Farming Simulator 15
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 15 sayesinde Windows bilgisayarınızda gerçekçi bir çiftçilik deneyimi yaşayabileceksiniz.
Günümüzün en gerçekçi çiftçilik oyun serisi olan Farming Simulator milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Her yıl birbirinden farklı sürümler ile satış listelerine damga vuran başarılı çiftçilik serisi detaylı içerikleri ile her kesimden oyuncu tarafından beğeniliyor. En gerçekçi çiftçilik simülasyon oyunu olarak adından söz ettiren başarılı seri, deli gibi satarak beklentileri de boşa çıkarmıyor. Serinin en iyi oyunlarından olan Farming Simulator 15 şu sıralar deli gibi satmaya devam ediyor.
Konsol ve bilgisayar platformu için geliştirilen ve yayınlanan Farming Simulator 15 serinin en çok satan oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiriyor. Strateji ve simülasyon oyunu olarak ifade edilen yapım, olumlu geri bildirimler alıyor.
Farming Simulator 15 Özellikleri
- Massey Fergusoni New Holland gibi dünyaca ünlü markaların lisanslı çiftçilik araçları,
- Birbirinden farklı mahsüller,
- Geniş ve zengin bir harita,
- Farklı büyüklüklere sahip tarlalar,
- Yepyeni grafikler,
- Güçlendirilmiş bir fizik motoru,
- Türkçe dil desteği,
- 15 oyuncuya kadar çoklu destek,
- Çoklu ve tekli oyun modları,
Yapım içerisinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar yer alıyor. Oyuncular çoklu olarak 15 oyuncuya kadar birlikte oynayabilir ve oyun içerisinde eğlenceli saatler geçirebilirler. 140’dan fazla gerçekçi tarım aracını kullanma fırsatı elde edecek olan oyuncular, yapım içerisinde Türkçe dil desteği ile karşılaşacaklar. Farklı büyüklüklere sahip tarlalar da yeni araçları da deneyimleme fırsatı bulacak olan oyuncular, güçlendirilmiş fizik motoru sayesinde sürükleyici bir çiftçilik deneyimi yaşayacaklar.
Oyun içerisinde farklı mahsüller de yer alıyor. Oyuncular bu mahsülleri diledikleri gibi ekip biçebilecek, satarak yüksek gelir elde etmeye çalışacaklar. Bunlara ek olarak oyuncular ormanlardan ağaçlar kesebilecek, kestikleri bu ağaçları kereste haline getirerek satabilecekler.
Farming Simulator 15 İndir
Windows ve MacOS için yayınlanan Farming Simulator 15 Steam üzerinden satın alınarak oynanabiliyor. Yapım Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak ifade ediliyor.
Farming Simulator 15 Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Microsoft Windows Vista, Windows 7 or Windows 8
İşlemci: 2.0 GHz Intel or equal AMD-Processor
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: 512 MB OF VIDEO MEMORY ATI RADEON HD 2600/NVIDIA GEFORCE 8600 OR HIGHER
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR THE ONLINE GAME
Farming Simulator 15
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici GIANTS Software
-
Farming Simulator 15 ile MacOS bilgisayarızda detaylı ve bir o kadar da gerçekçi bir çiftçilik simülasyon oyunu oynayabileceksiniz.
MacOS bilgisayarınızda sürükleyici ve bir o kadar da gerçekçi çiftçilik oyunu oynamak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise Farming Simulator serisini oynamanızı öneririz. Yıllardır alanında rakipsiz olan ve milyonlarca adet kopya satan Farming Simulator serisi başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Farming Simulator 15 sürümü ile milyonlara ulaşmaya devam eden oyun serisi ülkemizde de oldukça sevilerek oynanıyor.
Günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Farming Simulator serisi her yıl yepyeni sürümler ile satış listelerine damga vuruyor. Alanında rakipsiz olan ve günümüze kadar en gerçekçi çiftçilik deneyimini oyunculara sunan başarılı yapım, yavaş yavaş yine yükselişe geçmeye başladı.
Farming Simulator 15 Özellikleri
- Türkçe dil desteği,
- New Holland, Massey Ferguson gibi dünyaca ünlü markaların lisanslı tam 140f arklı tarım aracı,
- Rengarenk içerikler,
- Kaliteli ve bir o kadar da çarpıcı grafik açıları,
- Tarım arazilerine ek olarak ormanlık araziler,
- Farklı görevler,
- Çeşitli oyun modları,
Giants Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım da oyunculara Türkçe dahil olmak üzere 18 farklı dil desteği sunuluyor. New Holland ve Massey Ferguson gibi dünyaca ünlü markaların 140 farklı tarım aracını da bünyesinde bulunduran başarılı oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere çeşitli modlara da sahip. Çok oyunculu modda oyunculara 15 gerçek oyuncu ile birlikte oyunun tadını çıkarma fırsatı da veriliyor.
Zengin içeriği ile satış rakamlarını artırmaya devam eden yapım, aldığı DLC yani genişleme paketleri ile de oyunculara ek içerikler sunmaya devam ediyor. Sınırsız sayıda içerikler ile hem keyifli hem de sürükleyici bir çiftçilik deneyimi sunan Farming Simulator 15 başarılı satışlarına uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor.
Farming Simulator 15 İndir
2014 yılında Steam üzerinde yayınlanan yapım satışlarına devam ediyor. MacOS ve Windows için yayınlanan oyun, Steam üzerinden satın alınıp oynanabiliyor.
Farming Simulator 15 Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Mac OS X 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 10.10.1
İşlemci: 2.0 GHz Intel or equal AMD-Processor
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: 512 MB OF VIDEO MEMORY ATI RADEON HD 2600/NVIDIA GEFORCE 8600 OR HIGHER
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR THE ONLINE GAME