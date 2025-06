Date or Destiny: Kiss or Miss

Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen Date or Destiny: Kiss or Miss, etkileşimli bir hikayeye sahip olan simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz Date or Destiny: Kiss or Miss, aşk dolu bir maceraya yön verdiğiniz simülasyon oyunudur. Aslında tam anlamıyla bir filmi yönettiğiniz bu oyunda, karşılaştığınız her şey hakkında karar vermeli ve hikayenin gidişatını belirlemelisiniz.

Erik Games tarafından geliştirilen Date or Destiny: Kiss or Miss, evden kovulmuş genç bir adamı konu almaktadır. Kaan adındaki karakterimizin kontrolünü elinize alın, belirsizliklerle dolu olan şehir hayatını yönetin ve her kararınızla Kaan'ı bambaşka bir yola sokun.

Kızlarla tanışın, ilginç işlere başvurun veya hayatınızın aşkını aramaya çalışın. Sadece ücretli versiyonu değil, aynı zamanda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir demo sürümü de bulunmaktadır. Hikayenin bir kısmını oynayabileceğiniz bu demo sürümünde oyunu az da olsa deneyimleyebilir ve seçimlerin yüzde yüz etki ettiği bu simülasyonu deneyimleyebilirsiniz.

Date or Destiny: Kiss or Miss İndir

Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen bu oyun, aynı zamanda hem sinematik hem de seslendirme tarafında Türkçe olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı kapsamlı bir hikayesi olmasa da, seçimlerinizle farklı sonlara ulaşabileceksiniz.

Siz de Date or Destiny: Kiss or Miss indirin ve Kaan'ın kaderini seçimlerinizle belirleyin!

Date or Destiny: Kiss or Miss Sistem Gereksinimleri