CSR Racing, Windows 8.1 üzeri cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi drag yarışı oyunu.

Erkan Calp - 6 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

CSR Racing, sokak aralarında illegal düzenlenen drag yarışlarına katıldığımız bir Windows 8.1 oyunu. Tablet ve bilgisayarımıza ücretsiz indirip oynayabildiğimiz yarış oyununda lisansı alınmış son model spor arabaları kullanıyoruz.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan oldukça popüler bir drag yarışı oyunu olan CSR Racing, uzun bir aradan sonra Windows platformunda karşımıza çıkıyor. Windows 8.1 üzeri tüm cihazınızda oynadığınız oyunlar arasında yarış oyunları da varsa bu popüler yapımı kesinlikle es geçmemeniz gerekir. Hem görselliğiyle hem de oynanışıyla kesinlikle tatmin ediyor.

McLaren, Aston Martin, Bugatti dahil onlarca prestijli araba üreticilerinin şahaserleriyle drag yarışlarına çıkıyoruz. Hedefimiz bize meydan okuyan tüm drag yarışçılarını alt ederek sokakların kralının aslında kim olduğunu göstermek. Tabii ki bu unvana sahip olmak kolay değil. Uzun bir kariyer sürecine giriyoruz ki kariyerimiz boyunca dünyanın en iyi drag yarışçılarıyla kapışmak durumundayız.

Geride bıraktığımız her drag yarışında tecrübemiz artıyor ve karşılaştığımız rakipler de güçleniyor. Daha dişli rakiplerimizi alt etmenin yolu ise düzenli olarak garaja uğrayarak arabamıza performasını arttırıcı yükseltmeler uygulamak. Tabii ki altımıza sıfırdan bir spor araba da çekebiliyoruz. Öte yandan garajda aracımızı boyama ve çıkartmalarla özelleştireme şansına sahibiz.

Araba yarışı oyunu denilince görsellikten sonra akla ilk gelen kontrol sistemidir. Bu oyunda kontroller uzun alışma evresi gerektirecek kadar zor yapılmamış ve drag yarışında dikkat etmemiz gereken en önemli husus vites ne zaman ve nasıl değiştirmemiz gerektiği öğretici ile hafızalarımıza kazınıyor.