Valve’ın geliştirme aşamasında olmasına rağmen oynanabilen yeni oyunu Deadlock pek çok kişi tarafından beğenildi. Steam’de anlık olarak en çok oynanan oyunlardan biri olan Deadlock, çıkış yapmamasına rağmen nasıl bu kadar çok kişi tarafından oynanabiliyor? Biz de bu yazımızda Deadlock nasıl oynanır, Deadlock davetiyesi nasıl alınır izah edeceğiz.

Deadlock henüz çıkış yapmış, bitmiş ve tamamlanmış bir oyun değil ancak geliştirici Valve, oyun tamamlanmamış olmasına rağmen Deadlock’u pek çok kişiye sunmaktan geri durmadı. Oyuncuların geri dönüşlerini almak ve topluluk ile birlikte geliştirmeye devam etmek isteyen Valve oyunun adeta kulaktan kulağa yayılmasını istiyor gibi.

Valve ilk başta bazı oyunculara ve yayıncılara Deadlock’un kodunu göndermiş ve davetiye usulü ile diğer oyunculara aktarma izni vermiş. Kısa süre içerisinde pek çok kişiye Deadlock davetiyesi gitti ve binlerce oyuncu oyuna akın etti. Peki siz hala Deadlock davetiyesi almadınız mı? Sizin için birkaç yöntemden bahsedeceğiz. Böylece siz de Deadlock davetiyesi alabileceksiniz ve oyunu oynamaya başlayacaksınız.

Deadlock Davetiyesi Nasıl Alınır?

Arkadaşlarınızdan rica etmek

Deadlock topluluk sayfasını kontrol etmek

Deadlock Reddit sayfasına göz atmak

Arkadaşlarınızdan Rica Etmek

Deadlock davetiyesi almanın en hızlı, kolay ve güvenli yolu bir arkadaşınızdan rica etmektir elbette. Eğer bir arkadaşınızın Deadlock oynadığını görürseniz ya da duyarsanız ona mesaj atarak Deadlock davetiyesi göndermesini talep edebilirsiniz. Çok basit ve kolay bir işlem olduğu için sizi reddedeceğini pek sanmıyoruz.

Deadlock Topluluk Sayfasını Kontrol Etmek

Eğer halihazırda Deadlock oynayan arkadaşınız yoksa Deadlock Steam topluluk sayfasını kontrol etmenizde fayda var. Burada oyuncular birbirine Deadlock davetiyesi gönderebiliyor. Başlıklar altında gezinerek size davetiye yollayacak birilerini bulabilirsiniz. Bu noktada dikkatli olmalısınız çünkü pek çok dolandırıcı da buraları mesken etmiş durumda. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.

Deadlock Reddit Sayfasına Göz Atmak

Oyunu oynayan arkadaşınız yoksa ve Deadlock Steam Topluluk Sayfasından da bir şey bulamadıysanız Deadlock Reddit sayfasına bakabilirsiniz. Tıpkı Steam topluluk sayfası gibi burada da insanlarla iletişime geçerek Deadlock davetiyesi alabilmeniz mümkün. Dolandırıcılığa karşı burada da dikkatli olmanız önemli.

Deadlock Davetiyesi Gönderme Nasıl Yapılır?

Deadlock davetiyesi aldınız ve arkadaşlarınız sizin gibi uğraşsın istemiyor musunuz? Oyunun daha fazla kişiye ulaşmasını mı istiyorsunuz? O zaman siz de insanlara Deadlock davetiyesi göndermeye başlayabilirsiniz. Deadlock davetiyesi göndermek çok basittir. Birkaç adımda bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle oyunu yükleyin.

Ardından oyunu açın.

Ana menüde, sağ alt tarafında bulunan Arkadaşlarınızı Davet Edin yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada kime yollamak istiyorsanız seçin ve daveti yollayın.

Davetler 1-2 gün içerisinde yollanmış olacak.

Daha önce buna benzer bir durumu DotA 2'de de görmüştük. Oyun henüz beta aşamasındayken herkes DotA 2 beta key arıyordu. Hatta bu keyler ücretli bir şekilde satılabiliyordu ve kara borsa durumu söz konusuydu. Neyse ki yapımcı Valve oyunu insanlar arasında yaymanın daha güvenli ve etkili bir yolunu bulmuşa benziyor. Bakalım Deadlock DotA 2 kadar başarılı bir oyun olabilecek mi?

Deadlock oynama, Deadlock davetiyesi yollama ve alma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunu oynadınız mı? Deadlock davetiyesi almak ister miydiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.