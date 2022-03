Far Cry 6

Far Cry 6 İndir: Ubisoft'un açık dünya FPS oyunu Far Cry 6 PC'de Epic Games üzerinde ön siparişte! Hemen indir, gerilla mücadelesine katıl.

Erkan Calp - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Far Cry 6, Ubisoft’un FPS oyunu. Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu Far Cry 6, PC platformunda Epic Games Mağazası üzerinden indirilebiliyor. Açık dünya FPS oyununda zorlu ve çetrefilli bir modern gerilla mücadelesini deneyimliyorsunuz ve ülkeyi acımasız bir diktatör ile oğlunun zulmünden kurtarıyorsunuz.

Far Cry 6, tropikal bir cennette geçiyor. Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı bu yerin adı Yara. Diktatör olarak bilinen Anton Castillo, en az kendisi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte ülkeyi geçmişin parlak günlerine geir döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu kanlı rejime karşı devrimci bir mücadele de ateşleniyor. Buranın yerlisi dani Rojas olarak rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturacak bir gerilla mücadelesine atılıyorsunuz.

Bugüne kadarki en geniş Far Cry dünyasında, Yara’nın ormanlarında, sahillerinde ve başkent Esperanza’da Anton’un askerlerine karşı savaşıyorsunuz. Zalim rejimi yerle bir etmek için derme çatma, el yapımı silah ve araçlarla savaşıyor, Amigos adında vahşi hayvanları da yanınıza alıyorsunuz.

Far Cry 6 PC Oynanış Özellikleri

Liderinize güvenin.

Diktatöre dikkat edin.

Gerillalar hükümet binasına saldırıyor.

Gerillalar askeriyeye karşı mücadele ediyor.

Tropikal cennet

Geçmişte kalmış bir ulus

Far Cry 6 PC Sürümleri

Far Cry 6 PC platformuna Standard Edition, Gold Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç sürümle çıkış yapıyor.

Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri

Far Cry 6 minimum ve tavsiye edilen (önerilen) sistem gereksinimleri Ubisoft tarafından açıklanmadı.

Far Cry 6 Çıkış Tarihi

Far Cry 6 PC çıkış tarihi 18 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Far Cry 6 Çıktı

Yıllardır oyun dünyası tarafından merakla beklenen Far Cry 5 nihayet çıktı. Far Cry serisinin en yeni üyesi olarak adından söz ettirecek olan Far Cry 6 aksiyonu ve gerilimi iç içe oyunculara sunuyor. Gerilimin hat safhada olacağı oyun içerisinde birbirinden farklı aksiyon sahneleri ile karşılaşacak olan oyuncular, sürükleyici bir atmosferde kendilerine yer bulacaklar. Farklı türde tehlikelerinde yer aldığı yapım, Ubisoft imzası ile raflardaki yerini aldı. Genişleme paketleri ile oyuncularına sürekli yeni içeriklerde sunacak olan başarılı yapım, kaliteli görsel efektlere de ev sahipliği yapıyor.