Cookingdom APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.07 GB
- Üretici ABI Games Studio
-
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Cookingdom APK, zaman kısıtlaması olmayan bir yemek pişirme oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun temel konsepti "Chill" (Rahatlama/Sakinlik) üzerine kurulmuştur. Oyunda herhangi bir zaman baskısı veya stres yoktur; oyuncular sadece adım adım lezzetli yemekler yapmanın ve mutfakta huzurlu bir zaman geçirmenin tadını çıkarır.
- Oyun, mutfak eylemlerinin (sebze doğrama, çorbanın hafif kaynaması, baharat tıkırtıları vb.) yatıştırıcı ve sarıp sarmalayıcı ses efektlerine odaklanır.
- Oyuncular sadece yemek pişirmekle kalmaz, aynı zamanda kendi sanal mutfaklarını dekoratif eşyalarla (peri ışıkları, saksı bitkileri) ve şeflerini sevimli temalı kıyafetlerle (tavşan desenli önlükler) kişiselleştirme imkanına sahiptir.
Cookingdom APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz basit bir yemek pişirme oyunudur. Hızlı tempolu bir oyun akışının aksine daha sakin bir oynanış sunan Cookingdom, eğlenmenim ve adım adım yemek yapmanın tadını oyunculara sunmaktadır. Lezzetli yemekler yaparken hızlı olmanıza gerek yok.
Patates doğramaktan tabak görselliğine kadar her türlü aşamayı siz kontrol ediyorsunuz. Huzur dolu bir atmosfer içerisinde tüm yemeklerinizi pişirin ve yemekleri lezzetli görünecek şekilde tabaklayın.
Cookingdom APK İndir
Biraz ot ekleyin, sos gezdirin ve son dokunuşları yapın. Aşçılığın her yönüyle karşımıza çıkan Cookingdom APK, farklı ülkelerin özel yemeklerini de içerisinde barındırıyor. Türk mutfağına dair tarifleri bile yapabileceğiniz bu oyunda, kendi araç gereçlerinizi de özelleştirebilirsiniz.
Kesme tahtanızı, çırpıcınızı, bıçağınızı ve aklınıza gelebilecek her türlü mutfak aracını özelleştirebilirsiniz. Sakinleştirici ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, Cookingdom APK indirin ve herhangi bir stres yaşamadan mükemmel yemekler pişirin!
Cookingdom Oyunu Özellikleri
- Android için yemek pişirme oyunu
- Zaman kısıtlaması olmadan yemek pişirme
- sakin ve huzur dolu bir deneyim
- Farklı ülkelerden onlarca yemek
- Tatlı, tuzlu ve umami lezzetler
- Mükemmel sunum sanatı
- Doğrama, karıştırma ve pişirme teknikleri
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun oynanışında rekabet veya zamanla yarış var mı?
Hayır, oyunun ana amacı rahatlamaktır. Açıklamalarda "Zaman baskısı yok, stres yok" denilmektedir. Odak noktası, yemekleri acele etmeden, her adımın tadını çıkararak hazırlamaktır.
Oyunda ne tür yemekler pişirilebilir?
Oyunda, Cookingdom'un tarif kitabı aracılığıyla dünya mutfağının çeşitli lezzetleri keşfedilir. Erişteden (noodles) boba çayına kadar çeşitli yöresel yemeklerin karıştırılması, pişirilmesi ve sunulması mümkündür.
Yemek yaparken hata yaparsam ne olur?
Oyun, hata yapmayı stresli bir durum olarak görmez. Örneğin, zamanlamayı kaçırıp krep çevirmeyi başaramasanız bile, geliştiriciye göre bu durum bir kahkaha ve yeni bir deneme şansı olarak değerlendirilir.
Oyunda sadece yemek pişirmek mi yapılıyor?
Hayır. Oyun üç ana aktivite sunar: Pişirme (tarifleri takip etme), Sunum Sanatı (yemekleri estetik olarak tabağa yerleştirme) ve Mutfak/Şef Kişiselleştirme (mutfağı ve şefi dekore etme).
Oyundaki ASMR sesleri nasıl bir etki yaratıyor?
ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepki) sesleri, sebze doğrama, tıkırtılar ve kaynama gibi mutfak seslerinin yüksek kalitede sunulmasıyla duyguları saran, huzurlu ve rahatlatıcı bir deneyim yaratmayı amaçlar.