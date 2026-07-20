Eclipse Strike: FPS Combat, her öldürdüğünüz düşmanda silahınızın yükseldiği bir Android FPS oyunudur. Stratejinizi uyarlayın, son silaha ulaşın ve maçı kazanın!

Tunahan Karakış - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda her eleme, sizi silah sıralamasında bir üst basamağa taşıyor; yani ilerleme tamamen çatışma başarınıza bağlı.

Hızlı tempo, dar alanlar ve sürekli değişen silahlar nedeniyle refleks kadar doğru pozisyon alma da çok önem taşıyor.

Son silaha ulaşan ve son yok etmeyi gerçekleştiren ilk oyuncu maçı kazanıyor.

Eclipse Strike: FPS Combat, her elemeyi silah basamağında bir adım yukarı taşıyan bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyuncular an itibarıyla bu yapımı Android cihazlarında deneyebiliyorlar. CS serisini oynayan oyuncuların Eclipse Strike: FPS Combat'ı da beğenmesi yüksek ihtimal. Zira oyunda CS'yi andıran grafikler ve haritalar da yer alıyor.

Eclipse Strike: FPS Combat APK İndir

Geliştiricilerin paylaştığı bilgilere göre Eclipse Strike: FPS Combat, tempolu bir arena nişancı oyununun sahip olması gereken tüm dinamik mekaniklere sahip. Bunu biraz daha açacak olursak hızlı tempolu maçlar, taktiksel harita yerleşimleri ve sabit silah ilerlemesi gibi detaylar oyunda mevcut.

Oyuna arenada belirli bir silah sırasıyla ve en alt basamaktan başlayacaksınız. Burada yapmanız gereken şey aslında oldukça basit: rakiplerinizi eleyerek basamakları tırmanmak ve kazanmak. Bunun için ilk olarak çevre bilincine sahip olmanız ve karşınıza çıkan rakipleri hızlıca elemeniz gerekiyor. Bunu yaparken dar köşeler, orta menzilli düellolar ve sürekli değişen silah türleri gibi durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde elenebilirsiniz.

Tabii rekabetçi nişancı oyunlarının olmazsa olmazı konumlandırma ve refleks bu yapımda da fazlasıyla önemli. Değişen cephaneliğe ayak uydurarak kendinize haritada güvenli bir avantaj sağlamanız gerekiyor. Burada ilk aşamadaki silahla başlayıp zaman geçtikçe ve rakipleri eledikçe daha farklı silah kategorilerine geçiş yapabilirsiniz.