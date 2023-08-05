EA SPORTS FIFA 23 açılmıyor, çözümü nedir sorusunun yanıtı, Electronic Arts'ın popüler futbol oyununa girmeye çalışırken sorun yaşayan oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, oyunun açılmamasına yol açan problemi düzeltmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde FIFA 23 açılmama sorunu için uygulanabilecek çözüm yollarını sıraladık. Eğer siz de söz konusu problem ile karşı karşıya kaldıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

EA SPORTS FIFA 23 Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü kapatın.

Güvenlik Duvarı'nı devre dışı bırakın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan FIFA 23 başlamıyor sorunu için uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Oyunu yönetici olarak çalıştırmak için ilk olarak FIFA 23'ün simgesine sağ tıklayın ve açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bu yöntem, problemin çözülmesini sağladıysa FIFA 23'ün simgesine sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine basın.

Bir sonraki adımda "Uyumluluk" sekmesine girin. "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini etkinleştirin ve işlemi onaylayın. Bu sayede FIFA 23, her zaman yönetici olarak çalışacaktır.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Yönetici olarak çalıştırma yöntemi işe yaramadıysa bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Bu yöntem, can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilir. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

FIFA 23'ün simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsüne tıklayın.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Windows sürümlerinden birine tıklayın.

İşlemi onaylayın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan bir program, FIFA 23'ün çalışmasını engelliyor olabilir. Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Arka planda çalışan gereksiz programların üzerine sağ tıklayın. "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların çalışmasını engelleyebilir. Antivirüs programları, bilgisayarda zararlı yazılımları tespit eder ve temizler. Bu nedenle bir güvenlik yazılımı ile virüs taraması yapın.

Antivirüsü Kapatın

Bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs programı, FIFA 23'ün açılmasını engelliyor olabilir. Bu nedenden dolayı güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Güvenlik Duvarı'nı Devre Dışı Bırakın

Görev çubuğunda bulunan arama butonuna basın.

Arama kutucuğunu kullanarak Denetim Masası'na girin.

"Sistem ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü açın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçin.

Sürücüleri Güncelleyin

Sürücüleri güncellemek için öncelikle arama kutucuğuna Aygıt Yöneticisi yazıp aracın üzerine tıklayın. Güncel olmayan sürücülerin üzerine sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin ve ekranda yer alan talimatları uygulayın.

Söz konusu işlem için bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Driver güncelleme programları, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve güncelleme işlemini gerçekleştirir.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna tıklayın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemler işe yaramadıysa FIFA 23 isimli video oyununu silip tekrar yükleyin. Silme işlemi için görev çubuğunda bulunan arama kutucuğuna Denetim Masası yazın ve aracın üzerine tıklayın. "Program kaldır" seçeneğine basın. Listeden FIFA 23'ü bulun ve sağ tıklayın. Son olarak "Kaldır" seçeneğini seçin.

Bu rehberde FIFA 23 açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.