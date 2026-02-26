Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 41.99 GB
- Üretici Blizzard Entertainment, Inc.
-
Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition, klasik Diablo 2'nin iyileştirilmiş bir versiyonudur. Görsel, içerik ve sınıf açısından iyileştirilen bu oyunda, mükemmel bir RPG deneyimi yaşayacaksınız.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, orijinal 2D grafik motorunun üzerine inşa edilmiş tamamen yeni bir 3D grafik motoru kullanır.
- Orijinal oyunun en büyük zorluklarından biri olan eşya depolama sorunu, bu sürümde çözülmüştür.
- Infernal Edition dahil tüm sürümlerde çapraz ilerleme desteği mevcuttur.
Orijinal 2D Diablo 2'nin iyileştirilmiş versiyonu olan Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition, 3D grafik motoruyla karşımıza çıkıyor. 4K çözünürlük desteği sunan ve neredeyse tüm özelliklerde iyileştirmelere sahip olan Diablo 2: Resurrected, 8 farklı sınıfı içerisinde barındırıyor.
8 farklı sınıf arasından istediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve cehennemdeki yaratıkları yok edebilirsiniz. Karakterinizi her adımda geliştirin, yeni seviyeler kazanın ve güçlü öğeler edinin.
Alışılmış sınıfların haricinde Kara Büyücü gibi yeni sınıflar da Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition'da bulunmaktadır. Sadece topladığınız öğelerle değil, aynı zamanda karakter yeteneklerinde de ustalaşmalısınız. Toplamda 200'den fazla karakter yeteneğinde ustalaşabilir ve tüm canavarları alt edebilirsiniz.
Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition İndir
Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition, baştan tasarlanmadı. İkonik ruhtan vazgeçilmeyen bu oyun, güçlü iyileştirmelerle yenilenmiştir. Karmaşık yapı, hatalar, görsellik ve aklınıza gelebilecek her şey klasik oyuna doğru orantılı bir şekilde geliştirilmiştir.
Diablo evrenine hakim olan oyuncular için mükemmel bir deneyim sunan Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition'ı indirerek, siz de cehennem ordularını ezip geçebilirsiniz.
Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10
- İŞLEMCI: Intel® Core i3-3250/AMD FX-4350
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 43 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
"Infernal Edition" içeriğinde neler var?
Bu özel sürüm; ana oyunu, genişleme paketini ve Diablo temalı özel kozmetik öğeleri (kanatlar, evcil hayvanlar veya özel zırh setleri) içerir. Ayrıca genellikle Blizzard'ın diğer oyunları (Diablo IV gibi) için ek dijital bonuslar sunar.
Oyunun çevrimiçi (Online) durumu nasıl?
Oyun, modern Battle.net sunucuları üzerinden çalışmaktadır. 2026 yılı itibarıyla "Ladder" (sıralama) sezonları düzenli olarak güncellenmekte ve oyuncu topluluğu aktif ticaret/iş birliği faaliyetlerine devam etmektedir.
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Evet, Diablo II: Resurrected resmi olarak Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunmaktadır. Bu, serinin tarihinde Türkçe dil desteği alan ilk büyük yapımlardan biridir.
Sistem gereksinimleri modern bilgisayarları zorlar mı?
Oyun iyi optimize edilmiştir ancak 4K ve yüksek ayarlarda oynamak için orta-üst segment bir donanım gerektirir. Stabil bir deneyim için 16 GB RAM ve GTX 1060 / RX 5500 XT seviyesinde bir ekran kartı önerilmektedir.
Çevrimdışı (Offline) oynanabilir mi?
Evet, oyunun tek oyunculu modu tamamen çevrimdışı oynanabilir. Ancak karakterinizi çevrimiçi sunuculara taşımak veya sıralamalara girmek isterseniz bir internet bağlantısı ve Battle.net oturumu zorunludur.