Honor X40 GT Racing Edition Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi Honor'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Honor X40 GT Racing Edition, hem donanım hem de tasarım açısından dikkatleri üzerine çekti. Akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmak isteyen Honor'un bu cihazı yüksek performansa sahiptir.

Cihaz özellikle görseller konusunda kullanıcılarından tam not alıyor. 144 Hz yenileme hızlı 6.81 inç Full HD + LCD ekrandan oluşuyor. Özellikle oyunlarda akıcı bir performans sergiliyor.

Honor X40 GT Racing Edition Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12 GB LPDDR5

Ön kamera: 16 MP

İşletim sistemi: Android 13

Hızlı şarj desteği: 66W

Ekran: 240 Hz örnekleme hızı, 6.81 inç FHD+ LCD, 144 Hz tazeleme hızı

GPU: Adreno 660

Batarya kapasitesi: 4.800 mAh

Arka kameralar: 2 MP derinlik sensörü, 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera

CPU: 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55, 1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1, 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78

Dahili depolama: 256/512 GB UFS 3.1

Bluetooth: 5.2

İşlemci çekirdekleri: 8

Ön kamera video kaydı: 1080p 30 FPS

Honor X40 GT Racing Edition, Snapdragon 888 işlemciden oluşuyor. Telefonun işlemcisi sayesinde oyunlar problemsiz çalışıyor. Ayrıca cihaz, geniş 12 GB RAM ile desteklenmektedir. 512 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda medya dosyaları ve oyunlar rahatça saklanabilir.

Cihazın tasarımı çok dikkat çekiyor. Özellikle cihazın arka panelindeki dikey şeritler, şık görünmesini sağlıyor. Sportif bir görünüme sahip olan telefonun şeritinin üzerinde “Matrix Al Vision Camera” ibaresi yer alıyor.

Cihaz, 4.800 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahiptir. 66W hızlı şarj desteği sunan cihaz, kullanıcılarına mükemmel deneyim sunuyor. Honor X40 GT Racing Edition, dört kameralı sistemden oluşuyor. 2 MP makro kamera, 16 MP selfie kamera, 50 MP birincil kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Honor X40 GT Racing Edition'ın yan kısmına güvenlik yöntemi olan parmak izi okuyucu entegre edilmiştir. Telefon, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden oluşuyor.

Cihazın 5 nm mimarili yonga seti; 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55, 1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1 (Kryo 680) ve 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78 çekirdeklerinden oluşuyor. Bu çekirdekler, Adreno 660 grafik birimi bünyesinde yer alıyor.

Honor X40 GT Racing Edition Fiyatı

Çinli teknoloji markası, geçen sene X40 GT'yi tanıttı. Honor X40 GT'nin ardından da X40 GT Racing Edition'ın duyurusunu yaptı. Honor'un yeni modeli aslında X40 GT'nin özelliklerine çok benziyor.

21 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıkan Honor X40 GT Racing Edition’ın 256 GB’lık versiyonu, 6.718,41 TL’dir. 512 GB olan versiyonunun fiyatıysa 7.483,11 TL’dir.

Siz bu telefonu, fiyat-performans açısından nasıl değerlendirirsiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.