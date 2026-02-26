Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition, klasik Diablo 2'nin iyileştirilmiş bir versiyonudur. Görsel, içerik ve sınıf açısından iyileştirilen bu oyunda, mükemmel bir RPG deneyimi yaşayacaksınız.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, orijinal 2D grafik motorunun üzerine inşa edilmiş tamamen yeni bir 3D grafik motoru kullanır.

Orijinal oyunun en büyük zorluklarından biri olan eşya depolama sorunu, bu sürümde çözülmüştür.

Infernal Edition dahil tüm sürümlerde çapraz ilerleme desteği mevcuttur.

Orijinal 2D Diablo 2'nin iyileştirilmiş versiyonu olan Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition, 3D grafik motoruyla karşımıza çıkıyor. 4K çözünürlük desteği sunan ve neredeyse tüm özelliklerde iyileştirmelere sahip olan Diablo 2: Resurrected, 8 farklı sınıfı içerisinde barındırıyor.

8 farklı sınıf arasından istediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve cehennemdeki yaratıkları yok edebilirsiniz. Karakterinizi her adımda geliştirin, yeni seviyeler kazanın ve güçlü öğeler edinin.

Alışılmış sınıfların haricinde Kara Büyücü gibi yeni sınıflar da Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition'da bulunmaktadır. Sadece topladığınız öğelerle değil, aynı zamanda karakter yeteneklerinde de ustalaşmalısınız. Toplamda 200'den fazla karakter yeteneğinde ustalaşabilir ve tüm canavarları alt edebilirsiniz.

Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition İndir

Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition, baştan tasarlanmadı. İkonik ruhtan vazgeçilmeyen bu oyun, güçlü iyileştirmelerle yenilenmiştir. Karmaşık yapı, hatalar, görsellik ve aklınıza gelebilecek her şey klasik oyuna doğru orantılı bir şekilde geliştirilmiştir.

Diablo evrenine hakim olan oyuncular için mükemmel bir deneyim sunan Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition'ı indirerek, siz de cehennem ordularını ezip geçebilirsiniz.

Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10

Windows® 10 İŞLEMCI: Intel® Core i3-3250/AMD FX-4350

Intel® Core i3-3250/AMD FX-4350 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850

Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 43 GB kullanılabilir alan