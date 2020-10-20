CyberGhost VPN, internet üzerinde anonim olarak gezebilmeniz ve engelli sitelere giriş yapabilmeniz için gerliştirilen güçlü bir VPN programıdır.

Can Çevrim - 3 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

CyberGhost VPN, kişisel verilerinizi ve kimliğinizi gizleyerek internet üzerinde anonim olarak sörf yapabileceğiniz bir VPN programıdır. Aynı zamanda program yardımıyla internet üzerinde uygulanan herhangi bir kısıtlamaya veya yasaklamaya takılmadan istediğiniz tüm web sitelerine sınırsız erişim elde etme şansına da sahipsiniz. Ücretsiz olarak Windows platformuna ek olarak Android ve iOS platformunda da yayınlanan VPN uygulaması, yasaklı sitelere kolaylıkla girme fırsatı veriyor.

SSL şifreleme sistemine dayanan OpenVPN protokolü altında çalışan program, güvenli özel sanal sunucular üzerinde çalışarak tüm veri transferinizi, kişisel bilgilerinizi ve konumunuzu gizler. Bu sayede internet üzerinde anonim olarak sörf yapabilmenize olanak sağlar.

CyberGhost VPN Nasıl Kurulur?

Programı kullanabilmek için kendinize ait kişisel bir kullanıcı hesabı oluşturmanız ve oluşturmuş olduğunuz kullanıcı hesabıyla program üzerinde giriş yapmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak kullanıcı hesabı oluşturabileceğiniz CyberGhost VPN, oldukça kolay bir kayıt adımını kullanıcılara sunmaktadır.

CyberGhost VPN Özellikleri

Oldukça sade, modern ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program üzerinde kendi kullanıcı hesabınızla oturum açmanızın ardından, giriş yapmak istediğiniz ülkeyi veya IP adresini seçerek "Connect to VPN" butonuna tıklayarak gerekli bağlantı ayarlarını yapabilir ve VPN sunucuları üzerine bağlantı kurarak anonim olarak sörf yapmaya başlayabilirsiniz.

Sunucu listesi üzerinden istediğiniz herhangi bir ülke üzerinde yer alan VPN sunucularından bir tanesi seçerek, o ülkenin sunucuları üzerine bağlı bir şekilde internet üzerinde gezebilirsiniz. Bu noktada Türk kullanıcıların Almanya tabanlı sanal sunuculardan bir tanesini seçmeleri çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde internet üzerinde gezinmelerine olanak sağlayacaktır.

VPN sunucularına bağlantı kurmanızın ardından, programın ana ekranı üzerinde yeni IP adresinizi ve o an bulunduğunuz yeni konumu görüntüleyebilirsiniz. Ardından interneti özgürce ve güvenilir bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

İnternet bağlantınızı çok daha güvenli bir hale getiren CyberGhost VPN, otomatik olarak tarayıcı geçmişini ve çerezleri siler, parola doğrulamalarını denetler, yönlendirilmiş e-posta trafiğini izler.

Engelli ve yasaklı sitelere özgürce girebilmek, kişisel bilgi ve veri hırsızlığının önüne geçebilmek, internet güvenliğinizi bir üst düzeye çıkarmak ve anonim olarak gezinmek isteyen tüm internet kullanıcılarına etkili bir çözüm sunmaktadır.

En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları