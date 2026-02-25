DDS x Narcos, ABD ve Meksika'da geçen bir suç simülatörüdür. Kendi uyuşturucu ağınızı kuracak, üretim yapacak ve kara para aklamaya çalışacaksınız!

Berkcan Aktürk - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, Narcos ve Narcos: Mexico dizilerinden tanıdığımız karakterler ve bölgelerle derin bir bağ kurmaktadır.

Sadece üretim değil, aynı zamanda ürünlerin Meksika'dan ABD sınırına gizlice sokulması (smuggling) üzerine kurulu yeni mekanikler içerir.

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması (money laundering) için paravan işletmeler kurma ve yönetme özelliği bulunmaktadır.

Popüler dizi Narcos'tan esinlenen DDS x Narcos, 1980'lerde geçen bir suç simülasyonudur. Uyuşturucu baronlarına karşı mücadele vereceğiniz bu oyunda, CIA ajanı olarak oynayacaksınız. Suç hayatını konu alan bu hikayede, Meksika ve ABD'de faaliyetlerinizi sürdüreceksiniz.

CIA ajanı olduğunuzu söylesek de işler tam olarak öyle değildir. Gözden düşen karakteriniz, giderek bir uyuşturucu satıcısına dönüşür ve yasadışı ürün kaçakçılığına başlar.

Diğer simülasyon oyunlarına kıyasla daha kapsamlı bir hikayeye ev sahipliği yapan DDS x Narcos, gerçekçi üretim süreçlerini oyunculara sunuyor. Farklı eyaletler arasında gidip gelecek, kara para aklayacak ve gerçek bir suçlu rolünü üstleneceksiniz.

DDS x Narcos İndir

İşlerinizi gitgide büyütmek istiyorsanız, kazandığınız paralarla yeni sığınaklar satın almalı ve nüfusunuzu artırmalısınız. Üretim kısmını sorunsuz atlattıysanız, artık işler malınızı güvende tutma tarafında doğru eğrilir. Ardından siparişleri sorunsuz teslim etme işlemi başlar.

Hem ABD hem de Meksika'da hüküm süren bir suçluyu canlandırdığınız DDS x Narcos'u indirin ve siz de kendi suç şebekenizi oluşturun!

DDS x Narcos Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit) or newer

Windows 10 (64-bit) or newer İŞLEMCI: Inter Core i7-6700

Inter Core i7-6700 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GeForce GTX 1650

Nvidia GeForce GTX 1650 DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan

15 GB kullanılabilir alan SES KARTI: DirectX Compatible