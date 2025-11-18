Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan e-Diyanet uygulaması, İslam dinine mensup olan kullanıcılar için tasarlanan yardımcı bir uygulamadır.

⚡ Önemli Bilgiler e-Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi ve kapsamlı mobil uygulamasıdır.

Uygulama, Namaz Vakitleri (konuma özel, ezan bildirimleri ve kıble yönü), Kur'an Akademi (metin, meal, tefsir, hatim takibi) ve Fetva (binlerce fetvaya erişim ve Diyanet Fetva hattına doğrudan soru sorma imkanı) gibi üç temel ve geniş modülü bünyesinde barındırır.

Uygulama, İbadetler, Aile Hayatı, Gençlik ve Ahlak gibi konularda Dini Rehberlik hizmetleri sunar.

Günlük ibadetlerinizi kolaylaştırmak ve dini bilgilerinizi artırmak için kullanabileceğiniz e-Diyanet uygulaması, sunduğu kapsamlı içeriklerle ön plana çıkıyor. Sadece namaz vakitleri gibi basit bilgileri değil, aynı zamanda hadisler, dini rehberler, yakındaki camiiler ve çeşitli eğitim içerikleri gibi farklı noktalarda da yardımcı olmaktadır.

Dini konularda rehberlik hizmeti veren e-Diyanet APK, İslam dininin her konusuna değinmektedir. Dualar, aile hayatı, gençlik veya ahlak gibi konularda hem din hem de kişisel açıdan bilgi vermektedir.

Konumuza özel olarak doğru ve güvenilir namaz vakitlerine erişebilirsiniz. Ezanla birlikte bildirim alabilir, kıble yönünü öğrenebilir ve imsakiyelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kandil ve bayram günleri gibi özel tarihlerin bilgilerine de erişebilirsiniz.

e-Diyanet İndir

Uygulama, her yaşa uygun eğitim içerikleri de sunmaktadır. Kuran eğitimi, hafızlık çalışmaları, ilmihal ve diğer eğitimlere göz atarak istediğiniz herhangi bir eğitime katılabilirsiniz.

Eğer siz de İslam dinine mensupsanız, e-Diyanet indirin ve ihtiyacınız olan tüm dini bilgilere erişin!

e-Diyanet Uygulaması Özellikleri

Android için resmi Diyanet uygulaması

Güvenilir namaz vakitleri

Entegre çalışan kıble bulucu

Eğitim içerikleri

Kullanıcı dostu arayüz

Dini konularda rehberlik hizmeti

Çoklu dil desteği