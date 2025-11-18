e-Diyanet
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan e-Diyanet uygulaması, İslam dinine mensup olan kullanıcılar için tasarlanan yardımcı bir uygulamadır.
⚡ Önemli Bilgiler
- e-Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi ve kapsamlı mobil uygulamasıdır.
- Uygulama, Namaz Vakitleri (konuma özel, ezan bildirimleri ve kıble yönü), Kur'an Akademi (metin, meal, tefsir, hatim takibi) ve Fetva (binlerce fetvaya erişim ve Diyanet Fetva hattına doğrudan soru sorma imkanı) gibi üç temel ve geniş modülü bünyesinde barındırır.
- Uygulama, İbadetler, Aile Hayatı, Gençlik ve Ahlak gibi konularda Dini Rehberlik hizmetleri sunar.
Günlük ibadetlerinizi kolaylaştırmak ve dini bilgilerinizi artırmak için kullanabileceğiniz e-Diyanet uygulaması, sunduğu kapsamlı içeriklerle ön plana çıkıyor. Sadece namaz vakitleri gibi basit bilgileri değil, aynı zamanda hadisler, dini rehberler, yakındaki camiiler ve çeşitli eğitim içerikleri gibi farklı noktalarda da yardımcı olmaktadır.
Dini konularda rehberlik hizmeti veren e-Diyanet APK, İslam dininin her konusuna değinmektedir. Dualar, aile hayatı, gençlik veya ahlak gibi konularda hem din hem de kişisel açıdan bilgi vermektedir.
Konumuza özel olarak doğru ve güvenilir namaz vakitlerine erişebilirsiniz. Ezanla birlikte bildirim alabilir, kıble yönünü öğrenebilir ve imsakiyelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kandil ve bayram günleri gibi özel tarihlerin bilgilerine de erişebilirsiniz.
Uygulama, her yaşa uygun eğitim içerikleri de sunmaktadır. Kuran eğitimi, hafızlık çalışmaları, ilmihal ve diğer eğitimlere göz atarak istediğiniz herhangi bir eğitime katılabilirsiniz.
e-Diyanet Uygulaması Özellikleri
- Android için resmi Diyanet uygulaması
- Güvenilir namaz vakitleri
- Entegre çalışan kıble bulucu
- Eğitim içerikleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Dini konularda rehberlik hizmeti
- Çoklu dil desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama namaz vakitlerini ne kadar doğru ve güvenilir sunuyor?
Uygulama, T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirildiği için, konumunuza özel, doğru ve güvenilir namaz vakitlerini resmi kaynaklardan sağlar. Ancak, bazı kullanıcı yorumlarında bildirim ve vakit takibi özelliklerinin işleyişiyle ilgili teknik sorunlar olduğu belirtilmiştir.
Kur'an-ı Kerim okuma ve takibi için hangi özellikler mevcut?
Uygulama, Kur'an-ı Kerim'in metnini mushaf görünümü ile sunar. Aynı zamanda tefsir ve meal okuma, okuma/dinleme seçenekleri ve hatim takibi yapma imkanı da sunmaktadır.
Uygulama yakın çevremdeki dini merkezleri bulabiliyor mu?
Evet. "Yakınımdaki Merkezler" modülü sayesinde kullanıcılar, yakındaki Camiler (ve özelliklerini), Diyanet Aile Danışma ve Rehberlik Bürolarını ve Gençlik Merkezlerini harita üzerinden kolayca bulabilirler.
Uygulamada çocuklar veya gençler için özel içerikler var mı?
Evet. Uygulama, Elif-Bâ eğitimi, hafızlık çalışmaları ve ilmihal gibi eğitim içerikleri sunar. Ayrıca takvim bölümünde çocuklar için hazırlanmış eğitici takvim sayfaları da mevcuttur.
Uygulama veri güvenliği açısından nasıl bir beyanda bulunuyor?
Geliştirici, uygulamanın üçüncü taraflarla veri paylaşmadığını beyan etmiştir. Uygulama, veri güvenliği ve gizliliğinin geliştiricinin önceliği olduğunu belirtmektedir, ancak Google Play'deki beyan kısmında uygulamanın veri toplamadığı bilgisi yer almaktadır.