CSR Racing
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,910
- DOSYA BOYUTU 434.00 MB
- Üretici Zynga
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CSR Racing, Windows 8.1 üzeri cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi drag yarışı oyunu.
CSR Racing, sokak aralarında illegal düzenlenen drag yarışlarına katıldığımız bir Windows 8.1 oyunu. Tablet ve bilgisayarımıza ücretsiz indirip oynayabildiğimiz yarış oyununda lisansı alınmış son model spor arabaları kullanıyoruz.
Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan oldukça popüler bir drag yarışı oyunu olan CSR Racing, uzun bir aradan sonra Windows platformunda karşımıza çıkıyor. Windows 8.1 üzeri tüm cihazınızda oynadığınız oyunlar arasında yarış oyunları da varsa bu popüler yapımı kesinlikle es geçmemeniz gerekir. Hem görselliğiyle hem de oynanışıyla kesinlikle tatmin ediyor.
McLaren, Aston Martin, Bugatti dahil onlarca prestijli araba üreticilerinin şahaserleriyle drag yarışlarına çıkıyoruz. Hedefimiz bize meydan okuyan tüm drag yarışçılarını alt ederek sokakların kralının aslında kim olduğunu göstermek. Tabii ki bu unvana sahip olmak kolay değil. Uzun bir kariyer sürecine giriyoruz ki kariyerimiz boyunca dünyanın en iyi drag yarışçılarıyla kapışmak durumundayız.
Geride bıraktığımız her drag yarışında tecrübemiz artıyor ve karşılaştığımız rakipler de güçleniyor. Daha dişli rakiplerimizi alt etmenin yolu ise düzenli olarak garaja uğrayarak arabamıza performasını arttırıcı yükseltmeler uygulamak. Tabii ki altımıza sıfırdan bir spor araba da çekebiliyoruz. Öte yandan garajda aracımızı boyama ve çıkartmalarla özelleştireme şansına sahibiz.
Araba yarışı oyunu denilince görsellikten sonra akla ilk gelen kontrol sistemidir. Bu oyunda kontroller uzun alışma evresi gerektirecek kadar zor yapılmamış ve drag yarışında dikkat etmemiz gereken en önemli husus vites ne zaman ve nasıl değiştirmemiz gerektiği öğretici ile hafızalarımıza kazınıyor.
CSR Racing APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,440
- DOSYA BOYUTU 76.00 MB
- Üretici Zynga
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CSR Racing APK Android araba yarışı oyunları arasında ve oldukça popüler. 100'ün üzerinde lisanslı arabayla drag yarışlarına katılıyorsunuz.
CSR Racing APK oynaması ücretsiz, drag yarışlarına odaklanan popüler Android oyunu. Kalkış yarışları olarak da geçen drag yarışlarını sevenler için özel olarak hazırlanmış Android oyunlardan CSR Racing, 130 milyonun üzerinde indirmeyle en çok ilgi gören drag yarış serisi.
CSR Racing APK İndir
CSR Racing APK Android yarış oyunu, giderek daha hızlı rakipler ve araçlar sunan beş bölümlük tek oyunculu mod sunar. Yeni bir bölüme geçmek için yarışmanız ve boss’u yenmeniz gerekir. Her seviyenin boss’unu yendikten sonra dilerseniz yüksek para öneren meydan okuma yarışına girersiniz. Yarışı kazanırsanız boss’un arabasını alırsınız, kaybederseniz önceki boss’dan kazandığınız altın gider. CSR Racing’de diğer yarış oyunlarının aksine direksiyon, fren, hızlanma için kontrol sistemi yoktur. Bunun yerine vites değişimi yaparak aracınızı kontrol edersiniz. Yarışlar, yarışı seçtiğiniz etkinliğe bağlı olarak 400-800 metre mesafede gerçekleşir. Bu etkinlikler üç zorluk düzeyinde tekrarlanabiliyor.
Düzenli yarışlar size sabit kazanç getirir ve çaylak, amatör ve profesyonel olarak ayrılır. Düzenli yarışlarda diğer etkinliklerin aksine herhangi bir seviyedeki aracı kullanabilirsiniz. Yükselmeli yarışlar, kademeli olarak daha fazla para kazandırır ancak arabanızı giderek daha zorlu rakiplerle yarıştırır. Günlük mücadeleler, ödünç aldığınız bir arabayla günde birkaç yapabileceğiniz yarışlardır. Her gün kazanırsanız artan miktarda para veya altın kazanırsınız. Kısıtlı yarışlarda her araçla her yarışa katılamazsınız. Meydan okuma yarışları belli seviyede açılır ve büyük para ödülleri getiren nadir yarışlardır. Belli arabaların yarıştığı ve belli üreticilerin arabalarını seçebildiğiniz ilginç modlar da var.
