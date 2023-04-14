CS GO Konsol Açma Nasıl Yapılır?

Counter-Strike: Global Offensive (CS GO) konsol açma işlemi nasıl yapılır sorusu, bazı komutlar uygulayarak oyun deneyimini iyileştirmek isteyen pek çok oyuncu tarafından soruluyor. Bu rehberde popüler FPS oyununda konsola erişebilmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Valve tarafından 2012 yılında sunulan Counter-Strike: Global Offensive oyununda komutlar aracılığıyla crosshair özelleştirme, FPS ve ping değerlerini görüntüleme dahil olmak üzere birçok işlem gerçekleştirilebiliyor.

Komutları uygulayabilmek için konsolu görüntülemeniz gerekiyor fakat CS GO'da Counter Strike 1.6'nın aksine konsola direkt olarak erişemiyorsunuz. Dolayısıyla bazı oyuncular CS GO konsol açılmıyor sorunu ile karşılaşıyor.

CS GO Konsol Açma Adımları

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphaneden CS GO'yu seçin.

Oyunu açın.

Oyunun ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" kısmından "Evet" seçeneğini seçin.

"Klavye / Fare" kategorisine girin.

"Arayüz Tuşları" sekmesine tıklayın.

"Konsolu Aç / Kapa" seçeneğinin karşısındaki tuşa basın.

Bir tuş belirleyin.

Ayarlar sayfasından çıkın.

Belirlediğiniz tuşa bastığınızda konsol açılacaktır.

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında bulunan Counter-Strike: Global Offensive isimli yapımda konsola erişebilmek için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan Steam'i açın ve hemen ardından üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Steam istemcisinin Kütüphane bölümünü görüntüleyin. Kütüphane kısmında hesabınıza eklediğiniz video oyunlarının listesi yer alır. Bu liste üzerinden CS GO'yu bulun ve oyunu çalıştırın.

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz çevrim içi tabanlı FPS oyununu açtıktan sonra ayarlar menüsüne girin. Bir sonraki adımda "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" kısmından "Evet" seçeneğine tıklayın. Bunu yaptığınızda konsol özelliği aktif hâle gelecektir.

Konsola erişmek için belirli bir tuş atayabilmeniz mümkün. Bunun için öncelikle "Klavye / Fare" kategorisine girmeniz gerekiyor. Bazı işlemlerin yapılabilmesini sağlayan tuşları özelleştirmenize olanak tanıyan kategoriden "Arayüz Tuşları" sekmesine tıklayın.

"Arayüz Tuşları" sekmesi üzerinden "Konsolu Aç / Kapa" seçeneğinin karşısındaki tuşa basın. Bir sonraki adımda konsolu hangi tuş ile açmak istiyorsanız o tuşa basmanız gerekiyor. Bunun ardından ayarlar sayfasından çıkın ve belirlediğiniz tuşa basın.

Konsol açıldıktan sonra CS GO'da FPS ve ping gösterme dahil olmak üzere birçok işlemi bazı komutlar aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Komutlar, oyun deneyimini iyileştirmenin yanı sıra büyük kolaylık da sağlıyor.