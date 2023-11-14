Yaşayan En Seksi Erkek Seçilen Patrick Dempsey Kimdir?

People dergisi tarafından her sene “dünyanın en seksi erkeği” seçiliyor. Bu sene de bu unvana Hollywood’un başarılı oyuncularından Patrick Dempsey sahip oldu.

Yarış pilotluğu ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken başarılı ismin hayat hikayesini bizde sizler için ele aldık. Patrick Dempsey kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli gibi birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Patrick Dempsey’in Hayatı

Patrick Dempsey,13 Ocak 1966 tarihinde Amerika’nın Maine Eyaleti’nin Lewiston kentinde doğdu. Ünlü aktörün annesi okul memuru babasıysa sigorta satıcısıdır.

Dempsey, St. Dominic Bölge Lisesi’nde okumuştur. Grey’s Anatomy isimli dizideki Dr. Derek Shepherd karakteriyle Dempsey dikkatleri üzerine çekti. Bu rolle birlikte ünlü yıldız, “McDreamy” lakabıyla anılmaya başladı.

12 yaşında disleksi teşhisi koyulan Dempsey, Jillian Fink ile evlidir. Üç çocuğu olan Dempsey, birçok hayır işine destek vermektedir. Aynı zamanda çevre koruma organizasyonlarına verdiği desteklerle de ünlü yıldız tanınıyor.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ünlü oyuncu geniş hayran kitlesine sahiptir. Patrick Dempsey, 2008 Oscar töreninde gerçekleşen bir röportajda 12 yaşında geçirdiği disleksi hastalığıyla ilgili Barbara Walters’a önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalığıyla ilgili “beni ben yapan” şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Azimli ve başarılı olmasını disleksi hastalığına borçlu olduğunu söylemiştir. Disleksi hastalığından dolayı ünlü oyuncu bazı rollerde senaryoyu ezberlemede zorluk yaşamıştır.

Hatta bazı projelerin seçmelerinde zor seçilmiştir. Fakat ünlü oyuncunun azim ve kararlılığı şu anki konumuna erişmesini sağlamıştır.

Patrick Dempsey Kariyeri

Otomobil yarışlarına tutkusuyla bilinen Patrick Dempsey, birçok farklı projede boy göstermiştir. Genç yaşlarda oyunculuk yapmaya başlayan aktör, romantik komedilerde özellikle dikkatleri üzerine çekmiştir. Televizyon ikonu olarak nitelendirebileceğimiz Dempsey, hokkabazlık kariyeriyle öne çıkmıştır.

Gençken hokkabazlıkla ilgili yeteneklerini geliştirmiştir. Ulusal olarak düzenlenen hokkabazlık yarışmalarında başarı elde etmiştir. Ünlü yıldız, lise yıllarında kayak yapmıştır. Kayakta Maine Eyalet Slalom şampiyonluğuna ulaşmıştır. Dempsey’in oyunculuk kariyeri, liseyi terk ettikten sonra başlamıştır.

Ünlü oyuncu, Dempsey Racing ve Vision Racing Indycar Series ekibinin ortak sahibidir. Otomobil yarışlarına ilgisi olan Patrick Dempsey, “Rolex 24” ve “24 Saat Le Mans” gibi birçok etkinliğe katılmıştır. Dempsey, kendine ait yarış takımı kurmuştur. Bu durumda yarış dünyasında adını duyurmasını sağlamıştır.

Patrick Dempsey Filmleri

Televizyon ikonu Patrick Dempsey’in rol aldığı filmleri şöyle sıralayabiliriz: