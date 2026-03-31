Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz FIFA Heroes APK, oyunculara kapsamlı bir sokak futbolu deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 58 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler FIFA Heroes klasik FIFA gibi gerçekçi simülasyon değil, arcade tarzı hızlı tempolu 5’e 5 futbol oyunudur.

ışınlanma, güçlü şut, manyetik müdahale gibi özel yetenekler ve süper güçler bulunuyor.

Dünya Kupası maskotları, efsane futbolcular ve Thor gibi mitolojik karakterler aynı takımda oynayabiliyor.

FIFA Heroes APK, resmi FIFA lisansına sahip olan bir futbol oyunudur. Sadece 5 oyuncuyla oynanabilen bu oyunda, sokak futbolu tarzında müsabakalara katılacaksınız. Geleneksel futbol deneyiminin yanı sıra daha sıra dışı bir yapıya sahip olan FIFA Heroes, 90 dakikalık maçlar yerine 90 saniyelik maçları içerisinde barındırıyor.

Sakin ve yavaş tempolu futbol karşılaşmalarının aksine daha hızlı ve templu maçlar yapacaksınız. Kahraman kadronuzu oluşturun, geliştirin ve kombinasyonlar oluşturarak tüm rakiplerinizi alt edin.

Rakipleri oldukları yerde dondurabilir, alev gibi şutlar çekebilir, kalenize bariyer koyabilir ve daha birçok süper gücü kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi, bu oyun sıradışı bir deneyim yaşatıyor.

İster çevrimdışı botlara karşı, isterseniz de çevrimiçi küresel rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Ayrıca, takımınızı arkadaşlarınızla birlikte kurarak aynı takımda futbol oynayabilirsiniz.

Yapacağınız karşılaşmalardan aldığınız puanlarla birlikte bir lige yerleşeceksiniz. Teker teker lig yükselmeye çalışacak ve ödüller kazanacaksınız. Ayrıca, sıralama tablosunda yükselerek takımınızı en iyi FIFA Heroes 5'lisi yapabilirsiniz.

Siz de FIFA Heroes APK indirin ve heyecan verici sokak futbolunu Android cihazlarınızda deneyimleyin!