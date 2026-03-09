Evo Defense: Merge TD APK, hızlı maçları, PvE ve PvP modları ile roguelike unsurlar içeren stratejik bir merge tower defense oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Evo Defense: Lucky Survivor, kısa süreli 3 dakikalık maç yapısına sahiptir.

Evo Defense: Lucky Survivor, PvE, PvP ve Co-op olmak üzere çoklu oyun modları sunar.

Evo Defense: Lucky Survivor, rastgele mekanikleri her maçta farklı strateji oluşturmayı gerektirir.

Evo Defense APK, gezegeninizi istila eden canavarlara karşı kahramanlarınızı çağırıp birleştirerek savunma kurduğunuz roguelike temelli bir tower defense oyunudur. Oyunda kral rolünü üstlenir ve dalgalar halinde gelen düşmanlara karşı stratejik savunma planları oluşturursunuz.

Yedi farklı kahraman sınıfı, çok sayıda dizilim seçeneği ve stratejik kombinasyon imkânları bulunur. PvE bölümleri, PvP Arena modu, Co-op modu, Guild Challenges ve mini oyunlar gibi çeşitli modlarla içerik çeşitliliği sunar. Oyunda, ister tek başınıza ister lonca üyeleriyle birlikte mücadele edebilir ve global PvP sıralamasında yükselmeye çalışabilirsiniz.

Evo Defense: Lucky Survivor APK İndir

Evo Defense: Merge TD APK, Android cihazlar için sunulan roguelike merge mekanikli bir tower defense oyunudur.

Eğer siz de hızlı stratejik maçlar ve PvP rekabet deneyimi yaşamak istiyorsanız Evo Defense APK'yı indirin!

Evo Defense: Lucky Survivor Oyun Özellikleri

Summon, Merge ve Enhance üçlü temel mekanik

3 dakikalık hızlı maç sistemi

Roguelike rastgele çağırma ve yetenek yapısı

7 farklı kahraman sınıfı

PvE bölümler ve zorluk modları

PvP Arena rekabet sistemi

Co-op ve lonca mücadeleleri

Mini oyun modları

Global sıralama sistemi