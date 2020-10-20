CyberGhost VPN
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 356,390
- DOSYA BOYUTU 1 MB
- Üretici CyberGhost SRL
-
CyberGhost VPN, internet üzerinde anonim olarak gezebilmeniz ve engelli sitelere giriş yapabilmeniz için gerliştirilen güçlü bir VPN programıdır.
CyberGhost VPN, kişisel verilerinizi ve kimliğinizi gizleyerek internet üzerinde anonim olarak sörf yapabileceğiniz bir VPN programıdır. Aynı zamanda program yardımıyla internet üzerinde uygulanan herhangi bir kısıtlamaya veya yasaklamaya takılmadan istediğiniz tüm web sitelerine sınırsız erişim elde etme şansına da sahipsiniz. Ücretsiz olarak Windows platformuna ek olarak Android ve iOS platformunda da yayınlanan VPN uygulaması, yasaklı sitelere kolaylıkla girme fırsatı veriyor.
SSL şifreleme sistemine dayanan OpenVPN protokolü altında çalışan program, güvenli özel sanal sunucular üzerinde çalışarak tüm veri transferinizi, kişisel bilgilerinizi ve konumunuzu gizler. Bu sayede internet üzerinde anonim olarak sörf yapabilmenize olanak sağlar.
CyberGhost VPN Nasıl Kurulur?
Programı kullanabilmek için kendinize ait kişisel bir kullanıcı hesabı oluşturmanız ve oluşturmuş olduğunuz kullanıcı hesabıyla program üzerinde giriş yapmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak kullanıcı hesabı oluşturabileceğiniz CyberGhost VPN, oldukça kolay bir kayıt adımını kullanıcılara sunmaktadır.
CyberGhost VPN Özellikleri
Oldukça sade, modern ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program üzerinde kendi kullanıcı hesabınızla oturum açmanızın ardından, giriş yapmak istediğiniz ülkeyi veya IP adresini seçerek "Connect to VPN" butonuna tıklayarak gerekli bağlantı ayarlarını yapabilir ve VPN sunucuları üzerine bağlantı kurarak anonim olarak sörf yapmaya başlayabilirsiniz.
Sunucu listesi üzerinden istediğiniz herhangi bir ülke üzerinde yer alan VPN sunucularından bir tanesi seçerek, o ülkenin sunucuları üzerine bağlı bir şekilde internet üzerinde gezebilirsiniz. Bu noktada Türk kullanıcıların Almanya tabanlı sanal sunuculardan bir tanesini seçmeleri çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde internet üzerinde gezinmelerine olanak sağlayacaktır.
VPN sunucularına bağlantı kurmanızın ardından, programın ana ekranı üzerinde yeni IP adresinizi ve o an bulunduğunuz yeni konumu görüntüleyebilirsiniz. Ardından interneti özgürce ve güvenilir bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
İnternet bağlantınızı çok daha güvenli bir hale getiren CyberGhost VPN, otomatik olarak tarayıcı geçmişini ve çerezleri siler, parola doğrulamalarını denetler, yönlendirilmiş e-posta trafiğini izler.
Engelli ve yasaklı sitelere özgürce girebilmek, kişisel bilgi ve veri hırsızlığının önüne geçebilmek, internet güvenliğinizi bir üst düzeye çıkarmak ve anonim olarak gezinmek isteyen tüm internet kullanıcılarına etkili bir çözüm sunmaktadır.
CyberGhost VPN APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,206
- DOSYA BOYUTU 33.2 MB
- Üretici CyberGhost SRL
-
CyberGhost VPN APK, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir güvenlik uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- CyberGhost, dünya çapında 100'den fazla ülkede binlerce sunucuya sahip geniş bir ağ sunar.
- Uygulama, kullanıcıların akış hizmetlerine (Netflix, Hulu, BBC iPlayer vb.) kolayca erişebilmesi için coğrafi kısıtlamaları aşmada optimize edilmiş özel sunucular sunar.
- CyberGhost, tek dokunuşla hızlı bağlantı kurma imkanı ile kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
CyberGhost VPN kullanıcılara internette anonim gezinti ve yasaklı sitelere giriş yapabilme imkanı veren bir VPN uygulaması. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon veya tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir engelli sitelere giriş uygulaması olan CyberGhost VPN temel olarak internet trafiğinizi farklı coğrafi konumda yer alan bir bilgisayarın üzerine yönlendiriyor ve internet sitelerine bu farklı bilgisayar üzerinden erişim yapmanızı mümkün kılıyor.
Bu sayede internet siteleri ip numaranıza erişemiyor ve kişiel bilgileriniz tehlike altına girmiyor.
CyberGhost VPN İndir Android
CyberGhost VPN ile engellenen Twitter ve YouTube gibi sitelere erişebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz program herhangi bir veri trafiği limitine de sahip değil. CyberGhost VPN'in ücretsiz versiyonu 23 farklı VPN sunucusuna erişebilmenizi mümkün kılıyor. Aylık ödeme tabanlı Premium versiyonundaki fark ise sunucu sayısının 300'e çıkması ve daha yüksek bağlantı hızı.
CyberGhost VPN sizin hakkınızda kişisel bilgiler toplamıyor, rehberinize veya diğer hassas bilgilere erişmiyor. Uygulama internet kullanımızla ilgili kayıt da tutmuyor. Bu da CyberGhost VPN'i bankacılık işlemleri gibi işlemler için ideal bir seçenek yapıyor.
CyberGhost VPN sizi hacker saldırılarından, bağlantınızın izlenmesinden koruyor, sansürleri kırmanıza yardımcı oluyor.
Sıkça Sorulan Sorular
CyberGhost VPN'in deneme sürümü veya ücretsiz kullanımı var mı?
