformlara taşımayı hedefliyor.

Contra Returns’de oyuncular orijinal serinin klasik yandan kaydırmalı oynanışının, iki kişilik takımlarının, uzaylı boss’larının ve kendine özgü ayarları ve müziklerinin keyfini çıkaracaksınız. Tümü benzersiz duyusal deneyim sunmak için HD çözünürlükler, 3D karakter modelleri ve canlı ses ve görsel efektlerle güncellendi. Yenilikçi içeriklerle (gerçek zamanlı PvP savaşları, benzersiz kahramanlar, arkadaşlar ve takım modu) dövüş ruhunuzu ateşleyin. Efsanevi kahramanlar Bill ve Lance geri dönüyor, uzaylıları yok edin ve dünyayı kurtarın!