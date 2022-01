CSR Racing APK Android araba yarışı oyunları arasında ve oldukça popüler. 100'ün üzerinde lisanslı arabayla drag yarışlarına katılıyorsunuz.

CSR Racing APK oynaması ücretsiz, drag yarışlarına odaklanan popüler Android oyunu. Kalkış yarışları olarak da geçen drag yarışlarını sevenler için özel olarak hazırlanmış Android oyunlardan CSR Racing, 130 milyonun üzerinde indirmeyle en çok ilgi gören drag yarış serisi.

CSR Racing APK Android yarış oyunu, giderek daha hızlı rakipler ve araçlar sunan beş bölümlük tek oyunculu mod sunar. Yeni bir bölüme geçmek için yarışmanız ve boss’u yenmeniz gerekir. Her seviyenin boss’unu yendikten sonra dilerseniz yüksek para öneren meydan okuma yarışına girersiniz. Yarışı kazanırsanız boss’un arabasını alırsınız, kaybederseniz önceki boss’dan kazandığınız altın gider. CSR Racing’de diğer yarış oyunlarının aksine direksiyon, fren, hızlanma için kontrol sistemi yoktur. Bunun yerine vites değişimi yaparak aracınızı kontrol edersiniz. Yarışlar, yarışı seçtiğiniz etkinliğe bağlı olarak 400-800 metre mesafede gerçekleşir. Bu etkinlikler üç zorluk düzeyinde tekrarlanabiliyor.

Düzenli yarışlar size sabit kazanç getirir ve çaylak, amatör ve profesyonel olarak ayrılır. Düzenli yarışlarda diğer etkinliklerin aksine herhangi bir seviyedeki aracı kullanabilirsiniz. Yükselmeli yarışlar, kademeli olarak daha fazla para kazandırır ancak arabanızı giderek daha zorlu rakiplerle yarıştırır. Günlük mücadeleler, ödünç aldığınız bir arabayla günde birkaç yapabileceğiniz yarışlardır. Her gün kazanırsanız artan miktarda para veya altın kazanırsınız. Kısıtlı yarışlarda her araçla her yarışa katılamazsınız. Meydan okuma yarışları belli seviyede açılır ve büyük para ödülleri getiren nadir yarışlardır. Belli arabaların yarıştığı ve belli üreticilerin arabalarını seçebildiğiniz ilginç modlar da var.

CSR Racing APK son sürüm özellikleri