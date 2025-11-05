Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Cookingdom APK, zaman kısıtlaması olmayan bir yemek pişirme oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun temel konsepti "Chill" (Rahatlama/Sakinlik) üzerine kurulmuştur. Oyunda herhangi bir zaman baskısı veya stres yoktur; oyuncular sadece adım adım lezzetli yemekler yapmanın ve mutfakta huzurlu bir zaman geçirmenin tadını çıkarır.

Oyun, mutfak eylemlerinin (sebze doğrama, çorbanın hafif kaynaması, baharat tıkırtıları vb.) yatıştırıcı ve sarıp sarmalayıcı ses efektlerine odaklanır.

Oyuncular sadece yemek pişirmekle kalmaz, aynı zamanda kendi sanal mutfaklarını dekoratif eşyalarla (peri ışıkları, saksı bitkileri) ve şeflerini sevimli temalı kıyafetlerle (tavşan desenli önlükler) kişiselleştirme imkanına sahiptir.

Cookingdom APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz basit bir yemek pişirme oyunudur. Hızlı tempolu bir oyun akışının aksine daha sakin bir oynanış sunan Cookingdom, eğlenmenim ve adım adım yemek yapmanın tadını oyunculara sunmaktadır. Lezzetli yemekler yaparken hızlı olmanıza gerek yok.

Patates doğramaktan tabak görselliğine kadar her türlü aşamayı siz kontrol ediyorsunuz. Huzur dolu bir atmosfer içerisinde tüm yemeklerinizi pişirin ve yemekleri lezzetli görünecek şekilde tabaklayın.

Cookingdom APK İndir

Biraz ot ekleyin, sos gezdirin ve son dokunuşları yapın. Aşçılığın her yönüyle karşımıza çıkan Cookingdom APK, farklı ülkelerin özel yemeklerini de içerisinde barındırıyor. Türk mutfağına dair tarifleri bile yapabileceğiniz bu oyunda, kendi araç gereçlerinizi de özelleştirebilirsiniz.

Kesme tahtanızı, çırpıcınızı, bıçağınızı ve aklınıza gelebilecek her türlü mutfak aracını özelleştirebilirsiniz. Sakinleştirici ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, Cookingdom APK indirin ve herhangi bir stres yaşamadan mükemmel yemekler pişirin!

Cookingdom Oyunu Özellikleri

Android için yemek pişirme oyunu

Zaman kısıtlaması olmadan yemek pişirme

sakin ve huzur dolu bir deneyim

Farklı ülkelerden onlarca yemek

Tatlı, tuzlu ve umami lezzetler

Mükemmel sunum sanatı

Doğrama, karıştırma ve pişirme teknikleri