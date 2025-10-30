Escape Simulator 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Pine Studio
-
Simülasyon oyunları arasında yer alan Escape Simulator 2, zorlu kaçış modlarını oyunculara sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, en çok satan kaçış odası oyununun devamı olup, birinci şahıs (first-person) bakış açısıyla karmaşık bulmacaları çözmeye odaklanır.
- Oyun, hem tek oyunculu olarak hem de arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak oynanabilir.
- Oyuncuların kendi kaçış odalarını tasarlamaları için yenilenmiş ve daha güçlü bir editör sunulur.
Escape Simulator 2, karmaşık bulmacaları içerisinde barındıran bir simülasyon oyunudur. İlk oyunun aksine daha kapsamlı modları oyunculara sunan Escape Simulator 2'de, kendi kaçış odalarınızı da oluşturabilirsiniz.
Oyunda, zorlu bulmacalar ve gizemli sırlarla dolu olan dört oda bulunuyor. Hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla çok oyunculu olarak bulmacaları çözebilir, görevleri tamamlayabilir ve sesli sohbet edebilirsiniz.
Neredeyse tüm objelerle etkileşime geçebilir ve sabitlenmiş olan her şeyi hareket ettirebilirsiniz. Nesneleri elinize alabilir, araç kullanabilir, istediğiniz yere oturabilir ve saklanan gizemleri arayabilirsiniz.
Escape Simulator 2 İndir
Escape Simulator 2'nin atöyle entegrasyonu sayesinde, topluluk tarafından oluşturulan modları oynayabilir veya kendi kaçış odanızı oluşturabilirsiniz. Kapsamlı editör, odalardaki tüm ayrıntıları istediğiniz gibi oluşturmanıza olanak tanıyor.
Fizik yapısı, animasyonlar, kapsamlı mod seçenekleri ve diğer tüm özellikleriyle son zamanlarda piyasaya sürülen en iyi simülasyon oyunlarından biridir. Eğer siz de simülasyon oyunlarını seviyorsanız, Escape Simulator 2 indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bulmacalarla dolu olan odalardan kaçmaya çalışın!
Escape Simulator 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 21H1 (or newer)
- İşlemci: X64 architecture with SSE2 instruction set support
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: DX11 capable GPU (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Escape Simulator 2 ilk oyundan farklı olarak ne gibi yenilikler sunar?
Devam oyunu, daha iyi bir görsel deneyim (yeni bir ışıklandırma motoru) ve geliştirilmiş fizik/animasyonların yanı sıra, daha karmaşık ve bazen daha karanlık temalı odaları keşfetme imkanı sunar.
Oyunun çıkışında hangi yeni kaçış odaları (oda paketleri) yer almaktadır?
Başlangıçta yayınlanan oda paketleri arasında Dracula's Castle (Drakula'nın Şatosu), Starship EOS (EOS Yıldız Gemisi) ve The Cursed Treasure (Lanetli Hazine) gibi temalar yer alır.
Oyun korku unsurları içerir mi?
Oyun, önceki oyuna göre daha gizemli ve daha karanlık bir havaya sahip olsa da, geliştiriciler tarafından bir korku oyunu olmadığı ve ani korkutucular (jump scares) veya şiddetli içerik barındırmadığı belirtilmiştir.
Topluluk tarafından oluşturulan odalar oynanabilir mi?
Evet, Steam Atölyesi (Steam Workshop) entegrasyonu sayesinde oyuncular, geliştirilmiş Room Editor 2.0 ile oluşturulan ve topluluk tarafından paylaşılan odaları oynayabilirler.
Escape Simulator 2 oyunu çapraz platform (cross-platform) desteği sunar mı?
Evet, oyun Çapraz Platform Çok Oyunculu (Cross-Platform Multiplayer) özelliğini destekler. Bu, farklı platformlardaki (örneğin Windows ve macOS) oyuncuların birlikte oynayabileceği anlamına gelir.