CSR Racing APK son sürüm özellikleri
- McLaren, Bugatti, Aston Martin, Hennessey ve Koenigsegg gibi dünyanın en prestijli otomobil üreticilerinden 100’den fazla lisanslı araba ile yarışın.
- 5. düzeyi tamamlayın ve dünyanın dört bir yanından ekiple yarışın. Onları yenip uluslararası başarı elde edebilir misiniz?
- Ekipleri yenin ve şehri yönetin. Her boss’u yenin ve sokakların yeni kralı olun.
- Motorunuzu yükseltin, daha yola tutunan lastikler takın ve yarışları daha kısa sürede tamamlayın.
- Arabalarınızı özelleştirin ve havalı özel boyalar, plakalar ve çıkartmalarla yarışlarda dikkat çekin.
CSR Racing
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,180
- DOSYA BOYUTU 78.80 MB
- Üretici Zynga
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CSR Racing, üstün grafikleriyle öne çıkan drag türü araba yarışı oyunudur.
CSR Racing, drag türü araba yarışlarını konu alan bir mobil oyun. Adeta bir konsol kalitesinde grafiklere sahip olan oyun, App Store üzerinde grafikleriyle en çok öne çıkan oyunlardan biri olarak gösteriliyor.
Audi, BMW, Chevrolet, Ford, GM, Mini ve Nissan gibi dünyaca ünlü otomobil markalarına ait lisanslı araçlar mevcut. R8 ile GT-R; Corvette ve M3 model araçların birbirleriyle olan yoğum mücadelelerin bu oyunla eşlik edebilirsiniz. Diğer yandan lastiklerden motor parçalarına kadar araçların birçok yerinde geliştirmeler yapabilir ve seçtiğiniz otomobili kişiselleştirebilirsiniz.
Ücretsiz olmasıyla kullanıcılar arasında bir adım daha öne çıkan CSR Racing, içeriğindeki bazı özellik ve geliştirmeleri ise ücretli olarak sunuyor.
CSR Racing
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 210
- DOSYA BOYUTU 379.00 MB
- Üretici Zynga
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CSR Racing, Windows Phone telefonunuzda oynayabileceğiniz en gerçekçi ve kaliteli grafiklere sahip drag yarışı oyunu.
CSR Racing, Windows Phone telefonunuzda hiçbir ücret ödemeden oynayabileceğiniz en iyi drag yarışı oyunlarından biri; hatta en iyisi diyebilirim. Cihazın donanımını zorlayan enfes görsellerle kalbimizi çalan oyunda dünyanın en prestijli araba üreticilerinin eserleri ile sokaklarda krallık mücadelesi veriyoruz.
Mobilde drag yarışı denilince akla gelen ilk isimlerden CSR Racing, son olarak Windows Phone platformunda karşımıza çıkıyor. Görselleri ve içeriği dikkate aldığımızda oldukça ufak boyutlu olan sokak yarışı oyununda McLaren, Bugatti, Aston Martin başta olmak üzere en güçlü motorlara ve göz kamaştıran tasarıma sahip olan spor arabaları altımıza çekiyor ve illegal düzenlenen yarışlara katılıyoruz.
Kafa kafaya nefes kesen yarışlardan biri olan drag heyecanını mobilde yaşama imkanı sunan CSR Racing oyununda hedefimiz sokakların kralı olmak. Tahmin edeceğiniz üzere bunu başarmak için oldukça uzun süreli kariyer moduna adım atmanız gerekiyor. Kariyeriniz boyunca çok sayıda drag yarışı çıkartacağınızdan işiniz oldukça zor diyebilirim.
Çok basitten zora doğru ilerleyen kariyer modunda kazandığınız yarışların neticesinde aldığınız parayı aracınızı özelleştirmek (kapsamlı bir modifiye beklemeyin.) için kullanabiliyorsunuz. Aracınızı daha çekici kılmak ve güçlendirmek adına garaja kesinlikle adım atmanızı öneririm. Tabii ki garajda kendi aracınızı yenilerken başka bir aracı gözünüze kestirip satın alma şansına da sahipsiniz.
Oyunun kontrol sistemi ise hemen alışılacak tarzda yapılmış. Vites değiştirmek (büyütüp küçültmek) için direksiyon simidinin üzerindeki ok butonlarına dokunuyorsunuz. “Hazır ol, vitesi değiştir” şeklinde yardımcı yazılar sayesinde de zamanlama sorunu yaşamadan son hız ilerleyebiliyorsunuz. Ancak yardımcılar oyunun sadece başında bulunduğundan fazla alışmamanızı tavsiye ederim.