Farming Simulator 15 sayesinde Windows bilgisayarınızda gerçekçi bir çiftçilik deneyimi yaşayabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en gerçekçi çiftçilik oyun serisi olan Farming Simulator milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Her yıl birbirinden farklı sürümler ile satış listelerine damga vuran başarılı çiftçilik serisi detaylı içerikleri ile her kesimden oyuncu tarafından beğeniliyor. En gerçekçi çiftçilik simülasyon oyunu olarak adından söz ettiren başarılı seri, deli gibi satarak beklentileri de boşa çıkarmıyor. Serinin en iyi oyunlarından olan Farming Simulator 15 şu sıralar deli gibi satmaya devam ediyor.

Konsol ve bilgisayar platformu için geliştirilen ve yayınlanan Farming Simulator 15 serinin en çok satan oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiriyor. Strateji ve simülasyon oyunu olarak ifade edilen yapım, olumlu geri bildirimler alıyor.

Farming Simulator 15 Özellikleri

Massey Fergusoni New Holland gibi dünyaca ünlü markaların lisanslı çiftçilik araçları,

Birbirinden farklı mahsüller,

Geniş ve zengin bir harita,

Farklı büyüklüklere sahip tarlalar,

Yepyeni grafikler,

Güçlendirilmiş bir fizik motoru,

Türkçe dil desteği,

15 oyuncuya kadar çoklu destek,

Çoklu ve tekli oyun modları,

Yapım içerisinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar yer alıyor. Oyuncular çoklu olarak 15 oyuncuya kadar birlikte oynayabilir ve oyun içerisinde eğlenceli saatler geçirebilirler. 140’dan fazla gerçekçi tarım aracını kullanma fırsatı elde edecek olan oyuncular, yapım içerisinde Türkçe dil desteği ile karşılaşacaklar. Farklı büyüklüklere sahip tarlalar da yeni araçları da deneyimleme fırsatı bulacak olan oyuncular, güçlendirilmiş fizik motoru sayesinde sürükleyici bir çiftçilik deneyimi yaşayacaklar.

Oyun içerisinde farklı mahsüller de yer alıyor. Oyuncular bu mahsülleri diledikleri gibi ekip biçebilecek, satarak yüksek gelir elde etmeye çalışacaklar. Bunlara ek olarak oyuncular ormanlardan ağaçlar kesebilecek, kestikleri bu ağaçları kereste haline getirerek satabilecekler.

Farming Simulator 15 İndir

Windows ve MacOS için yayınlanan Farming Simulator 15 Steam üzerinden satın alınarak oynanabiliyor. Yapım Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak ifade ediliyor.

Farming Simulator 15 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Microsoft Windows Vista, Windows 7 or Windows 8

İşlemci: 2.0 GHz Intel or equal AMD-Processor

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB OF VIDEO MEMORY ATI RADEON HD 2600/NVIDIA GEFORCE 8600 OR HIGHER

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR THE ONLINE GAME