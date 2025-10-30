Simülasyon oyunları arasında yer alan Escape Simulator 2, zorlu kaçış modlarını oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, en çok satan kaçış odası oyununun devamı olup, birinci şahıs (first-person) bakış açısıyla karmaşık bulmacaları çözmeye odaklanır.

Oyun, hem tek oyunculu olarak hem de arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak oynanabilir.

Oyuncuların kendi kaçış odalarını tasarlamaları için yenilenmiş ve daha güçlü bir editör sunulur.

Escape Simulator 2, karmaşık bulmacaları içerisinde barındıran bir simülasyon oyunudur. İlk oyunun aksine daha kapsamlı modları oyunculara sunan Escape Simulator 2'de, kendi kaçış odalarınızı da oluşturabilirsiniz.

Oyunda, zorlu bulmacalar ve gizemli sırlarla dolu olan dört oda bulunuyor. Hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla çok oyunculu olarak bulmacaları çözebilir, görevleri tamamlayabilir ve sesli sohbet edebilirsiniz.

Neredeyse tüm objelerle etkileşime geçebilir ve sabitlenmiş olan her şeyi hareket ettirebilirsiniz. Nesneleri elinize alabilir, araç kullanabilir, istediğiniz yere oturabilir ve saklanan gizemleri arayabilirsiniz.

Escape Simulator 2 İndir

Escape Simulator 2'nin atöyle entegrasyonu sayesinde, topluluk tarafından oluşturulan modları oynayabilir veya kendi kaçış odanızı oluşturabilirsiniz. Kapsamlı editör, odalardaki tüm ayrıntıları istediğiniz gibi oluşturmanıza olanak tanıyor.

Fizik yapısı, animasyonlar, kapsamlı mod seçenekleri ve diğer tüm özellikleriyle son zamanlarda piyasaya sürülen en iyi simülasyon oyunlarından biridir. Eğer siz de simülasyon oyunlarını seviyorsanız, Escape Simulator 2 indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bulmacalarla dolu olan odalardan kaçmaya çalışın!

Escape Simulator 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 21H1 (or newer)

Windows 10 version 21H1 (or newer) İşlemci: X64 architecture with SSE2 instruction set support

X64 architecture with SSE2 instruction set support Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: DX11 capable GPU (4 GB)

DX11 capable GPU (4 GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan