Crashout Crew
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.46 GB
- Üretici Aggro Crab
Crashout Crew, eğlenceli fizik yapısıyla ön plana çıkan bir co-op parti oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
Crashout Crew, forkliftlarla oynanan kaotik bir co-op parti oyunudur.
- Oyun, Another Crab’s Treasure ve PEAK geliştiricisi Aggro Crab tarafından yapılıyor.
- Her görevde farklı tehlikeler ortaya çıkıyor.
Co-op parti oyunları arasında yer alan Crashout Crew, oyunculara kaotik bir oyun deneyimi sunuyor. PEAK gibi ilgi çekici oyunların geliştiricileri tarafından piyasaya sürülen Crashout Crew, fizik tabanlı oynanışıyla ön plana çıkıyor.
Arkadaşlarınızla birlikte gülmekten bir saniye bile kendinizi alamayacağınız bu oyunda, depoda çalışan işçileri canlandıracaksınız.
Depoda çalışarak sipariş yetiştirin, arkadaşlarınızla birlik olun ve eğlenceli fizik ile birlikte zorlu bir deneyim yaşayın. Aslında oyunun en ilgi çekici yanı burada başlıyor.
Her görevde farklı tehlikelerle karşılaşacaksınız. Meteor yağmurları, arılar, hayaletler ve birçok farklı tehlikeye karşı çözüm üretmelisiniz.
Deponuz sadece bir iş yeri olmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncuların birbiriyle çarpıştığı bir yarış pisti olarak da kullanılabiliyor. Şaka bir yana, karakter kontrolleri oldukça zorlayıcı olduğu için her teslimatta arkadaşlarınıza veya etrafınızdaki objelere çarpma ihtimaliniz oldukça yüksektir.
Crashout Crew Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Çift Çekirdekli 2.4 GHz
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: GTX 1050 veya AMD eşdeğeri
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 1500 MB kullanılabilir alan
- SES KARTI: DirectX Uyumlu Ses Kartı
Sıkça Sorulan Sorular
Crashout Crew nasıl bir oyun?
Crashout Crew, 4 oyuncuya kadar oynanabilen çevrimiçi eşli bir fizik tabanlı lojistik ve parti oyunudur. Amaç, depodaki ürünleri doğru şekilde taşıyıp zamanında sevkiyat yapmaktır.
Kaç kişi oynayabiliyor?
Oyun 1-4 oyuncu destekliyor. Tek başına oynanabilse de asıl deneyim arkadaşlarla çevrimiçi co-op olarak tasarlanmış durumda.
Yerel (split-screen) co-op desteği var mı?
Hayır. Çıkış sürümünde split-screen veya couch co-op desteği bulunmuyor. Oyuncular çevrimiçi lobi sistemi üzerinden arkadaşlarıyla oynuyor.
Oyunda ilerleme sistemi bulunuyor mu?
Evet. Kazandığınız paralarla forkliftlerinizi ve deponuzu geliştirebiliyorsunuz. Ancak kontrat tamamlandığında bu geliştirmeler sıfırlanıyor, böylece her yeni görev farklı bir başlangıç sunuyor.
Oyunda hangi tür yükler taşınıyor?
Normal kutuların yanında arılar, patlayıcılar, örsler, tavuklar ve çeşitli absürt kargolar bulunuyor. Yanlış sevkiyat yapmak veya tehlikeli yükleri düşürmek tüm ekibin işini zorlaştırabiliyor.