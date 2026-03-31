FIFA Heroes APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 526.6 MB
- Üretici Solace Games & ENVER
-
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz FIFA Heroes APK, oyunculara kapsamlı bir sokak futbolu deneyimi yaşatıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- FIFA Heroes klasik FIFA gibi gerçekçi simülasyon değil, arcade tarzı hızlı tempolu 5’e 5 futbol oyunudur.
- ışınlanma, güçlü şut, manyetik müdahale gibi özel yetenekler ve süper güçler bulunuyor.
- Dünya Kupası maskotları, efsane futbolcular ve Thor gibi mitolojik karakterler aynı takımda oynayabiliyor.
FIFA Heroes APK, resmi FIFA lisansına sahip olan bir futbol oyunudur. Sadece 5 oyuncuyla oynanabilen bu oyunda, sokak futbolu tarzında müsabakalara katılacaksınız. Geleneksel futbol deneyiminin yanı sıra daha sıra dışı bir yapıya sahip olan FIFA Heroes, 90 dakikalık maçlar yerine 90 saniyelik maçları içerisinde barındırıyor.
Sakin ve yavaş tempolu futbol karşılaşmalarının aksine daha hızlı ve templu maçlar yapacaksınız. Kahraman kadronuzu oluşturun, geliştirin ve kombinasyonlar oluşturarak tüm rakiplerinizi alt edin.
Rakipleri oldukları yerde dondurabilir, alev gibi şutlar çekebilir, kalenize bariyer koyabilir ve daha birçok süper gücü kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi, bu oyun sıradışı bir deneyim yaşatıyor.
FIFA Heroes APK İndir
İster çevrimdışı botlara karşı, isterseniz de çevrimiçi küresel rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Ayrıca, takımınızı arkadaşlarınızla birlikte kurarak aynı takımda futbol oynayabilirsiniz.
Yapacağınız karşılaşmalardan aldığınız puanlarla birlikte bir lige yerleşeceksiniz. Teker teker lig yükselmeye çalışacak ve ödüller kazanacaksınız. Ayrıca, sıralama tablosunda yükselerek takımınızı en iyi FIFA Heroes 5'lisi yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
FIFA Heroes ücretsiz mi?
Evet, oyun free-to-play olarak çıkacak ve uygulama içi satın alımlar olacak.
FIFA Heroes offline oynanır mı?
PvE modunda botlara karşı oynanabilir, PvP için internet gerekir.
FIFA Heroes normal FIFA gibi mi?
Hayır, simülasyon değil arcade tarzı hızlı ve eğlenceli bir futbol oyunudur.
FIFA Heroes kaç kişi oynanır?
Maçlar genelde 5’e 5 formatında oynanır.
FIFA Heroes hangi platformlarda var?
Android, iOS, PC ve konsollarda oynanabilecek.