Uygulama genellikle premium bir hizmettir, ancak Google Play sayfasında zaman zaman ücretsiz deneme süresi (Free Trial) seçeneği sunulmaktadır. Bu deneme süresi genellikle tüm özelliklere erişim sağlar.
VPN, eş zamanlı olarak kaç cihazda kullanılabilir?
CyberGhost genellikle 7 adede kadar eş zamanlı bağlantı sunar. Bu, kullanıcıların tek bir abonelikle telefonlarını, bilgisayarlarını ve diğer cihazlarını aynı anda koruyabileceği anlamına gelir.
Uygulama, hangi şifreleme ve güvenlik protokollerini kullanır?
Uygulama, askeri düzeyde kabul edilen AES 256-bit şifreleme kullanır ve güvenlik protokolü olarak modern ve hızlı WireGuard ile güvenilir OpenVPN protokollerini destekler.
CyberGhost, veri toplama ve gizlilik konusunda nasıl bir politika izliyor?
Şirket, kullanıcıların internet etkinliği, IP adresleri veya bağlantı zaman damgaları dahil olmak üzere hiçbir kullanıcı günlüğünü tutmadığını (No-Logs Policy) taahhüt eder.
"Optimize Edilmiş Akış Sunucuları" ne anlama geliyor?
Bu sunucular, belirli akış platformlarının (Netflix, Hulu vb.) coğrafi kısıtlamalarını aşmak ve yüksek hızlı, kesintisiz yayın deneyimi sağlamak için özel olarak ayarlanmış ve sürekli kontrol edilen sunuculardır.
CyberGhost VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,560
- DOSYA BOYUTU 0.4 MB
- Üretici CyberGhost SRL
-
CyberGhost VPN, iOS cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz güvenilir bir VPN uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, kullanıcıların akış hizmetlerine (Netflix, Hulu, BBC iPlayer vb.) kolayca erişebilmesi için coğrafi kısıtlamaları aşmada optimize edilmiş özel sunucular sunar.
- CyberGhost, tek dokunuşla hızlı bağlantı kurma imkanı ile kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
- CyberGhost, dünya çapında 100'den fazla ülkede binlerce sunucuya sahip geniş bir ağ sunar.
CyberGhost VPN, iOS kullanıcıların iPhone ve iPad cihazları üzerinde internette anonim olarak gezinebilmelerine, halka açık WiFi bağlantılarını kullanırken ortaya çıkabilecek olan veri hırsızlıklarının önüne geçebilecekleri ve engelli sitelere özgürce girebilecekleri güvenilir bir VPN uygulamasıdır.
IP adresinizi gizleyen uygulama o an bulunduğunuz konumu da tamamen gizlemekte ve herhangi biri veya üçüncü parti yazılımlar tarafından konumunuzun takip edilmesini önlemektedir.
Uygulama otomatik olarak CyberGhost ağı üzerinde yer alan sanal sunucular üzerine bağlantı kurarak tüm veri trafiğinizi sizin için otomatik olarak şifreler ve bu verilerin veya içeriklerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olur. Özellikle herkese açık yerel ağlar üzerinde WiFi aracılığıyla internete bağlanıyorsanız, takip edilmemek ve kişisel verilerinizin güvenliği için CyberGhost'u kullanmanızı öneririm.
CyberGhost İndir
Ayrıca meraklı gözlerden uzak durmak ve erişime engelli web sitelerine giriş yapmak için de kullanabileceğiniz uygulama, IPSec ile birlikte L2TP VPN protokolü ve ayrık şifreleme teknolojisini kullanmaktadır.
Sadece birkaç kaydırma hareketi yardımıyla o an Fransa, Almanya, Amerika veya dünya genelinde 20'den fazla ülke üzerinde yer alan VPN sunucularından bir tanesine bağlantı kurarak, anonim olarak internet üzerinde gezebilirsiniz.
Çevrimiçi güvenliğine ve gizliliğine önem veren kullanıcılar için oldukça güvenilir ve etkili bir çözüm sunan CyberGhost VPN ile sınırsız ve özgür internetin keyfini çıkarabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
VPN, eş zamanlı olarak kaç cihazda kullanılabilir?
CyberGhost genellikle 7 adede kadar eş zamanlı bağlantı sunar. Bu, kullanıcıların tek bir abonelikle telefonlarını, bilgisayarlarını ve diğer cihazlarını aynı anda koruyabileceği anlamına gelir.
Uygulama, hangi şifreleme ve güvenlik protokollerini kullanır?
Uygulama, askeri düzeyde kabul edilen AES 256-bit şifreleme kullanır ve güvenlik protokolü olarak modern ve hızlı WireGuard ile güvenilir OpenVPN protokollerini destekler.
CyberGhost, veri toplama ve gizlilik konusunda nasıl bir politika izliyor?
Şirket, kullanıcıların internet etkinliği, IP adresleri veya bağlantı zaman damgaları dahil olmak üzere hiçbir kullanıcı günlüğünü tutmadığını (No-Logs Policy) taahhüt eder.
"Optimize Edilmiş Akış Sunucuları" ne anlama geliyor?
Bu sunucular, belirli akış platformlarının (Netflix, Hulu vb.) coğrafi kısıtlamalarını aşmak ve yüksek hızlı, kesintisiz yayın deneyimi sağlamak için özel olarak ayarlanmış ve sürekli kontrol edilen sunuculardır.
CyberGhost VPN'in deneme sürümü veya ücretsiz kullanımı var mı?
Uygulama genellikle premium bir hizmettir, ancak Google Play sayfasında zaman zaman ücretsiz deneme süresi (Free Trial) seçeneği sunulmaktadır. Bu deneme süresi genellikle tüm özelliklere erişim sağlar.