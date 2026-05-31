Berkcan Aktürk - 20 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Crashout Crew, forkliftlarla oynanan kaotik bir co-op parti oyunudur.

Oyun, Another Crab’s Treasure ve PEAK geliştiricisi Aggro Crab tarafından yapılıyor.

Her görevde farklı tehlikeler ortaya çıkıyor.

Co-op parti oyunları arasında yer alan Crashout Crew, oyunculara kaotik bir oyun deneyimi sunuyor. PEAK gibi ilgi çekici oyunların geliştiricileri tarafından piyasaya sürülen Crashout Crew, fizik tabanlı oynanışıyla ön plana çıkıyor.

Arkadaşlarınızla birlikte gülmekten bir saniye bile kendinizi alamayacağınız bu oyunda, depoda çalışan işçileri canlandıracaksınız.

Depoda çalışarak sipariş yetiştirin, arkadaşlarınızla birlik olun ve eğlenceli fizik ile birlikte zorlu bir deneyim yaşayın. Aslında oyunun en ilgi çekici yanı burada başlıyor.

Her görevde farklı tehlikelerle karşılaşacaksınız. Meteor yağmurları, arılar, hayaletler ve birçok farklı tehlikeye karşı çözüm üretmelisiniz.

Deponuz sadece bir iş yeri olmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncuların birbiriyle çarpıştığı bir yarış pisti olarak da kullanılabiliyor. Şaka bir yana, karakter kontrolleri oldukça zorlayıcı olduğu için her teslimatta arkadaşlarınıza veya etrafınızdaki objelere çarpma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Crashout Crew Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
İŞLEMCI: Çift Çekirdekli 2.4 GHz

İŞLEMCI: Çift Çekirdekli 2.4 GHz
BELLEK: 4 GB RAM

BELLEK: 4 GB RAM
EKRAN KARTI: GTX 1050 veya AMD eşdeğeri

EKRAN KARTI: GTX 1050 veya AMD eşdeğeri
DIRECTX: Sürüm 12

DIRECTX: Sürüm 12
DEPOLAMA: 1500 MB kullanılabilir alan

DEPOLAMA: 1500 MB kullanılabilir alan
SES KARTI: DirectX Uyumlu Ses Kartı